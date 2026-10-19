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Itt a Rádió 1 TOP 500 lista 2026-ban: ezek ma a magyarok kedvenc dalai, ezt hallgatja mindenki

Pénzcentrum
2026. október 19. 12:44

Ahogy a korábbi években, a Rádió 1 idén is összegyűjtötte, melyek az ország kedvenc dala az elmúlt két évtizedből. Október 16-án 10 órától október 18-a 20 óráig lejátszották az elmúlt 20 év 500 legnagyobb kedvencét a hallgatók választása alapján. Mutatjuk a TOP 500 dalt a 2026-os szavazás alapján.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2026-ben is bemutatta a Rádió 1 Magyarország ötszáz legkedveltebb dalát! A közönségszavazatok alapján összeállított slágerlista péntektől vasárnap estig le is ment az adásban. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Íme az idei Rádió 1 TOP 500 lista:

  1. Purple Disco Machine / Hurts – Wonderful Life ’25
  2. Kamrad – Be Mine
  3. Ed Sheeran – Azizam
  4. Cyril – Stumblin’ In
  5. Taylor Swift – The Fate Of Ophelia
  6. David Guetta / OneRepublic – I Don’t Wanna Wait
  7. Teddy Swims – The Door
  8. Lady Gaga – Abracadabra
  9. Ray Dalton – Do It Again
  10. Tiësto / Tate McRae – 10:35
  11. Zara Larsson – Can’t Tame Her
  12. David Guetta / Bebe Rexha – I’m Good (Blue)
  13. Miley Cyrus – Flowers
  14. Cyril / Maryjo – Still Into You
  15. Martin Garrix / Matisse & Sadko – Butterflies
  16. Lady Gaga – The Dead Dance (DJ Dark Remix)
  17. Alex Warren – Ordinary
  18. Bebe Rexha / Faithless – New Religion
  19. Regán Lili / Chris Willis – Blue Heart
  20. Imagine Dragons – Bones
  21. Shouse – Won’t Forget You
  22. Disturbed – The Sound Of Silence (Cyril Remix)
  23. Fast Boy – Good Life
  24. Taylor Swift – Opalite
  25. Purple Disco Machine / Asdis – Beat Of Your Heart
  26. Tiësto / Karol G – Don’t Be Shy
  27. Lady Gaga / Bruno Mars – Die With A Smile
  28. Tóth Abigél / Akcent – Sugar Daddy
  29. Sam Feldt / Rosa Linn – Heart Like Mine
  30. Katy Perry – Lifetimes
  31. David Guetta / Alesso / Madison Love – Never Going Home Tonight
  32. Dua Lipa – Training Season
  33. Shouse / Felix Jaehn – Walk With Me
  34. Ofenbach / Norma Jean Martine – Overdrive
  35. Latto / Lu Kala – Lottery
  36. Joel Corry – Be Alright
  37. Matt Sassari / Hugel / Sonique – It Feels So Good
  38. Loi – Get Lucky
  39. Blond:ish / Stevie Appleton – Never Walk Alone
  40. Selena Gomez – Single Soon
  41. Hypaton / Norma Jean Martine – Outta My Head
  42. Purple Disco Machine / Moss Kena – Substitution
