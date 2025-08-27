2025. augusztus 27. szerda Gáspár
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Antalya, Törökország - 2024. szeptember 12: Újonnan megjelent alumínium iPhone 16 pro mockup készlet hátulról és elölről nézve
Tech

Hivatalos! Megvan a dátum, mikor dobják piacra az iPhone 17-et

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 14:30

Az Apple hivatalosan bejelentette, hogy szeptember 9-én mutatja be az iPhone 17 készülékcsaládot a kaliforniai Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben.

A régóta várt eseményre szóló meghívók már megérkeztek a sajtó és az iparági elemzők postaládájába. A meghívón az Apple logójának egy különleges, infravörös árnyalatokkal ellátott változata látható, amely interaktív animációként is megjelenik a vállalat weboldalán - számolt be róla a Daily Mail.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tim Cook, az Apple vezérigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében "ámulatba ejtő" eseményt ígér. A közösségi médiában már megindultak a találgatások a logó jelentéséről - egyesek szerint hőkamerára utal, ami a készülékbe épített gőzkamrára utalhat, mások infravörös rendszert vagy az iOS 26-ban bemutatott Liquid Glass dizájnt sejtenek mögötte.

A kiszivárgott információk szerint négy modell érkezik: az alap iPhone 17, egy rendkívül vékony iPhone 17 'Air' (vagy 'Slim'), valamint a drágább iPhone 17 Pro és Pro Max, amelyek ára akár 1250 fontot is elérhet. Az iPhone 17 Air várhatóan mindössze 5,5 mm vastag lesz, ami minden idők legvékonyabb iPhone-ja lenne.

Az alap iPhone 17 két, függőlegesen elhelyezett kamerával rendelkezik majd, míg a többi három modell hátlapján a Google Pixel telefonokhoz hasonló, téglalap alakú kamerasáv kap helyet. A készülék alumínium kerettel, üveg hátlappal, továbbfejlesztett kamerákkal és fejlett mesterséges intelligenciát támogató A19 chippel érkezik.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A korábbi évek gyakorlata alapján a bejelentést követő pénteken, várhatóan szeptember 19-én kerülhetnek a boltokba az új készülékek.

Az eseményen az Apple Watch Series 11 és az Apple Watch Ultra 3 is bemutatkozhat. Utóbbi vészhelyzeti műholdas üzenetküldéssel bővülhet, amely Wi-Fi nélkül is lehetővé teszi a segítségkérést. Emellett a harmadik generációs AirPods Pro is megjelenhet, amely fülön belüli pulzusmérést és hőmérséklet-érzékelést kínálhat.
Címlapkép: Getty Images
#iphone #apple #modell #szeptember #alap #iphone hírek #iphone 16

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:44
14:30
14:16
14:01
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 27.
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
2025. augusztus 27.
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják
2025. augusztus 27.
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 27. szerda
Gáspár
35. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Sorra ürítik le a magyarok bankszámláit: óriási a vész, ide futnak a szálak
2
2 hónapja
Fontos változás az OTP ügyfeleinek: mostantól így tudnak fizetni a bankkártyájukkal
3
2 hónapja
Vigyázz, ha ez a szám hívott, nehogy visszahívd: csalók állnak mögötte, csúnyán lehúznak
4
2 hónapja
200 millió laptop mehet hamarosan a kukába: a tiéd is köztük lehet, ha ilyen Windowst használsz
5
4 hete
Ügyfélkapu használók, figyelem! 1 napon belül elveszhet a jelszavad, ha így jelentkezel be
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dombornyomású, dombornyomott
bankkártya esetén a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylat segítségével tévedés nélkül átvezetésre kerül a kártya száma és érvényességi ideje.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 13:45
Minden, amit a válogatott újoncairól tudni kell: ki az a Molnár Zsombor, Tóth Barna, Lukács Dániel, Ötvös Bence?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 27. 13:16
Kiszivárgott Washington titkos terve: így támogatná Ukrajnát az USA, mit szól ehhez Putyin?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 27. 14:27
Nem akármilyen számok érkeztek: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon