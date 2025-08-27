2025. szeptember 5-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra.
Hivatalos! Megvan a dátum, mikor dobják piacra az iPhone 17-et
Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.
A régóta várt eseményre szóló meghívók már megérkeztek a sajtó és az iparági elemzők postaládájába. A meghívón az Apple logójának egy különleges, infravörös árnyalatokkal ellátott változata látható, amely interaktív animációként is megjelenik a vállalat weboldalán - számolt be róla a Daily Mail.
Tim Cook, az Apple vezérigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében "ámulatba ejtő" eseményt ígér. A közösségi médiában már megindultak a találgatások a logó jelentéséről - egyesek szerint hőkamerára utal, ami a készülékbe épített gőzkamrára utalhat, mások infravörös rendszert vagy az iOS 26-ban bemutatott Liquid Glass dizájnt sejtenek mögötte.
A kiszivárgott információk szerint négy modell érkezik: az alap iPhone 17, egy rendkívül vékony iPhone 17 'Air' (vagy 'Slim'), valamint a drágább iPhone 17 Pro és Pro Max, amelyek ára akár 1250 fontot is elérhet. Az iPhone 17 Air várhatóan mindössze 5,5 mm vastag lesz, ami minden idők legvékonyabb iPhone-ja lenne.
Az alap iPhone 17 két, függőlegesen elhelyezett kamerával rendelkezik majd, míg a többi három modell hátlapján a Google Pixel telefonokhoz hasonló, téglalap alakú kamerasáv kap helyet. A készülék alumínium kerettel, üveg hátlappal, továbbfejlesztett kamerákkal és fejlett mesterséges intelligenciát támogató A19 chippel érkezik.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A korábbi évek gyakorlata alapján a bejelentést követő pénteken, várhatóan szeptember 19-én kerülhetnek a boltokba az új készülékek.
Az eseményen az Apple Watch Series 11 és az Apple Watch Ultra 3 is bemutatkozhat. Utóbbi vészhelyzeti műholdas üzenetküldéssel bővülhet, amely Wi-Fi nélkül is lehetővé teszi a segítségkérést. Emellett a harmadik generációs AirPods Pro is megjelenhet, amely fülön belüli pulzusmérést és hőmérséklet-érzékelést kínálhat.
Korunk egyik legnagyobb lehetősége és veszélye is egyben a mesterséges intelligencia (MI), valamint annak megfelelő felhasználása.
A digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.
Az áremelések immár a vállalat normál üzletmenetének részét képezik, miután évekig változatlanul tartották díjaikat.
A britek 40 százaléka már használt olyan AI-eszközöket, mint a ChatGPT pénzügyi tanácsadás céljából. Szakértők szerint nem kellene.
Még mindig többen idegenkednek az AI használatától Magyarországon, mint akik elfogadóbbak a technológiával kapcsolatban.
A Microsoft mesterséges intelligencia vezetője figyelmeztet az "AI pszichózis" terjedésére.
A Sony csütörtöktől mintegy 50 dollárral emeli a PlayStation 5 konzolok árát az Egyesült Államokban a növekvő költségek és a lassuló videojáték-piac miatt.
A társadalom és a gazdaság digitalizációja megatrend. Az Európai Uniónak és benne Magyarországnak is vannak digitalizációs stratégiai célkitűzései 2030-ra.
Kiszivárgott dokumentumok szerint a vállalat mesterséges intelligenciája "érzéki" és "romantikus" beszélgetéseket folytathatott gyermekekkel.
A Google 30,1 millió eurós bírságot fizet Ausztráliában versenyellenes megállapodások miatt, amelyek korlátozták a konkurens keresőmotorok telepítését egyes okostelefonokon.
Geoffrey Hinton, a Nobel-díjas számítógéptudós és az MI egyik úttörője szerint a technológiai cégek rossz megközelítést alkalmaznak a mesterséges intelligencia biztonságossá tételére.
A Facebook fokozatosan, világszerte megkéri a felhasználókat a magasabb szintű védelem bekapcsolására. Amíg nem teszik meg, nem használhatják az alkalmazást.
Név adatainak rendezése szükséges a belépés érdekében. Kérjük jelezze a problémát elektronikus úton a NAV felé. Mi a teendő ilyen NAV hibaüzenet esetén?
Amerika kormánya megállapodást kötött a vezető chipgyártókkal: a Nvidia és az AMD bevételük 15%-át fizetik majd az amerikai kormánynak a Kínának eladott fejlett chipek után.
Az Egyesült Államok felgyorsítja a Hold nukleáris reaktorának fejlesztését, válaszul Kína és Oroszország növekvő űrtevékenységére.
A kártevő kínai vezérlőszerverről működik, és közel 200 alkalmazásnál képes hamis banki bejelentkező felületeket megjeleníteni.
Augusztusban számos látványos égi jelenség várja a csillagászat szerelmeseit.
Az új verzió továbbfejlesztett képességekkel rendelkezik a "vibe coding" terén, amely a Szilícium-völgy legújabb őrülete.
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.