  43. Shakira / Burna Boy – Dai Dai
  44. Martin Garrix / Jex – Told You So
  45. Doechii – Anxiety (DJ Dark Remix)
  46. Lady Gaga / Ariana Grande – Rain On Me
  47. Mabel – Don’t Call Me Up
  48. Tom Walker – Leave A Light On
  49. Sabrina Carpenter – Espresso
  50. The Weeknd – Save Your Tears
  51. Ava Max – Salt
  52. Sam Feldt / Switch Disco / R3HAB – Sleep Tonight
  53. Akcent / Sera / Misha Miller – Don’t Leave
  54. Olivia Rodrigo – Drivers License
  55. Meduza / James Carter / Fast Boy – Bad Memories
  56. Kamrad – Hug Yourself
  57. KSHMR – Wild Ride
  58. Ray Dalton – Blood Running
  59. Tate McRae – Greedy
  60. Ed Sheeran – Bad Habits
  61. Kygo / Whitney Houston – Higher Love
  62. Sam Smith – Diamonds
  63. Lost Frequencies – The Feeling
  64. Why Don’t We – Fallin’
  65. Diplo / SIDEPIECE – On My Mind (Purple Disco Machine Remix)
  66. Kamrad – I Believe
  67. Jennifer Lopez / David Guetta – Save Me Tonight
  68. Empire Of The Sun / Blond:ish – Walking On A Dream
  69. Tiësto – Lay Low
  70. Ed Sheeran – Shivers
  71. Robin Schulz / KIDDO – All We Got
  72. Kato – Turn The Lights Off (DJ Dark Remix)
  73. Megan Thee Stallion / Dua Lipa – Sweetest Pie
  74. Topic / A7S – Breaking Me
  75. Alex Kenji – Bambole
  76. Calvin Harris / Ellie Goulding – Outside
  77. VIZE / Laniia – Stars
  78. Lana Del Rey – Summertime Sadness
  79. Dua Lipa – Dance The Night
  80. Avicii – Addicted To You
  81. Ava Max – Maybe You’re The Problem
  82. Loi / David Puentez – Golden Summer
  83. Selena Gomez & The Scene – Love You Like A Love Song
  84. David Guetta / Kid Cudi – Memories
  85. Ed Sheeran / Justin Bieber – I Don’t Care
  86. Imanbek / BYOR – Belly Dancer
  87. Lady Gaga – Alejandro
  88. Sigala / Jaxomy feat. Ilan Kidron – Riptide
  89. OneRepublic – Counting Stars
  90. Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – In The Dark
  91. Follow The Flow – Nem Tudja Senki
  92. Rihanna – Where Have You Been
  93. Yamina / Tolvai Reni – Feel The Fire
  94. Rag’n’Bone Man – Human
  95. Tame Impala – Dracula (Jennie Remix – Boys Noize Disco Remix)
  96. Disco’s Hit / Király Viktor / Burai – Better Dayz
  97. Clean Bandit / Sean Paul / Anne-Marie – Rockabye
  98. David Guetta / Sia – Beautiful People
  99. Train – Drive By
  100. Rúzsa Magdi / Lotfi Begi – Nyári Zápor
  101. Teddy Swims – Lose Control
  102. Cooky / Carner – Fire
  103. Dua Lipa – Houdini
  104. Nagy Bogi / DESH – Jól Leszek Újra (Metzker Viktória Remix)
  105. Kamrad – Feel Alive
  106. Avicii / Aloe Blacc – Wake Me Up
  107. Myles Smith – Stargazing
