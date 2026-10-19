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Itt a Rádió 1 TOP 500 lista 2026-ban: ezek ma a magyarok kedvenc dalai, ezt hallgatja mindenki
Ahogy a korábbi években, a Rádió 1 idén is összegyűjtötte, melyek az ország kedvenc dala az elmúlt két évtizedből. Október 16-án 10 órától október 18-a 20 óráig lejátszották az elmúlt 20 év 500 legnagyobb kedvencét a hallgatók választása alapján. Mutatjuk a TOP 500 dalt a 2026-os szavazás alapján.
2026-ben is bemutatta a Rádió 1 Magyarország ötszáz legkedveltebb dalát! A közönségszavazatok alapján összeállított slágerlista péntektől vasárnap estig le is ment az adásban.
Íme az idei Rádió 1 TOP 500 lista:
- Purple Disco Machine / Hurts – Wonderful Life ’25
- Kamrad – Be Mine
- Ed Sheeran – Azizam
- Cyril – Stumblin’ In
- Taylor Swift – The Fate Of Ophelia
- David Guetta / OneRepublic – I Don’t Wanna Wait
- Teddy Swims – The Door
- Lady Gaga – Abracadabra
- Ray Dalton – Do It Again
- Tiësto / Tate McRae – 10:35
- Zara Larsson – Can’t Tame Her
- David Guetta / Bebe Rexha – I’m Good (Blue)
- Miley Cyrus – Flowers
- Cyril / Maryjo – Still Into You
- Martin Garrix / Matisse & Sadko – Butterflies
- Lady Gaga – The Dead Dance (DJ Dark Remix)
- Alex Warren – Ordinary
- Bebe Rexha / Faithless – New Religion
- Regán Lili / Chris Willis – Blue Heart
- Imagine Dragons – Bones
- Shouse – Won’t Forget You
- Disturbed – The Sound Of Silence (Cyril Remix)
- Fast Boy – Good Life
- Taylor Swift – Opalite
- Purple Disco Machine / Asdis – Beat Of Your Heart
- Tiësto / Karol G – Don’t Be Shy
- Lady Gaga / Bruno Mars – Die With A Smile
- Tóth Abigél / Akcent – Sugar Daddy
- Sam Feldt / Rosa Linn – Heart Like Mine
- Katy Perry – Lifetimes
- David Guetta / Alesso / Madison Love – Never Going Home Tonight
- Dua Lipa – Training Season
- Shouse / Felix Jaehn – Walk With Me
- Ofenbach / Norma Jean Martine – Overdrive
- Latto / Lu Kala – Lottery
- Joel Corry – Be Alright
- Matt Sassari / Hugel / Sonique – It Feels So Good
- Loi – Get Lucky
- Blond:ish / Stevie Appleton – Never Walk Alone
- Selena Gomez – Single Soon
- Hypaton / Norma Jean Martine – Outta My Head
- Purple Disco Machine / Moss Kena – Substitution
- Shakira / Burna Boy – Dai Dai
- Martin Garrix / Jex – Told You So
- Doechii – Anxiety (DJ Dark Remix)
- Lady Gaga / Ariana Grande – Rain On Me
- Mabel – Don’t Call Me Up
- Tom Walker – Leave A Light On
- Sabrina Carpenter – Espresso
- The Weeknd – Save Your Tears
- Ava Max – Salt
- Sam Feldt / Switch Disco / R3HAB – Sleep Tonight
- Akcent / Sera / Misha Miller – Don’t Leave
- Olivia Rodrigo – Drivers License
- Meduza / James Carter / Fast Boy – Bad Memories
- Kamrad – Hug Yourself
- KSHMR – Wild Ride
- Ray Dalton – Blood Running
- Tate McRae – Greedy
- Ed Sheeran – Bad Habits
- Kygo / Whitney Houston – Higher Love
- Sam Smith – Diamonds
- Lost Frequencies – The Feeling
- Why Don’t We – Fallin’
- Diplo / SIDEPIECE – On My Mind (Purple Disco Machine Remix)
- Kamrad – I Believe
- Jennifer Lopez / David Guetta – Save Me Tonight
