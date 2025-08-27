Hivatalos! Megvan a dátum, mikor dobják piacra az iPhone 17-et

Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.

A régóta várt eseményre szóló meghívók már megérkeztek a sajtó és az iparági elemzők postaládájába. A meghívón az Apple logójának egy különleges, infravörös árnyalatokkal ellátott változata látható, amely interaktív animációként is megjelenik a vállalat weboldalán - számolt be róla a Daily Mail.

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében "ámulatba ejtő" eseményt ígér. A közösségi médiában már megindultak a találgatások a logó jelentéséről - egyesek szerint hőkamerára utal, ami a készülékbe épített gőzkamrára utalhat, mások infravörös rendszert vagy az iOS 26-ban bemutatott Liquid Glass dizájnt sejtenek mögötte.

A kiszivárgott információk szerint négy modell érkezik: az alap iPhone 17, egy rendkívül vékony iPhone 17 'Air' (vagy 'Slim'), valamint a drágább iPhone 17 Pro és Pro Max, amelyek ára akár 1250 fontot is elérhet. Az iPhone 17 Air várhatóan mindössze 5,5 mm vastag lesz, ami minden idők legvékonyabb iPhone-ja lenne.

Az alap iPhone 17 két, függőlegesen elhelyezett kamerával rendelkezik majd, míg a többi három modell hátlapján a Google Pixel telefonokhoz hasonló, téglalap alakú kamerasáv kap helyet. A készülék alumínium kerettel, üveg hátlappal, továbbfejlesztett kamerákkal és fejlett mesterséges intelligenciát támogató A19 chippel érkezik.

A korábbi évek gyakorlata alapján a bejelentést követő pénteken, várhatóan szeptember 19-én kerülhetnek a boltokba az új készülékek.

Az eseményen az Apple Watch Series 11 és az Apple Watch Ultra 3 is bemutatkozhat. Utóbbi vészhelyzeti műholdas üzenetküldéssel bővülhet, amely Wi-Fi nélkül is lehetővé teszi a segítségkérést. Emellett a harmadik generációs AirPods Pro is megjelenhet, amely fülön belüli pulzusmérést és hőmérséklet-érzékelést kínálhat.