  108. Gabriel Dancer / Metzker Viktória / Blan – One Kiss
  109. Sia / Kendrick Lamar – The Greatest
  110. Ed Sheeran – Camera (Cyril Remix)
  111. Lukas Graham – 7 Years
  112. Blond:ish – Lovers On The Dancefloor
  113. Halott Pénz – Van Valami A Levegőben
  114. Rihanna / Calvin Harris – We Found Love
  115. C-Block / Charming Horses / Cooky – Summertime
  116. Shawn Mendes – Treat You Better
  117. Orbán Rudi – Kereszthuzat
  118. Duke Dumont – Ocean Drive
  119. Lotfi Begi / Király Viktor – Run
  120. Milky Chance – Stolen Dance
  121. Ricchi E Poveri – Sarà Perché Ti Amo (Junior Remix)
  122. Coldplay – A Sky Full Of Stars (Power Intro)
  123. Twenty One Pilots – Heathens
  124. Rudimental / Ella Eyre – Waiting All Night
  125. Sofia Reyes / Jason Derulo / De La Ghetto – 1, 2, 3
  126. LMFAO / Lauren Bennett / GoonRock – Party Rock Anthem
  127. Miley Cyrus – Midnight Sky
  128. David Guetta / Ne-Yo / Akon – Play Hard
  129. Tove Lo – Habits (Stay High)
  130. Fast Boy / Sophie And The Giants – Last Summer
  131. Enrique Iglesias – Súbeme La Radio
  132. Lost Frequencies – Live It All
  133. Willy William – Ego
  134. Martin Garrix – Animals
  135. Benson Boone – Beautiful Things
  136. AronChupa – I’m An Albatraoz
  137. Major Lazer / Nyla / Fuse ODG – Light It Up (Remix)
  138. Tiësto / Rita Ora / Jonas Blue – Ritual
  139. Taylor Swift – I Knew You Were Trouble
  140. Avicii – Hey Brother
  141. Olivia Rodrigo – Good 4 U
  142. Axwell Λ Ingrosso – More Than You Know
  143. Zara Larsson – Lush Life
  144. Calvin Harris / John Newman – Blame
  145. Selena Gomez / Marshmello – Wolves
  146. Joel Corry / MNEK – Head & Heart
  147. Maroon 5 / Christina Aguilera – Moves Like Jagger
  148. Martin Garrix / Ed Sheeran – Repeat It
  149. Rihanna – S&M
  150. Lady Gaga – Bloody Mary (Esquire Remix)
  151. Dua Lipa – New Rules
  152. Lilly Wood & The Prick / Robin Schulz – Prayer In C
  153. Wiz Khalifa / Charlie Puth – See You Again
  154. Calvin Harris / Rihanna – This Is What You Came For
  155. Alex Warren – Fever Dream
  156. Avicii – The Nights
  157. Lady Gaga / Bradley Cooper – Shallow
  158. Sigma – Nobody To Love
  159. The Script / will.i.am – Hall Of Fame
  160. Robin Schulz / BARBZ – Better Times
  161. Sean Paul / Dua Lipa – No Lie
  162. David Guetta / Sia – Titanium
  163. Topic / A7S – Out My Head
  164. Rihanna – Diamonds
  165. Riton / Oliver Heldens / Vula – Turn Me On
  166. Justin Bieber – Sorry
  167. Sigala – Melody
  168. Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back
  169. Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)