- Empire Of The Sun / Blond:ish – Walking On A Dream
- Tiësto – Lay Low
- Ed Sheeran – Shivers
- Robin Schulz / KIDDO – All We Got
- Kato – Turn The Lights Off (DJ Dark Remix)
- Megan Thee Stallion / Dua Lipa – Sweetest Pie
- Topic / A7S – Breaking Me
- Alex Kenji – Bambole
- Calvin Harris / Ellie Goulding – Outside
- VIZE / Laniia – Stars
- Lana Del Rey – Summertime Sadness
- Dua Lipa – Dance The Night
- Avicii – Addicted To You
- Ava Max – Maybe You’re The Problem
- Loi / David Puentez – Golden Summer
- Selena Gomez & The Scene – Love You Like A Love Song
- David Guetta / Kid Cudi – Memories
- Ed Sheeran / Justin Bieber – I Don’t Care
- Imanbek / BYOR – Belly Dancer
- Lady Gaga – Alejandro
- Sigala / Jaxomy feat. Ilan Kidron – Riptide
- OneRepublic – Counting Stars
- Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – In The Dark
- Follow The Flow – Nem Tudja Senki
- Rihanna – Where Have You Been
- Yamina / Tolvai Reni – Feel The Fire
- Rag’n’Bone Man – Human
- Tame Impala – Dracula (Jennie Remix – Boys Noize Disco Remix)
- Disco’s Hit / Király Viktor / Burai – Better Dayz
- Clean Bandit / Sean Paul / Anne-Marie – Rockabye
- David Guetta / Sia – Beautiful People
- Train – Drive By
- Rúzsa Magdi / Lotfi Begi – Nyári Zápor
- Teddy Swims – Lose Control
- Cooky / Carner – Fire
- Dua Lipa – Houdini
- Nagy Bogi / DESH – Jól Leszek Újra (Metzker Viktória Remix)
- Kamrad – Feel Alive
- Avicii / Aloe Blacc – Wake Me Up
- Myles Smith – Stargazing
- Gabriel Dancer / Metzker Viktória / Blan – One Kiss
- Sia / Kendrick Lamar – The Greatest
- Ed Sheeran – Camera (Cyril Remix)
- Lukas Graham – 7 Years
- Blond:ish – Lovers On The Dancefloor
- Halott Pénz – Van Valami A Levegőben
- Rihanna / Calvin Harris – We Found Love
- C-Block / Charming Horses / Cooky – Summertime
- Shawn Mendes – Treat You Better
- Orbán Rudi – Kereszthuzat
- Duke Dumont – Ocean Drive
- Lotfi Begi / Király Viktor – Run
- Milky Chance – Stolen Dance
- Ricchi E Poveri – Sarà Perché Ti Amo (Junior Remix)
- Coldplay – A Sky Full Of Stars (Power Intro)
- Twenty One Pilots – Heathens
- Rudimental / Ella Eyre – Waiting All Night
- Sofia Reyes / Jason Derulo / De La Ghetto – 1, 2, 3
- LMFAO / Lauren Bennett / GoonRock – Party Rock Anthem
- Miley Cyrus – Midnight Sky
- David Guetta / Ne-Yo / Akon – Play Hard
- Tove Lo – Habits (Stay High)
- Fast Boy / Sophie And The Giants – Last Summer
- Enrique Iglesias – Súbeme La Radio
- Lost Frequencies – Live It All
- Willy William – Ego
- Martin Garrix – Animals
- Benson Boone – Beautiful Things
- AronChupa – I’m An Albatraoz
- Major Lazer / Nyla / Fuse ODG – Light It Up (Remix)
- Tiësto / Rita Ora / Jonas Blue – Ritual
- Taylor Swift – I Knew You Were Trouble
- Avicii – Hey Brother
- Olivia Rodrigo – Good 4 U
- Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know
- Zara Larsson – Lush Life
- Calvin Harris / John Newman – Blame
- Selena Gomez / Marshmello – Wolves
- Joel Corry / MNEK – Head & Heart
- Maroon 5 / Christina Aguilera – Moves Like Jagger
- Martin Garrix / Ed Sheeran – Repeat It
- Rihanna – S&M
- Lady Gaga – Bloody Mary (Esquire Remix)
