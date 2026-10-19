Itt a Rádió 1 TOP 500 lista 2026-ban: ezek ma a magyarok kedvenc dalai, ezt hallgatja mindenki

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Ahogy a korábbi években, a Rádió 1 idén is összegyűjtötte, melyek az ország kedvenc dala az elmúlt két évtizedből. Október 16-án 10 órától október 18-a 20 óráig lejátszották az elmúlt 20 év 500 legnagyobb kedvencét a hallgatók választása alapján. Mutatjuk a TOP 500 dalt a 2026-os szavazás alapján.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban 2026-ben is bemutatta a Rádió 1 Magyarország ötszáz legkedveltebb dalát! A közönségszavazatok alapján összeállított slágerlista péntektől vasárnap estig le is ment az adásban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Íme az idei Rádió 1 TOP 500 lista: Purple Disco Machine / Hurts – Wonderful Life ’25 Kamrad – Be Mine Ed Sheeran – Azizam Cyril – Stumblin’ In Taylor Swift – The Fate Of Ophelia David Guetta / OneRepublic – I Don’t Wanna Wait Teddy Swims – The Door Lady Gaga – Abracadabra Ray Dalton – Do It Again Tiësto / Tate McRae – 10:35 Zara Larsson – Can’t Tame Her David Guetta / Bebe Rexha – I’m Good (Blue) Miley Cyrus – Flowers Cyril / Maryjo – Still Into You Martin Garrix / Matisse & Sadko – Butterflies Lady Gaga – The Dead Dance (DJ Dark Remix) Alex Warren – Ordinary Bebe Rexha / Faithless – New Religion Regán Lili / Chris Willis – Blue Heart Imagine Dragons – Bones Shouse – Won’t Forget You Disturbed – The Sound Of Silence (Cyril Remix) Fast Boy – Good Life Taylor Swift – Opalite Purple Disco Machine / Asdis – Beat Of Your Heart Tiësto / Karol G – Don’t Be Shy Lady Gaga / Bruno Mars – Die With A Smile Tóth Abigél / Akcent – Sugar Daddy Sam Feldt / Rosa Linn – Heart Like Mine Katy Perry – Lifetimes David Guetta / Alesso / Madison Love – Never Going Home Tonight Dua Lipa – Training Season Shouse / Felix Jaehn – Walk With Me Ofenbach / Norma Jean Martine – Overdrive Latto / Lu Kala – Lottery Joel Corry – Be Alright Matt Sassari / Hugel / Sonique – It Feels So Good Loi – Get Lucky Blond:ish / Stevie Appleton – Never Walk Alone Selena Gomez – Single Soon Hypaton / Norma Jean Martine – Outta My Head Purple Disco Machine / Moss Kena – Substitution Shakira / Burna Boy – Dai Dai Martin Garrix / Jex – Told You So Doechii – Anxiety (DJ Dark Remix) Lady Gaga / Ariana Grande – Rain On Me Mabel – Don’t Call Me Up Tom Walker – Leave A Light On Sabrina Carpenter – Espresso The Weeknd – Save Your Tears Ava Max – Salt Sam Feldt / Switch Disco / R3HAB – Sleep Tonight Akcent / Sera / Misha Miller – Don’t Leave Olivia Rodrigo – Drivers License Meduza / James Carter / Fast Boy – Bad Memories Kamrad – Hug Yourself KSHMR – Wild Ride Ray Dalton – Blood Running Tate McRae – Greedy Ed Sheeran – Bad Habits Kygo / Whitney Houston – Higher Love Sam Smith – Diamonds Lost Frequencies – The Feeling Why Don’t We – Fallin’ Diplo / SIDEPIECE – On My Mind (Purple Disco Machine Remix) Kamrad – I Believe Jennifer Lopez / David Guetta – Save Me Tonight Empire Of The Sun / Blond:ish – Walking On A Dream Tiësto – Lay Low Ed Sheeran – Shivers Robin Schulz / KIDDO – All We Got Kato – Turn The Lights Off (DJ Dark Remix) Megan Thee Stallion / Dua Lipa – Sweetest Pie Topic / A7S – Breaking Me Alex Kenji – Bambole Calvin Harris / Ellie Goulding – Outside VIZE / Laniia – Stars Lana Del Rey – Summertime Sadness Dua Lipa – Dance The Night Avicii – Addicted To You Ava Max – Maybe You’re The Problem Loi / David Puentez – Golden Summer Selena Gomez & The Scene – Love You Like A Love