2025. december 27. szombat
1 °C Budapest
AI Mesterséges intelligencia technológia az adatelemzéshez, kutatáshoz, tervezéshez és a munka generálásához. Az ember laptopot és AI asszisztens műszerfalat használ. Technológia intelligens robot AI ügynökök és ügynöki munkafolyamatok
Tech

Kína bekeményít: jön a nagy AI-szigor, ami örökre átírhatja a mesterséges érzelmek világát

Pénzcentrum
2025. december 27. 12:34

Kína szigorítaná a mesterséges intelligencia szabályozását, különös tekintettel az emberi személyiséget szimuláló és érzelmi interakciót folytató rendszerekre.

A kínai kiberszabályozó hatóság szombaton nyilvános véleményezésre bocsátotta azokat a tervezeteket, amelyek szigorúbb felügyeletet írnának elő az emberi személyiséget szimuláló és a felhasználókkal érzelmi interakcióba lépő mesterséges intelligencia szolgáltatások számára - jelentette a reuters.

Az intézkedés jól mutatja Peking törekvését, hogy a fogyasztókat célzó MI-technológiák gyors terjedését biztonsági és etikai követelmények erősítésével alakítsa.

A javasolt szabályok olyan, Kínában nyilvánosan kínált MI-termékekre és szolgáltatásokra vonatkoznának, amelyek szimulált emberi személyiségjegyeket, gondolkodási mintákat és kommunikációs stílusokat mutatnak be, valamint szöveg, kép, hang, videó vagy egyéb eszközök révén érzelmileg kommunikálnak a felhasználókkal.

A tervezet olyan szabályozási megközelítést vázol fel, amely kötelezné a szolgáltatókat, hogy figyelmeztessék a felhasználókat a túlzott használat ellen, és beavatkozzanak, ha a felhasználók függőség jeleit mutatják.

A javaslat szerint a szolgáltatóknak a termék teljes életciklusa során biztonsági felelősséget kellene vállalniuk, és rendszereket kellene létrehozniuk az algoritmusok felülvizsgálatára, az adatbiztonságra és a személyes információk védelmére.

A tervezet a potenciális pszichológiai kockázatokat is célba veszi. A szolgáltatóktól elvárják, hogy azonosítsák a felhasználói állapotokat, értékeljék a felhasználók érzelmeit és a szolgáltatástól való függőségük szintjét. Ha a felhasználók szélsőséges érzelmeket vagy függőségi viselkedést mutatnak, a szolgáltatóknak szükséges intézkedéseket kell tenniük a beavatkozásra.

Az intézkedések tartalmi és viselkedési határokat is meghatároznak, kimondva, hogy a szolgáltatások nem generálhatnak olyan tartalmakat, amelyek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, pletykákat terjesztenek, vagy erőszakot és obszcenitást népszerűsítenek.
Címlapkép: Getty Images
#tech #szabályozás #függőség #kína #peking #mesterséges intelligencia #ai #nemzetbiztonság

