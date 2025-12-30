A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Bezárul a kapu a nyugati cégek előtt: Kína radikális szabályt vezet be a chipgyártásban
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak. A Reuters értesülései szerint a kínai hatóságok előírták, hogy az országban működő chipgyártók csak akkor kaphatnak engedélyt új üzemek építésére vagy meglévő kapacitásaik bővítésére, ha a felhasznált gyártóberendezések legalább 50 százaléka hazai gyártású.
A szabály egyelőre nem jelent meg hivatalos rendelet formájában, ugyanakkor a Reuters forrásai szerint a vállalatok már az engedélyeztetési eljárások során szembesülnek az elvárással. A hatóságok a beruházási kérelmek elbírálásakor azt vizsgálják, hogy a chipgyártók beszerzéseikben milyen arányban támaszkodnak kínai beszállítókra.
Az intézkedés illeszkedik Peking hosszabb ideje követett stratégiájába, amely a technológiai önellátás erősítését célozza. A kínai félvezetőipar helyzete különösen azóta vált érzékennyé, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei exportkorlátozásokat vezettek be a legfejlettebb chipgyártó berendezésekre és technológiákra. Ezek a lépések jelentősen megnehezítették a kínai cégek hozzáférését a nyugati gyártók csúcstechnológiás eszközeihez.
A Reuters szerint az új előírás már most érezhető hatással van a piacra. A kínai berendezésgyártók iránt nő a kereslet, miközben a külföldi szereplők, köztük amerikai, japán, dél-koreai és európai cégek fokozatosan háttérbe szorulhatnak a kínai beruházásokban. A szabály különösen az érettebb gyártástechnológiáknál lehet gyorsan alkalmazható, ahol a hazai eszközök már versenyképes alternatívát jelentenek.
A források ugyanakkor azt is jelezték a Reutersnek, hogy bizonyos esetekben átmeneti kivételek lehetségesek. Azoknál a legmodernebb technológiáknál, ahol a kínai berendezések még nem képesek teljes mértékben kiváltani a nyugati eszközöket, a hatóságok rugalmasabban kezelhetik az 50 százalékos arányt. Hosszabb távon azonban egyértelmű a cél, a teljes ellátási lánc hazai kézbe terelése.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az új szabály jól mutatja, hogy Kína a félvezetőipart stratégiai ágazatként kezeli. A chipgyártás feletti nagyobb kontroll nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai jelentőségű is, különösen egy olyan időszakban, amikor a globális technológiai verseny és a nagyhatalmi feszültségek tovább erősödnek.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.
Új szintre léphetnek az online támadások 2026-ban: jön az AI, deepfake és észak-koreai IT-munkások kora
A Sophos legújabb elemzése szerint 2026-ban a kibertámadások új szintre lépnek.
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
Végérvényesen elindult az internet hanyatlása? Egyre több jel utal erre: hiába tör előre AI, ezt már nehezen lehet megállítani
A friss számok többek közt megmutatják, milyen könnyen találhatunk információkat, intézhetünk ügyeket, tudjuk nyomonkövetni a rendeléseinket, mennyit vásárolunk online.
A 3i/ATLAS-t először júliusban észlelték, majd gyorsan áthaladt a Naprendszeren.
Te is használod a Spotify-t? Most közölte a cég, több százmillió adatot loptak el hackerek, komoly a gond
A streaming szolgáltató, amely több mint 100 millió számot kínál, megerősítette, hogy a kiszivárgott anyag nem tartalmazza a teljes kínálatát.
Karácsony előtt ismét támadnak a Netflixes csalók: vigyázat, magyar számról érkezik az SMS, be ne dőlj neki!
Fontos tudni: a Netflix soha nem kér fizetési adatokat SMS-ben küldött linken keresztül, és nem fenyeget azonnali fióktiltással ilyen módon.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. teljesítette az Axiom Space-be történő befektetésének első, 30 millió dolláros részletét.
Egy hackercsoport szerint százmilliós nagyságrendű adatot szereztek meg a Spotifytól. A cég már vizsgálja az ügyet.
Ha a 2000-es évek elején digitális fényképezőgépet használtál, jó eséllyel mára egész életfejezeteid tűntek el.
A One Magyarország 2025. december 24. és 26. között díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak az ügyfeleknek, akik nem korlátlan adatcsomaggal rendelkeznek.
Az OTP Bank felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi időszakban az adathalászok különösen aktívak.
Meredek kijelentést tett az önimádó techmilliárdos: nem vicc, az örökéletet célozza - akár még be is jöhet neki?!
A saját testét laboratóriumi projektté alakító Bryan Johnson most új célt jelentett be: szerinte 2039-re valósággá válhat az emberi halhatatlanság.
Elképesztő csalás áldozata lett egy egy szekszárdi nő, akitől 24 millió forintot loptak el.
Karácsonykor az egyik legnépszerűbb ajándék a mobiltelefon – nem véletlen, hogy a szolgáltatók minden évben különleges ajánlatokkal készülnek.
A Meta újabb lépéssel terelheti a felhasználókat a Meta Verified előfizetés felé.
Az Amazon tárgyalásokat folytat a ChatGPT fejlesztőjével, az OpenAI-jal egy potenciális befektetésről.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.