- Dua Lipa – New Rules
- Lilly Wood & The Prick / Robin Schulz – Prayer In C
- Wiz Khalifa / Charlie Puth – See You Again
- Calvin Harris / Rihanna – This Is What You Came For
- Alex Warren – Fever Dream
- Avicii – The Nights
- Lady Gaga / Bradley Cooper – Shallow
- Sigma – Nobody To Love
- The Script / will.i.am – Hall Of Fame
- Robin Schulz / BARBZ – Better Times
- Sean Paul / Dua Lipa – No Lie
- David Guetta / Sia – Titanium
- Topic / A7S – Out My Head
- Rihanna – Diamonds
- Riton / Oliver Heldens / Vula – Turn Me On
- Justin Bieber – Sorry
- Sigala – Melody
- Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back
- Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)
- Enrique Iglesias – Duele El Corazón
- Zayn / Sia – Dusk Till Dawn
- Topic / A7S – Kernkraft 400 (A Better Day)
- Rihanna – Only Girl (In The World)
- Maroon 5 – One More Night
- Lil Nas X – That’s What I Want
- Martin Garrix / Dua Lipa – Scared To Be Lonely
- P!nk – Try
- Burak Yeter / Danelle Sandoval – Tuesday
- Madcon / Ray Dalton – Don’t Worry
- R3HAB / Inna – Rock My Body
- Selena Gomez – Same Old Love
- Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – Hypnotized
- Doja Cat – Say So
- Mr. Probz – Waves (Robin Schulz Remix)
- Jason Derulo – Take You Dancing
- Cascada – Because The Night
- Maroon 5 – Animals
- Enrique Iglesias / Sean Paul / Descemer Bueno / Gente De Zona – Bailando
- Michael Gray – The Weekend
- OneRepublic – I Ain’t Worried
- DNCE – Cake By The Ocean
- Fisher / Jennifer Lopez – Waiting For Tonight
- Katy Perry – Teenage Dream
- Switch Disco / Ella Henderson – React
- Black Eyed Peas / Sérgio Mendes – Mas Que Nada
- Dua Lipa – Love Again
- David Guetta / Sam Martin – Dangerous
- Dua Lipa – Physical
- Junior Jack – Stupidisco
- Damiano David – Talk To Me
- Major Lazer / Justin Bieber / MØ – Cold Water
- Mike Perry / Shy Martin – The Ocean
- Jonas Blue / JP Cooper – Perfect Strangers
- OneRepublic – Love Runs Out
- Delerium / Sarah McLachlan – Silence
- Alle Farben – Bad Ideas
- Billie Eilish – Bad Guy
- Mis-Teeq – Scandalous
- Lost Frequencies – Are You With Me
- Elton John / Britney Spears – Hold Me Closer
- David Guetta / Bebe Rexha / J Balvin – Say My Name
- Sarah McLeod – He Doesn’t Love You
- Meghan Trainor – All About That Bass
- Riton / Nightcrawlers / Mufasa / Hypeman – Friday (Dopamine Re-Edit)
- Lorde – Team
- John Dahlbäck – More Than I Wanted
- James Arthur – Impossible
- Milk & Sugar – Canto Del Pilón
- Natasha Bedingfield – These Words
- Calvin Harris – My Way
- LA Vision / Gigi D’Agostino – Hollywood
- Ed Sheeran – Perfect
- Regard – Ride It
- Gnarls Barkley – Crazy
- Jason Derulo – Want To Want Me
- Felix Jaehn / Jasmine Thompson – Ain’t Nobody (Loves Me Better)
- Gabriella Cilmi – Sweet About Me
- Feder / Lyse – Goodbye
- Ava Max – My Head & My Heart
- GAYLE – abcdefu
- CamelPhat / Elderbrook – Cola
- Kwabs – Walk
- CHRSTPHR / Matt Sassari – Baiana
- Fifth Harmony / Kid Ink – Worth It
- DJ Antoine / The Beat Shakers – Ma Chérie
- Shawn Mendes – Stitches
- Fedde Le Grand – Put Your Hands Up For Detroit
- Little Mix – Break Up Song
- SAINt JHN – Roses