  170. Enrique Iglesias – Duele El Corazón
  171. Zayn / Sia – Dusk Till Dawn
  172. Topic / A7S – Kernkraft 400 (A Better Day)
  173. Rihanna – Only Girl (In The World)
  174. Maroon 5 – One More Night
  175. Lil Nas X – That’s What I Want
  176. Martin Garrix / Dua Lipa – Scared To Be Lonely
  177. P!nk – Try
  178. Burak Yeter / Danelle Sandoval – Tuesday
  179. Madcon / Ray Dalton – Don’t Worry
  180. R3HAB / Inna – Rock My Body
  181. Selena Gomez – Same Old Love
  182. Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – Hypnotized
  183. Doja Cat – Say So
  184. Mr. Probz – Waves (Robin Schulz Remix)
  185. Jason Derulo – Take You Dancing
  186. Cascada – Because The Night
  187. Maroon 5 – Animals
  188. Enrique Iglesias / Sean Paul / Descemer Bueno / Gente De Zona – Bailando
  189. Michael Gray – The Weekend
  190. OneRepublic – I Ain’t Worried
  191. DNCE – Cake By The Ocean
  192. Fisher / Jennifer Lopez – Waiting For Tonight
  193. Katy Perry – Teenage Dream
  194. Switch Disco / Ella Henderson – React
  195. Black Eyed Peas / Sérgio Mendes – Mas Que Nada
  196. Dua Lipa – Love Again
  197. David Guetta / Sam Martin – Dangerous
  198. Dua Lipa – Physical
  199. Junior Jack – Stupidisco
  200. Damiano David – Talk To Me
  201. Major Lazer / Justin Bieber / MØ – Cold Water
  202. Mike Perry / Shy Martin – The Ocean
  203. Jonas Blue / JP Cooper – Perfect Strangers
  204. OneRepublic – Love Runs Out
  205. Delerium / Sarah McLachlan – Silence
  206. Alle Farben – Bad Ideas
  207. Billie Eilish – Bad Guy
  208. Mis-Teeq – Scandalous
  209. Lost Frequencies – Are You With Me
  210. Elton John / Britney Spears – Hold Me Closer
  211. David Guetta / Bebe Rexha / J Balvin – Say My Name
  212. Sarah McLeod – He Doesn’t Love You
  213. Meghan Trainor – All About That Bass
  214. Riton / Nightcrawlers / Mufasa / Hypeman – Friday (Dopamine Re-Edit)
  215. Lorde – Team
  216. John Dahlbäck – More Than I Wanted
  217. James Arthur – Impossible
  218. Milk & Sugar – Canto Del Pilón
  219. Natasha Bedingfield – These Words
  220. Calvin Harris – My Way
  221. LA Vision / Gigi D’Agostino – Hollywood
  222. Ed Sheeran – Perfect
  223. Regard – Ride It
  224. Gnarls Barkley – Crazy
  225. Jason Derulo – Want To Want Me
  226. Felix Jaehn / Jasmine Thompson – Ain’t Nobody (Loves Me Better)
  227. Gabriella Cilmi – Sweet About Me
  228. Feder / Lyse – Goodbye
  229. Ava Max – My Head & My Heart
  230. GAYLE – abcdefu
  231. CamelPhat / Elderbrook – Cola
  232. Kwabs – Walk
  233. CHRSTPHR / Matt Sassari – Baiana
  234. Fifth Harmony / Kid Ink – Worth It
  235. DJ Antoine / The Beat Shakers – Ma Chérie
  236. Shawn Mendes – Stitches
  237. Fedde Le Grand – Put Your Hands Up For Detroit
  238. Little Mix – Break Up Song
  239. SAINt JHN – Roses
  240. Axwell Λ Ingrosso – Sun Is Shining
  241. Benson Boone – Mystical Magical
  242. Robin Schulz / James Blunt – OK
  243. Bebe Rexha – I Got You
  244. Minelli – MMM
  245. Billie Eilish – Birds Of A Feather
  246. Gala – Freed From Desire (Fat Tony Remix)
  247. Shakira / Freshlyground – Waka Waka (This Time For Africa)
  248. David Guetta / Anne-Marie / Coi Leray – Baby Don’t Hurt Me
  249. Azahriah – Four Moods
  250. Tomcraft / Moguai / ILIRA – Happiness
  251. Calvin Harris / Ellie Goulding – I Need Your Love
  252. Taio Cruz / Ludacris – Break Your Heart
  253. Lewis Capaldi – Before You Go
  254. Gorgon City / Hayden James – Foolproof
  255. Katy Perry – I Kissed A Girl
  256. Ed Sheeran – Photograph (Felix Jaehn Remix)
  257. Rihanna – Disturbia
  258. A7S – Nirvana
  259. Ofenbach / Lagique – Wasted Love
  260. Dua Lipa – Illusion
  261. Taio Cruz – Dynamite
  262. Lost Frequencies / Janieck Devy – Reality
  263. Maroon 5 / Cardi B – Girls Like You
  264. David Guetta / Chris Willis / Fergie / LMFAO – Gettin’ Over You
  265. Ricky Martin / Maluma – Vente Pa’ Ca
  266. Goodboys – Bongo Cha Cha Cha
  267. Major Lazer / DJ Snake / MØ – Lean On
  268. Alok / Ava Max – Car Keys (Ayla)
  269. K-Maro – Femme Like U
  270. VALMAR / Szikora Róbert – Úristen
  271. Bakermat – One Day (Vandaag)
  272. Lotfi Begi / Burai – Háborgó Mélység 2
  273. Marshmello / Jonas Brothers – Leave Before You Love Me
  274. Wawa – Sombrita
  275. Bebe Rexha – Sacrifice
  276. Topic / Fast Boy – Forget You
  277. Regán Lili – Heal Me
  278. LeAnn Rimes – Can’t Fight The Moonlight
  279. Jawsh 685 / Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren Beat)
  280. Yamina / Sofi – Holograms
  281. Black Eyed Peas / J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)
  282. Willcox – Tequila
  283. Taylor Swift – Shake It Off
  284. Shouse – Love Tonight
  285. Lady Gaga / Colby O’Donis – Just Dance
  286. Joel Corry / MK / Rita Ora – Drinkin’
  287. Wellhello – Apu Vedd Meg
  288. Alesso / Armin Van Buuren – Leave A Little Love
  289. Lola Young – Messy
  290. New Level Empire – Velem (Disco’s Hit Remix)
  291. Panic! At The Disco – High Hopes
  292. Selena Gomez – Kill Em With Kindness
  293. Tóth Abigél – Pillangóhatás
  294. David Guetta / Nicki Minaj / Afrojack / Bebe Rexha – Hey Mama
  295. Newik – My Love
  296. Jennifer Lopez – Jenny From The Block
  297. Metzker Viktória / Nagy Bogi / Miss Mood – Éden
  298. Sia / Sean Paul – Cheap Thrills
  299. Tiësto – The Business
  300. Kylie Minogue – Padam Padam
  301. Rúzsa Magdi / Lotfi Begi – Rosszlány
  302. OMI – Cheerleader (Felix Jaehn Remix)
  303. Nelly Furtado / Timbaland – Promiscuous
  304. Regán Lili / Sara – I Don’t Know
  305. Justin Bieber / Daniel Caesar / Giveon – Peaches
  306. Sigala / Bryn Christopher – Sweet Lovin’
  307. Daddy Yankee / Katy Perry / Snow – Con Calma (Remix)
  308. Shakira – Loca
  309. Lady Gaga – Paparazzi
  310. Calvin Harris / Tom Grennan – By Your Side
  311. Sia – Chandelier
  312. David Guetta / Kelly Rowland – When Love Takes Over
  313. Rihanna – Don’t Stop The Music
  314. Macklemore / Ryan Lewis / Wanz – Thrift Shop
  315. Ava Max – Kings & Queens
  316. Luis Fonsi / Demi Lovato – Échame La Culpa
  317. Edward Maya / Vika Jigulina – Stereo Love
  318. Dua Lipa – Don’t Start Now
  319. Maroon 5 – This Love
  320. Christina Aguilera – Genie In A Bottle
  321. Felix Jaehn / VIZE / Miss Li – Close Your Eyes
  322. Jason Derulo – In My Head
  323. Purple Disco Machine / Moss Kena – Fireworks
  324. Lady Gaga / Beyoncé – Telephone
  325. Meghan Trainor – Lips Are Movin
  326. Pullmaxx / Martin Miller – Headlights
  327. Jennifer Lopez – Let’s Get Loud
  328. Guru Josh Project – Infinity 2008
  329. Ava Max – Million Dollar Baby
  330. Meduza / Goodboys – Piece Of Your Heart
  331. Taio Cruz / Flo Rida – Hangover
  332. Kygo / Ava Max – Whatever
  333. Coldplay – Paradise
  334. Lost Frequencies / Calum Scott – Where Are You Now
  335. Kamrad – You Feel Like Summer
  336. Katy Perry – Firework
