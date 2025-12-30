Bezárul a kapu a nyugati cégek előtt: Kína radikális szabályt vezet be a chipgyártásban

Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak. A Reuters értesülései szerint a kínai hatóságok előírták, hogy az országban működő chipgyártók csak akkor kaphatnak engedélyt új üzemek építésére vagy meglévő kapacitásaik bővítésére, ha a felhasznált gyártóberendezések legalább 50 százaléka hazai gyártású.

A szabály egyelőre nem jelent meg hivatalos rendelet formájában, ugyanakkor a Reuters forrásai szerint a vállalatok már az engedélyeztetési eljárások során szembesülnek az elvárással. A hatóságok a beruházási kérelmek elbírálásakor azt vizsgálják, hogy a chipgyártók beszerzéseikben milyen arányban támaszkodnak kínai beszállítókra.

Az intézkedés illeszkedik Peking hosszabb ideje követett stratégiájába, amely a technológiai önellátás erősítését célozza. A kínai félvezetőipar helyzete különösen azóta vált érzékennyé, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei exportkorlátozásokat vezettek be a legfejlettebb chipgyártó berendezésekre és technológiákra. Ezek a lépések jelentősen megnehezítették a kínai cégek hozzáférését a nyugati gyártók csúcstechnológiás eszközeihez.

A Reuters szerint az új előírás már most érezhető hatással van a piacra. A kínai berendezésgyártók iránt nő a kereslet, miközben a külföldi szereplők, köztük amerikai, japán, dél-koreai és európai cégek fokozatosan háttérbe szorulhatnak a kínai beruházásokban. A szabály különösen az érettebb gyártástechnológiáknál lehet gyorsan alkalmazható, ahol a hazai eszközök már versenyképes alternatívát jelentenek.

A források ugyanakkor azt is jelezték a Reutersnek, hogy bizonyos esetekben átmeneti kivételek lehetségesek. Azoknál a legmodernebb technológiáknál, ahol a kínai berendezések még nem képesek teljes mértékben kiváltani a nyugati eszközöket, a hatóságok rugalmasabban kezelhetik az 50 százalékos arányt. Hosszabb távon azonban egyértelmű a cél, a teljes ellátási lánc hazai kézbe terelése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az új szabály jól mutatja, hogy Kína a félvezetőipart stratégiai ágazatként kezeli. A chipgyártás feletti nagyobb kontroll nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőségű is, különösen egy olyan időszakban, amikor a globális technológiai verseny és a nagyhatalmi feszültségek tovább erősödnek.