- Axwell Λ Ingrosso – Sun Is Shining
- Benson Boone – Mystical Magical
- Robin Schulz / James Blunt – OK
- Bebe Rexha – I Got You
- Minelli – MMM
- Billie Eilish – Birds Of A Feather
- Gala – Freed From Desire (Fat Tony Remix)
- Shakira / Freshlyground – Waka Waka (This Time For Africa)
- David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me
- Azahriah – Four Moods
- Tomcraft / Moguai / ILIRA – Happiness
- Calvin Harris / Ellie Goulding – I Need Your Love
- Taio Cruz / Ludacris – Break Your Heart
- Lewis Capaldi – Before You Go
- Gorgon City / Hayden James – Foolproof
- Katy Perry – I Kissed A Girl
- Ed Sheeran – Photograph (Felix Jaehn Remix)
- Rihanna – Disturbia
- A7S – Nirvana
- Ofenbach / Lagique – Wasted Love
- Dua Lipa – Illusion
- Taio Cruz – Dynamite
- Lost Frequencies / Janieck Devy – Reality
- Maroon 5 / Cardi B – Girls Like You
- David Guetta / Chris Willis / Fergie / LMFAO – Gettin’ Over You
- Ricky Martin / Maluma – Vente Pa’ Ca
- Goodboys – Bongo Cha Cha Cha
- Major Lazer / DJ Snake / MØ – Lean On
- Alok / Ava Max – Car Keys (Ayla)
- K-Maro – Femme Like U
- VALMAR / Szikora Róbert – Úristen
- Bakermat – One Day (Vandaag)
- Lotfi Begi / Burai – Háborgó Mélység 2
- Marshmello / Jonas Brothers – Leave Before You Love Me
- Wawa – Sombrita
- Bebe Rexha – Sacrifice
- Topic / Fast Boy – Forget You
- Regán Lili – Heal Me
- LeAnn Rimes – Can’t Fight The Moonlight
- Jawsh 685 / Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren Beat)
- Yamina / Sofi – Holograms
- Black Eyed Peas / J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)
- Willcox – Tequila
- Taylor Swift – Shake It Off
- Shouse – Love Tonight
- Lady Gaga / Colby O’Donis – Just Dance
- Joel Corry / MK / Rita Ora – Drinkin’
- Wellhello – Apu Vedd Meg
- Alesso / Armin Van Buuren – Leave A Little Love
- Lola Young – Messy
- New Level Empire – Velem (Disco’s Hit Remix)
- Panic! At The Disco – High Hopes
- Selena Gomez – Kill Em With Kindness
- Tóth Abigél – Pillangóhatás
- David Guetta / Nicki Minaj / Afrojack / Bebe Rexha – Hey Mama
- Newik – My Love
- Jennifer Lopez – Jenny From The Block
- Metzker Viktória / Nagy Bogi / Miss Mood – Éden
- Sia / Sean Paul – Cheap Thrills
- Tiësto – The Business
- Kylie Minogue – Padam Padam
- Rúzsa Magdi / Lotfi Begi – Rosszlány
- OMI – Cheerleader (Felix Jaehn Remix)
- Nelly Furtado / Timbaland – Promiscuous
- Regán Lili / Sara – I Don’t Know
- Justin Bieber / Daniel Caesar / Giveon – Peaches
- Sigala / Bryn Christopher – Sweet Lovin’
- Daddy Yankee / Katy Perry / Snow – Con Calma (Remix)
- Shakira – Loca
- Lady Gaga – Paparazzi
- Calvin Harris / Tom Grennan – By Your Side
- Sia – Chandelier
- David Guetta / Kelly Rowland – When Love Takes Over
- Rihanna – Don’t Stop The Music
- Macklemore / Ryan Lewis / Wanz – Thrift Shop
- Ava Max – Kings & Queens
- Luis Fonsi / Demi Lovato – Échame La Culpa
- Edward Maya / Vika Jigulina – Stereo Love
- Dua Lipa – Don’t Start Now
- Maroon 5 – This Love
- Christina Aguilera – Genie In A Bottle
- Felix Jaehn / VIZE / Miss Li – Close Your Eyes
- Jason Derulo – In My Head
- Purple Disco Machine / Moss Kena – Fireworks