Song David Guetta / Kid Cudi – Memories Ed Sheeran / Justin Bieber – I Don’t Care Imanbek / BYOR – Belly Dancer Lady Gaga – Alejandro Sigala / Jaxomy feat. Ilan Kidron – Riptide OneRepublic – Counting Stars Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – In The Dark Follow The Flow – Nem Tudja Senki Rihanna – Where Have You Been Yamina / Tolvai Reni – Feel The Fire Rag’n’Bone Man – Human Tame Impala – Dracula (Jennie Remix – Boys Noize Disco Remix) Disco’s Hit / Király Viktor / Burai – Better Dayz Clean Bandit / Sean Paul / Anne-Marie – Rockabye David Guetta / Sia – Beautiful People Train – Drive By Rúzsa Magdi / Lotfi Begi – Nyári Zápor Teddy Swims – Lose Control Cooky / Carner – Fire Dua Lipa – Houdini Nagy Bogi / DESH – Jól Leszek Újra (Metzker Viktória Remix) Kamrad – Feel Alive Avicii / Aloe Blacc – Wake Me Up Myles Smith – Stargazing Gabriel Dancer / Metzker Viktória / Blan – One Kiss Sia / Kendrick Lamar – The Greatest Ed Sheeran – Camera (Cyril Remix) Lukas Graham – 7 Years Blond:ish – Lovers On The Dancefloor Halott Pénz – Van Valami A Levegőben Rihanna / Calvin Harris – We Found Love C-Block / Charming Horses / Cooky – Summertime Shawn Mendes – Treat You Better Orbán Rudi – Kereszthuzat Duke Dumont – Ocean Drive Lotfi Begi / Király Viktor – Run Milky Chance – Stolen Dance Ricchi E Poveri – Sarà Perché Ti Amo (Junior Remix) Coldplay – A Sky Full Of Stars (Power Intro) Twenty One Pilots – Heathens Rudimental / Ella Eyre – Waiting All Night Sofia Reyes / Jason Derulo / De La Ghetto – 1, 2, 3 LMFAO / Lauren Bennett / GoonRock – Party Rock Anthem Miley Cyrus – Midnight Sky David Guetta / Ne-Yo / Akon – Play Hard Tove Lo – Habits (Stay High) Fast Boy / Sophie And The Giants – Last Summer Enrique Iglesias – Súbeme La Radio Lost Frequencies – Live It All Willy William – Ego Martin Garrix – Animals Benson Boone – Beautiful Things AronChupa – I’m An Albatraoz Major Lazer / Nyla / Fuse ODG – Light It Up (Remix) Tiësto / Rita Ora / Jonas Blue – Ritual Taylor Swift – I Knew You Were Trouble Avicii – Hey Brother Olivia Rodrigo – Good 4 U Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know Zara Larsson – Lush Life Calvin Harris / John Newman – Blame Selena Gomez / Marshmello – Wolves Joel Corry / MNEK – Head & Heart Maroon 5 / Christina Aguilera – Moves Like Jagger Martin Garrix / Ed Sheeran – Repeat It Rihanna – S&M Lady Gaga – Bloody Mary (Esquire Remix) Dua Lipa – New Rules Lilly Wood & The Prick / Robin Schulz – Prayer In C Wiz Khalifa / Charlie Puth – See You Again Calvin Harris / Rihanna – This Is What You Came For Alex Warren – Fever Dream Avicii – The Nights Lady Gaga / Bradley Cooper – Shallow Sigma – Nobody To Love The Script / will.i.am – Hall Of Fame Robin Schulz / BARBZ – Better Times Sean Paul / Dua Lipa – No Lie David Guetta / Sia – Titanium Topic / A7S – Out My Head Rihanna – Diamonds Riton / Oliver Heldens / Vula – Turn Me On Justin Bieber – Sorry Sigala – Melody Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) Enrique Iglesias – Duele El Corazón Zayn / Sia – Dusk Till Dawn Topic / A7S – Kernkraft 400 (A Better Day) Rihanna – Only Girl (In The World) Maroon 5 – One More Night Lil Nas X – That’s What I Want Martin Garrix / Dua Lipa – Scared To Be Lonely P!nk – Try Burak Yeter / Danelle Sandoval – Tuesday Madcon / Ray Dalton – Don’t Worry R3HAB / Inna – Rock My Body Selena Gomez – Same Old Love Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – Hypnotized Doja Cat – Say So Mr. Probz – Waves (Robin Schulz Remix) Jason Derulo – Take You Dancing Cascada – Because The Night Maroon 5 – Animals Enrique Iglesias / Sean Paul / Descemer Bueno / Gente De Zona – Bailando Michael Gray – The Weekend OneRepublic – I Ain’t Worried DNCE – Cake By The Ocean Fisher / Jennifer Lopez – Waiting For Tonight Katy Perry – Teenage Dream Switch Disco / Ella Henderson – React Black Eyed Peas / Sérgio Mendes – Mas Que Nada Dua Lipa – Love Again David Guetta / Sam Martin – Dangerous Dua Lipa – Physical Junior Jack – Stupidisco Damiano David – Talk To Me Major Lazer / Justin Bieber / MØ – Cold Water Mike Perry / Shy Martin – The Ocean Jonas Blue / JP Cooper – Perfect Strangers OneRepublic – Love Runs Out Delerium / Sarah McLachlan – Silence Alle Farben – Bad Ideas Billie Eilish – Bad Guy Mis-Teeq – Scandalous Lost Frequencies – Are You With Me Elton John / Britney Spears – Hold Me Closer David Guetta / Bebe Rexha / J Balvin – Say My Name Sarah McLeod – He Doesn’t Love You Meghan Trainor – All About That Bass Riton / Nightcrawlers / Mufasa / Hypeman – Friday (Dopamine Re-Edit) Lorde – Team John Dahlbäck – More Than I Wanted James Arthur – Impossible Milk & Sugar – Canto Del Pilón Natasha Bedingfield – These Words Calvin Harris – My Way LA Vision / Gigi D’Agostino – Hollywood Ed Sheeran – Perfect Regard – Ride It Gnarls Barkley – Crazy Jason Derulo – Want To Want Me Felix Jaehn / Jasmine Thompson – Ain’t Nobody (Loves Me Better) Gabriella Cilmi – Sweet About Me Feder / Lyse – Goodbye Ava Max – My Head & My Heart GAYLE – abcdefu CamelPhat / Elderbrook – Cola Kwabs – Walk CHRSTPHR / Matt Sassari – Baiana Fifth Harmony / Kid Ink – Worth It DJ Antoine / The Beat Shakers – Ma Chérie Shawn Mendes – Stitches Fedde Le Grand – Put Your Hands Up For Detroit Little Mix – Break Up Song SAINt JHN – Roses Axwell Λ Ingrosso – Sun Is Shining Benson Boone – Mystical Magical Robin Schulz / James Blunt – OK Bebe Rexha – I Got You Minelli – MMM Billie Eilish – Birds Of A Feather Gala – Freed From Desire (Fat Tony Remix) Shakira / Freshlyground – Waka Waka (This Time For Africa) David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me Azahriah – Four Moods Tomcraft / Moguai / ILIRA – Happiness Calvin Harris / Ellie Goulding – I Need Your Love Taio Cruz / Ludacris – Break Your Heart Lewis Capaldi – Before You Go Gorgon City / Hayden James – Foolproof Katy Perry – I Kissed A Girl Ed Sheeran – Photograph (Felix Jaehn Remix) Rihanna – Disturbia A7S – Nirvana Ofenbach / Lagique – Wasted Love Dua Lipa – Illusion Taio Cruz – Dynamite Lost Frequencies / Janieck Devy – Reality Maroon 5 / Cardi B – Girls Like You David Guetta / Chris Willis / Fergie / LMFAO – Gettin’ Over You Ricky Martin / Maluma – Vente Pa’ Ca Goodboys – Bongo Cha Cha Cha Major Lazer / DJ Snake / MØ – Lean On Alok / Ava Max – Car Keys (Ayla) K-Maro – Femme Like U VALMAR / Szikora Róbert – Úristen Bakermat – One Day (Vandaag) Lotfi Begi / Burai – Háborgó Mélység 2 Marshmello / Jonas Brothers – Leave Before You Love Me Wawa – Sombrita Bebe Rexha – Sacrifice Topic / Fast Boy – Forget You Regán Lili – Heal Me LeAnn Rimes – Can’t Fight The Moonlight Jawsh 685 / Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren Beat) Yamina / Sofi – Holograms Black Eyed Peas / J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life) Willcox – Tequila Taylor Swift – Shake It Off Shouse – Love Tonight Lady Gaga / Colby O’Donis – Just Dance Joel Corry / MK / Rita Ora – Drinkin’ Wellhello – Apu Vedd Meg Alesso / Armin Van Buuren – Leave A Little Love Lola Young – Messy New Level Empire – Velem (Disco’s Hit Remix) Panic! At The Disco – High Hopes Selena Gomez – Kill Em With Kindness Tóth Abigél – Pillangóhatás David Guetta / Nicki Minaj / Afrojack / Bebe Rexha – Hey Mama Newik – My Love Jennifer Lopez – Jenny From The Block Metzker Viktória / Nagy Bogi / Miss Mood – Éden Sia / Sean Paul – Cheap Thrills Tiësto – The Business Kylie Minogue – Padam Padam Rúzsa Magdi / Lotfi Begi – Rosszlány OMI – Cheerleader (Felix Jaehn Remix) Nelly Furtado / Timbaland – Promiscuous Regán Lili / Sara – I Don’t Know Justin Bieber / Daniel Caesar / Giveon – Peaches Sigala / Bryn Christopher – Sweet Lovin’ Daddy Yankee / Katy Perry / Snow – Con Calma (Remix) Shakira – Loca Lady Gaga – Paparazzi Calvin Harris / Tom Grennan – By Your Side Sia – Chandelier David Guetta / Kelly Rowland – When Love Takes Over Rihanna – Don’t Stop The Music Macklemore / Ryan Lewis / Wanz – Thrift Shop Ava Max – Kings & Queens Luis Fonsi / Demi Lovato – Échame La Culpa Edward Maya / Vika Jigulina – Stereo Love Dua Lipa – Don’t Start Now Maroon 5 – This Love Christina Aguilera – Genie In A Bottle Felix Jaehn / VIZE / Miss Li – Close Your Eyes Jason Derulo – In My Head Purple Disco Machine / Moss Kena – Fireworks Lady Gaga / Beyoncé – Telephone Meghan Trainor – Lips Are Movin Pullmaxx / Martin Miller – Headlights Jennifer Lopez – Let’s Get Loud Guru Josh Project – Infinity 2008 Ava Max – Million Dollar Baby Meduza / Goodboys – Piece Of Your Heart Taio Cruz / Flo Rida – Hangover Kygo / Ava Max – Whatever Coldplay – Paradise Lost Frequencies / Calum Scott – Where Are You Now Kamrad – You Feel Like Summer Katy Perry – Firework Jax Jones / Ina Wroldsen – Breathe Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe Robin Schulz / Jasmine Thompson – Sun Goes Down Alan Walker / Dash Berlin / Vikkstar – Better Off (Alone, Pt. III) Harry Styles – Watermelon Sugar David Guetta / Kim Petras – When We Were Young (The Logical Song) Mary J. Blige – Family Affair Meduza / Becky Hill / Goodboys – Lose Control Aventura – Obsesión Nora En Pure / Lika Morgan – In The Air Tonight The Kid LAROI / Justin Bieber – Stay Minelli – Could Be Something Taylor Swift – Blank Space Parra For Cuva / Anna Naklab – Wicked Games Ava Max – One Night David Guetta / Cedric Gervais / Chris Willis – Would I Lie To You Nico & Vinz – Am I Wrong Jax Jones / Martin Solveig / Madison Beer – All Day And Night Maroon 5 – Sugar Calvin Harris / Dua Lipa – One Kiss Lady Gaga – Always Remember Us This Way Flo Rida / Kesha – Right Round Amelia Lily – You Bring Me Joy Harry Styles – Late Night Talking Madonna – Music Darude – Sandstorm Shawn Mendes – When You’re Gone Jamelia – Superstar Hugel / Ultra Naté / Imalé Angel – Movin’ To The Sun Mark Ronson / Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart Meduza / Dermot Kennedy – Paradise Kesha – Take It Off Yves V / Axel Cooper – Dernière Danse Bruno Mars – Locked Out Of Heaven Farruko – Pepas Don Omar / Lucenzo – Danza Kuduro Paul Johnson – Get Get Down Dua Lipa / DaBaby – Levitating Paul Kalkbrenner / Fritz Kalkbrenner – Sky And Sand Adele – Set Fire To The Rain Jax Jones / MNEK – Where Did You Go? Nicky Youre / Dazy – Sunroof Loud Luxury – Body Mark Ronson / Bruno Mars – Uptown Funk Gabry Ponte / Alessandra – Dance Dance Rosé / Bruno Mars – APT. Adam Port – Move Lewis Capaldi – Someone You Loved Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – Paradise Eric Prydz – Call On Me Arash – Boro Boro Cyril / James Blunt – Tears Dry Tonight Taylor Swift – Anti-Hero Enrique Iglesias / Pitbull – I Like It Pharrell Williams / Robin Thicke / T.I. – Blurred Lines John Legend – All Of Me (Tiësto’s Birthday Treatment Mix) Alan Walker / Ava Max – Alone, Pt. II Cheryl Cole – Fight For This Love Jessie J / B.o.B – Price Tag Yolanda Be Cool / DCUP – We