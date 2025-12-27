Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Kína bekeményít: jön a nagy AI-szigor, ami örökre átírhatja a mesterséges érzelmek világát
Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.
A kínai kiberszabályozó hatóság szombaton nyilvános véleményezésre bocsátotta azokat a tervezeteket, amelyek szigorúbb felügyeletet írnának elő az emberi személyiséget szimuláló és a felhasználókkal érzelmi interakcióba lépő mesterséges intelligencia szolgáltatások számára - jelentette a reuters.
Az intézkedés jól mutatja Peking törekvését, hogy a fogyasztókat célzó MI-technológiák gyors terjedését biztonsági és etikai követelmények erősítésével alakítsa.
A javasolt szabályok olyan, Kínában nyilvánosan kínált MI-termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznának, amelyek szimulált emberi személyiségjegyeket, gondolkodási mintákat és kommunikációs stílusokat mutatnak be, valamint szöveg, kép, hang, videó vagy egyéb eszközök révén érzelmileg kommunikálnak a felhasználókkal.
A tervezet olyan szabályozási megközelítést vázol fel, amely kötelezné a szolgáltatókat, hogy figyelmeztessék a felhasználókat a túlzott használat ellen, és beavatkozzanak, ha a felhasználók függőség jeleit mutatják.
A javaslat szerint a szolgáltatóknak a termék teljes életciklusa során biztonsági felelősséget kellene vállalniuk, és rendszereket kellene létrehozniuk az algoritmusok felülvizsgálatára, az adatbiztonságra és a személyes információk védelmére.
A tervezet a potenciális pszichológiai kockázatokat is célba veszi. A szolgáltatóktól elvárják, hogy azonosítsák a felhasználói állapotokat, értékeljék a felhasználók érzelmeit és a szolgáltatástól való függőségük szintjét. Ha a felhasználók szélsőséges érzelmeket vagy függőségi viselkedést mutatnak, a szolgáltatóknak szükséges intézkedéseket kell tenniük a beavatkozásra.
Az intézkedések tartalmi és viselkedési határokat is meghatároznak, kimondva, hogy a szolgáltatások nem generálhatnak olyan tartalmakat, amelyek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, pletykákat terjesztenek, vagy erőszakot és obszcenitást népszerűsítenek.
