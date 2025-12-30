2025. december 30. kedd Dávid
0 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
München, Németország, Bajorország - 2021. május 22.: Intel, Samsung, Kingston logós szilícium véletlen hozzáférésű memória RAM és vezeték nélküli wifi mikrochipek NVIDIA G-Force GTX460 GPU grafikus kártyával a háttérben.
Tech

Bezárul a kapu a nyugati cégek előtt: Kína radikális szabályt vezet be a chipgyártásban

Pénzcentrum
2025. december 30. 14:45

Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak. A Reuters értesülései szerint a kínai hatóságok előírták, hogy az országban működő chipgyártók csak akkor kaphatnak engedélyt új üzemek építésére vagy meglévő kapacitásaik bővítésére, ha a felhasznált gyártóberendezések legalább 50 százaléka hazai gyártású.

A szabály egyelőre nem jelent meg hivatalos rendelet formájában, ugyanakkor a Reuters forrásai szerint a vállalatok már az engedélyeztetési eljárások során szembesülnek az elvárással. A hatóságok a beruházási kérelmek elbírálásakor azt vizsgálják, hogy a chipgyártók beszerzéseikben milyen arányban támaszkodnak kínai beszállítókra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedés illeszkedik Peking hosszabb ideje követett stratégiájába, amely a technológiai önellátás erősítését célozza. A kínai félvezetőipar helyzete különösen azóta vált érzékennyé, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei exportkorlátozásokat vezettek be a legfejlettebb chipgyártó berendezésekre és technológiákra. Ezek a lépések jelentősen megnehezítették a kínai cégek hozzáférését a nyugati gyártók csúcstechnológiás eszközeihez.

Kapcsolódó cikkeink:

A Reuters szerint az új előírás már most érezhető hatással van a piacra. A kínai berendezésgyártók iránt nő a kereslet, miközben a külföldi szereplők, köztük amerikai, japán, dél-koreai és európai cégek fokozatosan háttérbe szorulhatnak a kínai beruházásokban. A szabály különösen az érettebb gyártástechnológiáknál lehet gyorsan alkalmazható, ahol a hazai eszközök már versenyképes alternatívát jelentenek.

A források ugyanakkor azt is jelezték a Reutersnek, hogy bizonyos esetekben átmeneti kivételek lehetségesek. Azoknál a legmodernebb technológiáknál, ahol a kínai berendezések még nem képesek teljes mértékben kiváltani a nyugati eszközöket, a hatóságok rugalmasabban kezelhetik az 50 százalékos arányt. Hosszabb távon azonban egyértelmű a cél, a teljes ellátási lánc hazai kézbe terelése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az új szabály jól mutatja, hogy Kína a félvezetőipart stratégiai ágazatként kezeli. A chipgyártás feletti nagyobb kontroll nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőségű is, különösen egy olyan időszakban, amikor a globális technológiai verseny és a nagyhatalmi feszültségek tovább erősödnek.
Címlapkép: Getty Images
#tech #beruházás #egyesült államok #technológia #gyártás #ipar #kína #geopolitika #chip

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:36
15:15
15:04
14:45
14:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 30. kedd
Dávid
1. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
2
2 hónapja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
3
3 hete
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
4
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
2 hónapja
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, így támadnak most a csalók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 14:30
Súlyos igazság derült ki rengeteg Lidl-s bevásárlásról: ezt nehezen fogod elhinni
Pénzcentrum  |  2025. december 30. 13:03
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 30. 14:28
Kezdődik a havazás: itt a térkép, mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó