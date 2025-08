Vallottak a tudósok: óriási veszély fenyegeti az emberiséget, sehol sincs a klímaváltozás ehhez képest

A vegyi szennyezés az emberiség és a természet számára a klímaváltozáshoz hasonló mértékű fenyegetést jelent, de a köztudatban és a cselekvésben évtizedekkel le van maradva a globális felmelegedéshez képest - figyelmeztet egy új jelentés - írja a The Guardian.

Az ipari gazdaság több mint 100 millió "új entitást", vagyis a természetben nem található vegyi anyagot hozott létre, amelyek közül 40-350 ezer van kereskedelmi forgalomban és gyártásban. A Deep Science Ventures (DSV) kutatása szerint a bioszféra széles körű szennyezésének környezeti és egészségügyi hatásait nem ismerik széles körben, annak ellenére, hogy egyre több bizonyíték köti össze a vegyi mérgezést olyan hatásokkal, mint a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, a terméketlenség vagy a rák.

A DSV jelentése szerint csak az élelmiszer-csomagolásból több mint 3600 szintetikus vegyi anyag található meg az emberi szervezetben, amelyek közül 80 jelentős aggodalomra ad okot. A PFAS "örök vegyi anyagokat" például szinte minden vizsgált ember szervezetében kimutatták, és már annyira elterjedtek, hogy sok helyen még az esővíz is olyan szinteket tartalmaz, amelyek ivásra nem biztonságosak. Eközben a világ népességének több mint 90%-a olyan levegőt lélegzik be, amely meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szennyezettségi irányelveit.

A kutatás során erős összefüggéseket találtak a peszticideknek való kitettség és a reprodukciós problémák között, beleértve a vetélést és a fogamzási nehézségeket. A jelentés rámutat, hogy a széles körben használt vegyi anyagok veszélyeztetik az emberi reprodukciós, immunológiai, neurológiai, szív- és érrendszeri, légzőszervi, máj-, vese- és anyagcsere-rendszereket.

A DSV kutatása kiegészíti a Potsdami Éghajlatkutató Intézet korábbi megállapításait, miszerint már messze túlléptük a környezeti szennyező anyagok, köztük a műanyagok biztonságos planetáris határát. Egy vasárnap közzétett másik jelentés arra figyelmeztetett, hogy a világ "műanyagválsággal" néz szembe, amely a műanyaggyártás hatalmas felgyorsulása közepette csecsemőkortól időskorig betegségeket és halált okoz.

A jelentés rávilágít a jelenlegi toxicitási értékelés, kutatás és tesztelési módszerek kritikus hiányosságaira is, feltárva, hogy a meglévő ellenőrzések és egyensúlyok nem védik megfelelően az emberi és bolygó egészségét. A hagyományos toxicitási vizsgálatok gyakran nem veszik figyelembe az endokrin rendszert megzavaró vegyi anyagok nem lineáris hatásait, amelyek már nagyon alacsony dózisban is problémákat okozhatnak.

A vegyi toxicitás környezeti problémaként jelenleg csak töredékét kapja annak a finanszírozásnak, amit a klímaváltozásra fordítanak, amit Macpherson szerint meg kellene változtatni. Ugyanakkor a probléma megoldása könnyebben fogyasztói oldalról is elindulhat, ha az emberek kezdenek odafigyelni a vásárolt termékekre.

A kutatás vezetője személyesen is változtatott szokásain: öntöttvas serpenyőben főz, különösen kerüli az étel műanyagban történő melegítését, és javasolja a bio élelmiszerek fogyasztását, vagy legalább a zöldségek és gyümölcsök alapos mosását fogyasztás előtt.