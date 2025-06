Indul a sztárbox új évada, megvannak az első nevek: GwM, Kulcsár Edina és Molnár Gusztáv is ringbe lép

Hivatalosan is elstartolt a Sztárbox 2025-ös évadának promóciós időszaka: ma este az RTL bejelentő eseményén lehullt a lepel az első versenyzőkről, valamint kiderült, ki vezeti idén a műsort. Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb hazai show-műsora idén is izgalmas nevekkel és látványos összecsapásokkal kecsegtet.

A bejelentés szerint már biztos, hogy ringbe lép: Ambrus Attila, a „Viszkis”, aki már korábban is mutatott harci szellemet különböző műsorokban, Molnár Gusztáv, a színész, akinek szereplése komoly meglepetés, GwM, az egyik legismertebb hazai rapper, Kulcsár Edina, korábbi szépségkirálynő és influenszer, aki az utóbbi időben rendszeresen szerepel a médiában, Laki Zsuzsi, akit sokan az Exatlonból ismerhetnek, Miller Dávid, az X-Faktor egykori műsorvezetője és színész, valamint PSG Ogli, aki a hazai rapközösség ismert figurája és Gáspár Evelin. A konkrét párosítások így néznek ki a 2025-ös szezonban:

A férfi könnyűsúly összecsapásai:

Miller Dávid vs Richter József

Zdroba Patrik vs Molnár Tamás

Fenyő Iván vs Ördög Tibor Csipa

Meszes Balázs vs ifjabb Schobert Norbert

Férfi középsúly:

Ambrus Attila vs BSW Matyi

Kamarás Iván vs Lotfi Begi

Pápai Joci vs Kocsis Dénes

Bódi Bence és G.w.M

Férfi nehézsúly:

PSG Ogli vs Molnár Gusztáv

Kembe Sorel vs Dudás Miklós

Radics Péter vs Lakatos László

Sidlovics Gábor vs Noé Viktor

Női könnyűsúly

Kulcsár Edina vs Laky Zsuzsi

Bernáth Odett vs Kocsis Alexandra

Balogh Edina vs Molnár Janka Sára

Gáspár Evelin vs Szorcsik Viki

Ezzel az első körrel már most sejthető, hogy változatos és izgalmas összecsapásoknak nézhetünk elébe, hiszen a mezőny stílusban, múltban és személyiségben is igen színes.

Változás a műsorvezetésben is: Ember Márk lép ringbe – ezúttal mikrofon mögött

A Sztárbox egyik legnagyobb változása idén a műsorvezetői csapatot érinti. Az RTL a pénteki Fókusz adásában jelentette be, hogy Ember Márk veszi át Héder Barna helyét. A színészt a nézők a „Reggeliben” is rendszeresen láthatják, és most egy még nagyobb kihívással néz szembe.

Meglepő, nem gondoltam volna. Természetesen követtem a műsort, mindig voltak barátaim, akik ringbe szálltak. Volt már olyan is, hogy engem is megcsapott a levegője annak, hogy ringbe kéne lépni, de örülök, hogy így alakult, és nagyon-nagyon várom. Nagy feladat, és szeretnék majd jól helytállni

– mondta Ember Márk a műsorral kapcsolatban. A tavalyi évadban Csobot Adél, Héder Barna, Szujó Zoltán, valamint Szépréthy Roland alkották a műsorvezetői és kommentátori csapatot. Szépréthy idén is folytatja kommentátori és social felületekért felelős szerepét.