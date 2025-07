Milliónyi magyar Revolut-ügyfél feje felett ott a kérdőjel: most vajon mit lép a neobank?

A Revolut még az engedélyek beszerzésén dolgozik, az ügyfelek pedig még mindig nem egészen nyugodtak a múltkori felfüggesztés után.

Jelentős zavart okozott azzal pár napja a Revolut, hogy a kriptovalutákra vonatkozó új jogszabályok miatt pár napra teljesen felfüggesztették a kriptokereskedést a magyar ügyfeleknek. Bár később visszaállították a kereskedelmet, rengetegen megijedtek, mert pénzük is maradt a Revolut alkalmazásán belül, hiszen itt is lehetett kriptóval kereskedni.

Az Economx cikke szerint Magyarországon a becslések úgy szólnak, hogy akár félmillióan is érdekeltek lehettek a kriptokereskedelemben, akik komolyan megijedtek a felfüggesztéskor. A Revolut bár nem vált fizetésképtelenné, mint sok korábbi kriptós cég, és az is tény, hogy a kriptózásból is komoly bevételt realizálhattak.

Az új törvény szerint Magyarországon nem folytathat kriptovalutával kereskedést olyan szolgáltató, amelynek erre nincs engedélye - a cég közlése szerint ezen folyamatosan dolgoznak, hogy ahol lehetséges, megszerezzék azt.