- Lady Gaga / Beyoncé – Telephone
- Meghan Trainor – Lips Are Movin
- Pullmaxx / Martin Miller – Headlights
- Jennifer Lopez – Let’s Get Loud
- Guru Josh Project – Infinity 2008
- Ava Max – Million Dollar Baby
- Meduza / Goodboys – Piece Of Your Heart
- Taio Cruz / Flo Rida – Hangover
- Kygo / Ava Max – Whatever
- Coldplay – Paradise
- Lost Frequencies / Calum Scott – Where Are You Now
- Kamrad – You Feel Like Summer
- Katy Perry – Firework
- Jax Jones / Ina Wroldsen – Breathe
- Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe
- Robin Schulz / Jasmine Thompson – Sun Goes Down
- Alan Walker / Dash Berlin / Vikkstar – Better Off (Alone, Pt. III)
- Harry Styles – Watermelon Sugar
- David Guetta / Kim Petras – When We Were Young (The Logical Song)
- Mary J. Blige – Family Affair
- Meduza / Becky Hill / Goodboys – Lose Control
- Aventura – Obsesión
- Nora En Pure / Lika Morgan – In The Air Tonight
- The Kid LAROI / Justin Bieber – Stay
- Minelli – Could Be Something
- Taylor Swift – Blank Space
- Parra For Cuva / Anna Naklab – Wicked Games
- Ava Max – One Night
- David Guetta / Cedric Gervais / Chris Willis – Would I Lie To You
- Nico & Vinz – Am I Wrong
- Jax Jones / Martin Solveig / Madison Beer – All Day And Night
- Maroon 5 – Sugar
- Calvin Harris / Dua Lipa – One Kiss
- Lady Gaga – Always Remember Us This Way
- Flo Rida / Kesha – Right Round
- Amelia Lily – You Bring Me Joy
- Harry Styles – Late Night Talking
- Madonna – Music
- Darude – Sandstorm
- Shawn Mendes – When You’re Gone
- Jamelia – Superstar
- Hugel / Ultra Naté / Imalé Angel – Movin’ To The Sun
- Mark Ronson / Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart
- Meduza / Dermot Kennedy – Paradise
- Kesha – Take It Off
- Yves V / Axel Cooper – Dernière Danse
- Bruno Mars – Locked Out Of Heaven
- Farruko – Pepas
- Don Omar / Lucenzo – Danza Kuduro
- Paul Johnson – Get Get Down
- Dua Lipa / DaBaby – Levitating
- Paul Kalkbrenner / Fritz Kalkbrenner – Sky And Sand
- Adele – Set Fire To The Rain
- Jax Jones / MNEK – Where Did You Go?
- Nicky Youre / Dazy – Sunroof
- Loud Luxury – Body
- Mark Ronson / Bruno Mars – Uptown Funk
- Gabry Ponte / Alessandra – Dance Dance
- Rosé / Bruno Mars – APT.
- Adam Port – Move
- Lewis Capaldi – Someone You Loved
- Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – Paradise
- Eric Prydz – Call On Me
- Arash – Boro Boro
- Cyril / James Blunt – Tears Dry Tonight
- Taylor Swift – Anti-Hero
- Enrique Iglesias / Pitbull – I Like It
- Pharrell Williams / Robin Thicke / T.I. – Blurred Lines
- John Legend – All Of Me (Tiësto’s Birthday Treatment Mix)
- Alan Walker / Ava Max – Alone, Pt. II
- Cheryl Cole – Fight For This Love
- Jessie J / B.o.B – Price Tag
- Yolanda Be Cool / DCUP – We No Speak Americano
- Pedro Capó / Alicia Keys / Farruko – Calma
- Pussycat Dolls / Busta Rhymes – Don’t Cha
- HOSH & 1979 – Midnight (The Hanging Tree)
- CeeLo Green – F**k You (Forget You)
- Clean Bandit / David Guetta – Cry Baby
- Adam Lambert – If I Had You
- Artemas – I Like The Way You Kiss Me
- Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling!