  337. Jax Jones / Ina Wroldsen – Breathe
  338. Carly Rae Jepsen – Call Me Maybe
  339. Robin Schulz / Jasmine Thompson – Sun Goes Down
  340. Alan Walker / Dash Berlin / Vikkstar – Better Off (Alone, Pt. III)
  341. Harry Styles – Watermelon Sugar
  342. David Guetta / Kim Petras – When We Were Young (The Logical Song)
  343. Mary J. Blige – Family Affair
  344. Meduza / Becky Hill / Goodboys – Lose Control
  345. Aventura – Obsesión
  346. Nora En Pure / Lika Morgan – In The Air Tonight
  347. The Kid LAROI / Justin Bieber – Stay
  348. Minelli – Could Be Something
  349. Taylor Swift – Blank Space
  350. Parra For Cuva / Anna Naklab – Wicked Games
  351. Ava Max – One Night
  352. David Guetta / Cedric Gervais / Chris Willis – Would I Lie To You
  353. Nico & Vinz – Am I Wrong
  354. Jax Jones / Martin Solveig / Madison Beer – All Day And Night
  355. Maroon 5 – Sugar
  356. Calvin Harris / Dua Lipa – One Kiss
  357. Lady Gaga – Always Remember Us This Way
  358. Flo Rida / Kesha – Right Round
  359. Amelia Lily – You Bring Me Joy
  360. Harry Styles – Late Night Talking
  361. Madonna – Music
  362. Darude – Sandstorm
  363. Shawn Mendes – When You’re Gone
  364. Jamelia – Superstar
  365. Hugel / Ultra Naté / Imalé Angel – Movin’ To The Sun
  366. Mark Ronson / Miley Cyrus – Nothing Breaks Like A Heart
  367. Meduza / Dermot Kennedy – Paradise
  368. Kesha – Take It Off
  369. Yves V / Axel Cooper – Dernière Danse
  370. Bruno Mars – Locked Out Of Heaven
  371. Farruko – Pepas
  372. Don Omar / Lucenzo – Danza Kuduro
  373. Paul Johnson – Get Get Down
  374. Dua Lipa / DaBaby – Levitating
  375. Paul Kalkbrenner / Fritz Kalkbrenner – Sky And Sand
  376. Adele – Set Fire To The Rain
  377. Jax Jones / MNEK – Where Did You Go?
  378. Nicky Youre / Dazy – Sunroof
  379. Loud Luxury – Body
  380. Mark Ronson / Bruno Mars – Uptown Funk
  381. Gabry Ponte / Alessandra – Dance Dance
  382. Rosé / Bruno Mars – APT.
  383. Adam Port – Move
  384. Lewis Capaldi – Someone You Loved
  385. Purple Disco Machine / Sophie And The Giants – Paradise
  386. Eric Prydz – Call On Me
  387. Arash – Boro Boro
  388. Cyril / James Blunt – Tears Dry Tonight
  389. Taylor Swift – Anti-Hero
  390. Enrique Iglesias / Pitbull – I Like It
  391. Pharrell Williams / Robin Thicke / T.I. – Blurred Lines
  392. John Legend – All Of Me (Tiësto’s Birthday Treatment Mix)
  393. Alan Walker / Ava Max – Alone, Pt. II
  394. Cheryl Cole – Fight For This Love
  395. Jessie J / B.o.B – Price Tag
  396. Yolanda Be Cool / DCUP – We No Speak Americano
  397. Pedro Capó / Alicia Keys / Farruko – Calma
  398. Pussycat Dolls / Busta Rhymes – Don’t Cha
  399. HOSH & 1979 – Midnight (The Hanging Tree)
  400. CeeLo Green – F**k You (Forget You)
  401. Clean Bandit / David Guetta – Cry Baby
  402. Adam Lambert – If I Had You
  403. Artemas – I Like The Way You Kiss Me
  404. Justin Timberlake – Can’t Stop The Feeling!
  405. Jonas Brothers – Sucker
  406. James Hype / Miggy Dela Rosa – Ferrari
  407. Rihanna / Mikky Ekko – Stay
  408. Dua Lipa – Hallucinate
  409. Charlie Puth – How Long
  410. Tom Grennan – Little Bit Of Love
  411. Kungs – Never Going Home
  412. Bruno Mars – 24K Magic
  413. Lady Gaga – Poker Face
  414. Justin Bieber – Love Yourself
  415. Bob Sinclar – Love Generation
  416. Switch Disco / Charlotte Haining – I Found You
  417. Lost Frequencies / Bastille – Head Down
  418. Shaggy – It Wasn’t Me
