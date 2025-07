Súlyos fordulat a magyar kriptopiacon: jönnek a büntetések, menekülnek a szolgáltatók

Bizonytalanság uralkodik a magyar kriptopiacon a júliusi törvénymódosítás óta, amely büntetőjogi következményekkel fenyegeti a kriptokereskedelem résztvevőit. Miközben a hatóságok megnyugtató üzeneteket közvetítenek, a szolgáltatók különböző stratégiákkal reagálnak a helyzetre, a Revolut pedig teljesen felfüggesztette magyarországi kriptoszolgáltatásait.

A július 2-án életbe lépett törvénymódosítás, amely a Büntető Törvénykönyvben kriminalizálta a kriptokereskedelmet, jelentős zavart okozott a hazai piacon. A jogszabályváltozás nemcsak a szolgáltatókat, hanem a felhasználókat is büntetőjogi felelősséggel fenyegeti, ami különösen érzékenyen érintette azt a közel félmillió magyar ügyfelet, akik aktívan kereskednek kriptovalutákkal - írta a Telex.

A piac szereplői szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) kommunikációja megnyugtató, ugyanakkor senki sem tud hivatalos garanciát adni arra, hogy a Btk. új rendelkezéseit nem fogják alkalmazni a területen. A bizonytalan jogi környezet miatt a szakértők többsége csak névtelenül volt hajlandó nyilatkozni a témában.

A kriptoszolgáltatók háromféle stratégiát követnek a kialakult helyzetben. Egyes nemzetközi szereplők, mint a Binance, a Coinbase és a Kraken, változatlanul folytatják tevékenységüket, arra hivatkozva, hogy rendelkeznek a szükséges engedélyekkel, illetve hogy a részletszabályok még nem kerültek kidolgozásra. Más szolgáltatók, például a magyar CoinCash, korlátozásokat vezettek be: a meglévő ügyfeleiket kiszolgálják, de új regisztrációkat nem fogadnak.

A harmadik csoportba tartozó vállalatok, köztük a Revolut, teljesen felfüggesztették magyarországi kriptoszolgáltatásaikat.

A Revolut esete különösen érzékenyen érinti a magyar felhasználókat, mivel a fintech vállalat a ciprusi Revolut Digital Assets Europe Ltd. (RDAEL) leányvállalatán keresztül nyújtott kriptoszolgáltatásokat. A cég először csak az új regisztrációkat függesztette fel több európai országban, köztük Magyarországon is, hivatkozva az EU új kriptoeszköz-piaci szabályozására (MiCA). Július 7-től azonban a meglévő magyar ügyfelek kiszolgálását is leállította, így a felhasználók nem férhetnek hozzá kriptovagyonukhoz.

A Revolut közlése szerint a szolgáltatás akkor indulhat újra, amikor megkapják a MiCA-engedélyt, de ennek pontos időpontját nem tudják meghatározni. A helyzetet bonyolítja, hogy más európai országokban, ahol nincs hasonló büntetőjogi fenyegetés, a felügyeletek különbséget tesznek az új ügyfelek szerzése és a meglévők kiszolgálása között.

A szakértők attól tartanak, hogy a szigorú magyar szabályozás miatt az innovatív vállalkozások elhagyják az országot. Ironikus módon éppen akkor történik mindez, amikor a londoni Europe Fintech Awards versenyen a magyar CryptoSoft nyert a Web3 kategóriában, bizonyítva a hazai szakértelem nemzetközi elismertségét.

A szabályozói arbitrázs veszélye is fennáll: a cégek a kevésbé szigorú felügyelettel rendelkező EU-tagállamokba vagy akár az unión kívülre, például Hongkongba, Costa Ricára, Dubaiba vagy Szingapúrba telepíthetik tevékenységüket. Ez nemcsak gazdasági veszteséget jelent Magyarország számára, de a szabályozás eredeti célját is alááshatja.

A magyar kriptofelhasználók számára új lehetőségként jelent meg a piacon a Bitget, amely kifejezetten a Revolut által hátrahagyott űrt igyekszik betölteni. A Seychelles-szigeteken bejegyzett, távol-keleti hátterű tőzsde magyar nyelven is elérhetővé tette szolgáltatásait.

Az SZTFH hivatalos álláspontja szerint a törvénymódosításra az európai uniós pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem miatt volt szükség. A hatóság hangsúlyozta, hogy a kriptoeszközök felügyeletét továbbra is az MNB látja el, míg az SZTFH az átváltást validáló szolgáltatók felügyeletét kapta feladatul. A törvényi szabályokat a végrehajtási rendelet kihirdetését követő 60. naptól kell alkalmazni, ami a hatóság szerint elegendő időt biztosít a piaci szereplőknek a felkészülésre.

Közben a Revolut igyekszik erősíteni pozícióját a magyar pénzügyi szektorban, és állítólag tárgyalásokat folytat a Magyar Bankszövetségbe való belépésről. Ez jelentős bevételt jelenthetne a szövetségnek, mivel a tagdíj a mérlegfőösszeg alapján kerül meghatározásra.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a kriptovaluták szabályozása összetett feladat, hiszen természetüknél fogva nehezen korlátozhatók. Ugyanakkor aggasztónak tartják, hogy az EU és különösen Magyarország olyan szabályozási környezetet teremt, amely elüldözheti az ágazat innovatív vállalatait és tehetségeit.

