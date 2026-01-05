2026. január 5. hétfő Simon
Drámai napok után ébredt fel: mesterséges kómában tartották az Omega gitárosát
Szórakozás

Drámai napok után ébredt fel: mesterséges kómában tartották az Omega gitárosát

Pénzcentrum
2026. január 5. 12:32

Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik. A 76 éves, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenészt szeptember elején szívműtétre vitték, amely után életveszélyes állapotba került: mesterséges kómába helyezték, és négy tüdőgyulladást is átvészelt. Most először mesélt arról, milyen küzdelmet folytatott az életben maradásért.

A magyar beatkorszak egyik legismertebb gitárosa, akit mindenki csak Elefántként ismer, szeptember 2-án egy rendkívül összetett szívműtéten esett át a Városmajori Szívklinikán. Az orvosok nyolc órán keresztül operálták: szívbillentyűcserét hajtottak végre, és szív-bypass műtétet is végeztek rajta - közölte a Blikk.

Molnár György elmondta: "Arról, hogy mennyire volt borzasztó mindez, csak emlékfoszlányaim vannak, tudniillik hosszú hetekig mesterséges kómában tartottak. Se kép, se hang." A zenész még emlékszik arra, hogy augusztus végén került be a kórházba, és a műtét másnapján beszélt a feleségével, ám ezután hetekre elvesztette az eszméletét. Molnár felidézte:

Valamikor október vége felé tértem magamhoz, olyan volt, mintha egy hosszú-hosszú utazásról érkeztem volna vissza a földgolyóra.

Csak ekkor tudta meg, hogy időközben leállt a szíve, újra kellett éleszteni, és a szervezete négy tüdőgyulladáson is átesett.

A zenész arról is beszélt, hogy kezdetben félt a műtéttől. Már januárban megtudta, hogy szükség lesz az operációra, de sokáig bizonytalan volt abban, hogy 76 évesen vállalja-e a kockázatot. "Úgy mentem be a Városmajor utcai klinikára, hogy nem biztos, hogy élve jövök ki onnan" – vallotta be.

A beavatkozás után Molnár György száz napig nem tudott beszélni. Először az eszméletlensége miatt, később pedig azért, mert különböző orvosi eszközök voltak a testében. Az egészségügyi dolgozókról elismeréssel szólt: "Nem szeretem a nagy szavakat, de az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeznek. Itt nincs pihenő, itt a huszonnégy órás szolgálat valóban huszonnégy órás."

Amikor először kinyitotta a szemét, egy gitárt látott az ágya mellett, az ablakra pedig egy átlátszó zacskóban felakasztották a pengetőjét. Ezekkel a gesztusokkal próbálták az ápolók otthonosabbá tenni számára a kórházi környezetet.

Molnár György jelenleg a Szent Ferenc Kórházban vesz részt rehabilitáción, miután a Városmajori Szívklinikáról korábban az Üllői úti klinikára helyezték át. Állapota folyamatosan javul, járókerettel már mintegy ötven métert is képes megtenni. Az orvosok szerint, ha minden a tervek szerint alakul, január végén hazamehet, feltéve, hogy kellőképpen megerősödik, és önállóan el tudja látni magát.

A karácsonyt is a kórházban töltötte, felesége társaságában. "Karácsonykor – a kórházi ágyon fekve, a csodálatos feleségem kezét fogva – együtt énekeltük az ápolókkal a Mennyből az angyalt" – emlékezett vissza a zenész, aki bizakodó a jövőt illetően. Orvosai szerint a műtéttel nagyjából tíz évvel hosszabbodott meg az élete. 

Címlapkép: Getty Images
