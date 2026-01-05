Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.
Drámai napok után ébredt fel: mesterséges kómában tartották az Omega gitárosát
Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik. A 76 éves, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenészt szeptember elején szívműtétre vitték, amely után életveszélyes állapotba került: mesterséges kómába helyezték, és négy tüdőgyulladást is átvészelt. Most először mesélt arról, milyen küzdelmet folytatott az életben maradásért.
A magyar beatkorszak egyik legismertebb gitárosa, akit mindenki csak Elefántként ismer, szeptember 2-án egy rendkívül összetett szívműtéten esett át a Városmajori Szívklinikán. Az orvosok nyolc órán keresztül operálták: szívbillentyűcserét hajtottak végre, és szív-bypass műtétet is végeztek rajta - közölte a Blikk.
Molnár György elmondta: "Arról, hogy mennyire volt borzasztó mindez, csak emlékfoszlányaim vannak, tudniillik hosszú hetekig mesterséges kómában tartottak. Se kép, se hang." A zenész még emlékszik arra, hogy augusztus végén került be a kórházba, és a műtét másnapján beszélt a feleségével, ám ezután hetekre elvesztette az eszméletét. Molnár felidézte:
Valamikor október vége felé tértem magamhoz, olyan volt, mintha egy hosszú-hosszú utazásról érkeztem volna vissza a földgolyóra.
Csak ekkor tudta meg, hogy időközben leállt a szíve, újra kellett éleszteni, és a szervezete négy tüdőgyulladáson is átesett.
A zenész arról is beszélt, hogy kezdetben félt a műtéttől. Már januárban megtudta, hogy szükség lesz az operációra, de sokáig bizonytalan volt abban, hogy 76 évesen vállalja-e a kockázatot. "Úgy mentem be a Városmajor utcai klinikára, hogy nem biztos, hogy élve jövök ki onnan" – vallotta be.
A beavatkozás után Molnár György száz napig nem tudott beszélni. Először az eszméletlensége miatt, később pedig azért, mert különböző orvosi eszközök voltak a testében. Az egészségügyi dolgozókról elismeréssel szólt: "Nem szeretem a nagy szavakat, de az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeznek. Itt nincs pihenő, itt a huszonnégy órás szolgálat valóban huszonnégy órás."
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Amikor először kinyitotta a szemét, egy gitárt látott az ágya mellett, az ablakra pedig egy átlátszó zacskóban felakasztották a pengetőjét. Ezekkel a gesztusokkal próbálták az ápolók otthonosabbá tenni számára a kórházi környezetet.
Molnár György jelenleg a Szent Ferenc Kórházban vesz részt rehabilitáción, miután a Városmajori Szívklinikáról korábban az Üllői úti klinikára helyezték át. Állapota folyamatosan javul, járókerettel már mintegy ötven métert is képes megtenni. Az orvosok szerint, ha minden a tervek szerint alakul, január végén hazamehet, feltéve, hogy kellőképpen megerősödik, és önállóan el tudja látni magát.
A karácsonyt is a kórházban töltötte, felesége társaságában. "Karácsonykor – a kórházi ágyon fekve, a csodálatos feleségem kezét fogva – együtt énekeltük az ápolókkal a Mennyből az angyalt" – emlékezett vissza a zenész, aki bizakodó a jövőt illetően. Orvosai szerint a műtéttel nagyjából tíz évvel hosszabbodott meg az élete.
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.
Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához.
Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?
Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 285 millió forintos főnyereményt!
Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/1. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?
Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének.
Szilveszteri CHART: furcsa európai toplisták, meglepő „győztesek” és magyar tanulságok. Amikor a statisztikák nem nyomasztanak, hanem szórakoztatnak.
Végre kiderül, miért halt meg Zámbó Jimmy valójában: napokon belül feloldják a 25 évre titkosított nyomozati iratokat
Zámbó Árpád szerint érthetetlen, hogy a hivatalos álláspont szerint balesetnek minősített ügy iratait 25 évre titkosították.
Budapest új, szigorú tűzijátékrendeletet vezet be szilveszterre: a legtöbb pirotechnikai eszköz használata időben és területileg is korlátozott.
A 78 éves színművész az elmúlt években sorozatos tragédiákat élt át.
Ha Magyarország legboldogabb emberét keresed, akkor nagy eséllyel egy 41 és 55 év közötti, veszprém megyei vállalkozóban találod meg.
A brit uralkodó által kiadott újévi kitüntetési lista 1157 nevet tartalmaz, köztük számos közéleti személyiséget.
A mulatós szerint volt idő, amikor fel sem tűnt neki, mennyi pénzt keres, a börtön után azonban teljesen átértékelte az életét.
Szilveszterkor nem tiltják be a tűzijátékokat, de az idei évben sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet majd használni őket.
Gyógyíthatatlan betegségéről vallott Pogány Judit: járok injekcióra, de ez csak lassítja a folyamatot
Pogány Judit gyógyíthatatlan szembetegséggel küzd, ami miatt már nem képes egyedül közlekedni.