- Jonas Brothers – Sucker
- James Hype / Miggy Dela Rosa – Ferrari
- Rihanna / Mikky Ekko – Stay
- Dua Lipa – Hallucinate
- Charlie Puth – How Long
- Tom Grennan – Little Bit Of Love
- Kungs – Never Going Home
- Bruno Mars – 24K Magic
- Lady Gaga – Poker Face
- Justin Bieber – Love Yourself
- Bob Sinclar – Love Generation
- Switch Disco / Charlotte Haining – I Found You
- Lost Frequencies / Bastille – Head Down
- Shaggy – It Wasn’t Me
- Tim Berg – Seek Bromance
- David Guetta / Teddy Swims / Tones And I – Gone Gone Gone
- Gabry Ponte / Sean Paul / Natti Natasha – Born To Love Ya
- Lady Gaga – Bad Romance
- Frank Ocean – Lost (Vintage Culture Edit)
- Lil Nas X / Billy Ray Cyrus – Old Town Road
- Gossip – Move In The Right Direction
- Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana
- Miley Cyrus / Dua Lipa – Prisoner
- Modjo – Lady (Hear Me Tonight)
- Minelli – Rampampam
- Pitbull / Marc Anthony – Rain Over Me
- Burak Yeter – Friday Night
- Gotye / Kimbra – Somebody That I Used To Know
- Robin Schulz – Smash My Heart
- Sam Smith / Kim Petras – Unholy
- Joel Corry / Raye / David Guetta – Bed
- Gym Class Heroes / Adam Levine – Stereo Hearts
- Lady Gaga – The Edge Of Glory
- Avicii – Levels
- Luis Fonsi / Daddy Yankee / Justin Bieber – Despacito
- Elton John / Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
- Daft Punk – One More Time
- Bruno Mars – Treasure
- Tiësto / Ava Max – The Motto
- Adele – Someone Like You
- BTS – Dynamite
- Ava Max – Sweet But Psycho
- Inna – Love
- Rihanna – Rude Boy
- James Hype – Don’t Wake Me Up
- Oceana – Cry Cry
- Lisa Pure / DJ Dove – Rainfalls
- Katy Perry – California Gurls
- Kygo / Kodaline – Raging
- Jennifer Lopez – Ain’t Your Mama
- Calvin Harris / Ellie Goulding – Miracle
- Shawn Mendes / Camila Cabello – Señorita
- LMFAO – Sexy And I Know It
- Gwen Stefani – The Sweet Escape
- Alok / Sigala / Ellie Goulding – All By Myself
- Katy Perry – Last Friday Night (T.G.I.F.)
- Avicii – For A Better Day
- Black Eyed Peas – Shut Up
- Hugel / Topic / Arash / Daecolm – I Adore You
- P!nk – What About Us
- David Guetta / Ava Max / Alphaville – Forever Young
- Bruno Mars – The Lazy Song
- Regán Lili – Dreaming
- KPop Demon Hunters – Golden
- Martin Solveig / Dragonette – Hello
- Pitbull – I Know You Want Me (Calle Ocho)
- Marshmello / Ellie Goulding / AVAION – Save My Love
- Dido – White Flag
- Stadiumx / Sam Gray / Viktoria Metzker – Let You Let Me Go
- Dua Lipa – Break My Heart
- Swedish House Mafia – Save The World
- One Direction – Story Of My Life
- Purple Disco Machine / Duke Dumont – Something On My Mind
- Marshmello / Anne-Marie – Friends
- Pitbull / John Ryan – Don’t Stop The Party
- Lady Gaga – Born This Way
- Bob Sinclar feat. Steve Edwards – World, Hold On
- Melanie Fiona – Monday Morning
- Black Eyed Peas / Shakira / David Guetta – Don’t You Worry
- Adele – Skyfall
- Minelli – Memories
- Jamie Woon – Shoulda
- Ava Max – One Of Us
- Calvin Harris / Sam Smith – Promises
- Gordo / Reinier Zonneveld – Loco Loco
- Travie McCoy / Bruno Mars – Billionaire
- Three Drives – Greece 2000
- Adele – Hello
- Kygo / OneRepublic – Chasing Paradise
- Beyoncé / Jay-Z – Crazy In Love
- The Weeknd / Daft Punk – Starboy
- David Guetta / Rihanna – Who’s That Chick?
- Black Eyed Peas – Let’s Get It Started
- Alan Walker – Alone
- Bruno Mars – Just The Way You Are
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