No Speak Americano Pedro Capó / Alicia Keys / Farruko – Calma Pussycat Dolls / Busta Rhymes – Don’t Cha HOSH & 1979 – Midnight (The Hanging Tree) CeeLo Green – F**k You (Forget You) Clean Bandit / David Guetta – Cry Baby Adam Lambert – If I Had You Artemas – I Like The Way You Kiss Me Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling! Jonas Brothers – Sucker James Hype / Miggy Dela Rosa – Ferrari Rihanna / Mikky Ekko – Stay Dua Lipa – Hallucinate Charlie Puth – How Long Tom Grennan – Little Bit Of Love Kungs – Never Going Home Bruno Mars – 24K Magic Lady Gaga – Poker Face Justin Bieber – Love Yourself Bob Sinclar – Love Generation Switch Disco / Charlotte Haining – I Found You Lost Frequencies / Bastille – Head Down Shaggy – It Wasn’t Me Tim Berg – Seek Bromance David Guetta / Teddy Swims / Tones And I – Gone Gone Gone Gabry Ponte / Sean Paul / Natti Natasha – Born To Love Ya Lady Gaga – Bad Romance Frank Ocean – Lost (Vintage Culture Edit) Lil Nas X / Billy Ray Cyrus – Old Town Road Gossip – Move In The Right Direction Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana Miley Cyrus / Dua Lipa – Prisoner Modjo – Lady (Hear Me Tonight) Minelli – Rampampam Pitbull / Marc Anthony – Rain Over Me Burak Yeter – Friday Night Gotye / Kimbra – Somebody That I Used To Know Robin Schulz – Smash My Heart Sam Smith / Kim Petras – Unholy Joel Corry / Raye / David Guetta – Bed Gym Class Heroes / Adam Levine – Stereo Hearts Lady Gaga – The Edge Of Glory Avicii – Levels Luis Fonsi / Daddy Yankee / Justin Bieber – Despacito Elton John / Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix) Daft Punk – One More Time Bruno Mars – Treasure Tiësto / Ava Max – The Motto Adele – Someone Like You BTS – Dynamite Ava Max – Sweet But Psycho Inna – Love Rihanna – Rude Boy James Hype – Don’t Wake Me Up Oceana – Cry Cry Lisa Pure / DJ Dove – Rainfalls Katy Perry – California Gurls Kygo / Kodaline – Raging Jennifer Lopez – Ain’t Your Mama Calvin Harris / Ellie Goulding – Miracle Shawn Mendes / Camila Cabello – Señorita LMFAO – Sexy And I Know It Gwen Stefani – The Sweet Escape Alok / Sigala / Ellie Goulding – All By Myself Katy Perry – Last Friday Night (T.G.I.F.) Avicii – For A Better Day Black Eyed Peas – Shut Up Hugel / Topic / Arash / Daecolm – I Adore You P!nk – What About Us David Guetta / Ava Max / Alphaville – Forever Young Bruno Mars – The Lazy Song Regán Lili – Dreaming KPop Demon Hunters – Golden Martin Solveig / Dragonette – Hello Pitbull – I Know You Want Me (Calle Ocho) Marshmello / Ellie Goulding / AVAION – Save My Love Dido – White Flag Stadiumx / Sam Gray / Viktoria Metzker – Let You Let Me Go Dua Lipa – Break My Heart Swedish House Mafia – Save The World One Direction – Story Of My Life Purple Disco Machine / Duke Dumont – Something On My Mind Marshmello / Anne-Marie – Friends Pitbull / John Ryan – Don’t Stop The Party Lady Gaga – Born This Way Bob Sinclar feat. Steve Edwards – World, Hold On Melanie Fiona – Monday Morning Black Eyed Peas / Shakira / David Guetta – Don’t You Worry Adele – Skyfall Minelli – Memories Jamie Woon – Shoulda Ava Max – One Of Us Calvin Harris / Sam Smith – Promises Gordo / Reinier Zonneveld – Loco Loco Travie McCoy / Bruno Mars – Billionaire Three Drives – Greece 2000 Adele – Hello Kygo / OneRepublic – Chasing Paradise Beyoncé / Jay-Z – Crazy In Love The Weeknd / Daft Punk – Starboy David Guetta / Rihanna – Who’s That Chick? Black Eyed Peas – Let’s Get It Started Alan Walker – Alone Bruno Mars – Just The Way You Are ATB – 9 PM (Till I Come)

Címlapkép: Getty Images

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