  419. Tim Berg – Seek Bromance
  420. David Guetta / Teddy Swims / Tones And I – Gone Gone Gone
  421. Gabry Ponte / Sean Paul / Natti Natasha – Born To Love Ya
  422. Lady Gaga – Bad Romance
  423. Frank Ocean – Lost (Vintage Culture Edit)
  424. Lil Nas X / Billy Ray Cyrus – Old Town Road
  425. Gossip – Move In The Right Direction
  426. Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana
  427. Miley Cyrus / Dua Lipa – Prisoner
  428. Modjo – Lady (Hear Me Tonight)
  429. Minelli – Rampampam
  430. Pitbull / Marc Anthony – Rain Over Me
  431. Burak Yeter – Friday Night
  432. Gotye / Kimbra – Somebody That I Used To Know
  433. Robin Schulz – Smash My Heart
  434. Sam Smith / Kim Petras – Unholy
  435. Joel Corry / Raye / David Guetta – Bed
  436. Gym Class Heroes / Adam Levine – Stereo Hearts
  437. Lady Gaga – The Edge Of Glory
  438. Avicii – Levels
  439. Luis Fonsi / Daddy Yankee / Justin Bieber – Despacito
  440. Elton John / Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)
  441. Daft Punk – One More Time
  442. Bruno Mars – Treasure
  443. Tiësto / Ava Max – The Motto
  444. Adele – Someone Like You
  445. BTS – Dynamite
  446. Ava Max – Sweet But Psycho
  447. Inna – Love
  448. Rihanna – Rude Boy
  449. James Hype – Don’t Wake Me Up
  450. Oceana – Cry Cry
  451. Lisa Pure / DJ Dove – Rainfalls
  452. Katy Perry – California Gurls
  453. Kygo / Kodaline – Raging
  454. Jennifer Lopez – Ain’t Your Mama
  455. Calvin Harris / Ellie Goulding – Miracle
  456. Shawn Mendes / Camila Cabello – Señorita
  457. LMFAO – Sexy And I Know It
  458. Gwen Stefani – The Sweet Escape
  459. Alok / Sigala / Ellie Goulding – All By Myself
  460. Katy Perry – Last Friday Night (T.G.I.F.)
  461. Avicii – For A Better Day
  462. Black Eyed Peas – Shut Up
  463. Hugel / Topic / Arash / Daecolm – I Adore You
  464. P!nk – What About Us
  465. David Guetta / Ava Max / Alphaville – Forever Young
  466. Bruno Mars – The Lazy Song
  467. Regán Lili – Dreaming
  468. KPop Demon Hunters – Golden
  469. Martin Solveig / Dragonette – Hello
  470. Pitbull – I Know You Want Me (Calle Ocho)
  471. Marshmello / Ellie Goulding / AVAION – Save My Love
  472. Dido – White Flag
  473. Stadiumx / Sam Gray / Viktoria Metzker – Let You Let Me Go
  474. Dua Lipa – Break My Heart
  475. Swedish House Mafia – Save The World
  476. One Direction – Story Of My Life
  477. Purple Disco Machine / Duke Dumont – Something On My Mind
  478. Marshmello / Anne-Marie – Friends
  479. Pitbull / John Ryan – Don’t Stop The Party
  480. Lady Gaga – Born This Way
  481. Bob Sinclar feat. Steve Edwards – World, Hold On
  482. Melanie Fiona – Monday Morning
  483. Black Eyed Peas / Shakira / David Guetta – Don’t You Worry
  484. Adele – Skyfall
  485. Minelli – Memories
  486. Jamie Woon – Shoulda
  487. Ava Max – One Of Us
  488. Calvin Harris / Sam Smith – Promises
  489. Gordo / Reinier Zonneveld – Loco Loco
  490. Travie McCoy / Bruno Mars – Billionaire
  491. Three Drives – Greece 2000
  492. Adele – Hello
  493. Kygo / OneRepublic – Chasing Paradise
  494. Beyoncé / Jay-Z – Crazy In Love
  495. The Weeknd / Daft Punk – Starboy
  496. David Guetta / Rihanna – Who’s That Chick?
  497. Black Eyed Peas – Let’s Get It Started
  498. Alan Walker – Alone
  499. Bruno Mars – Just The Way You Are
  500. ATB – 9 PM (Till I Come)
Címlapkép: Getty Images
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