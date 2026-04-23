Aljas módszerrel támadnak az online piactereken: ha ezt a linket megnyitod, azonnal búcsút mondhatsz a pénzednek

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy hónapokon át tartó, 15 millió forint kárt okozó adathalászat ügyében - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön

A közlemény szerint három grúz és egy török férfi - további társaikkal együtt - magyar sértettek bankszámlaadatait, illetve azokhoz tartozó bankkártya-, valamint internetbanki adatokat, biztonsági kódokat szereztek meg. A megszerzett adatokkal virtuális bankkártyákat hoztak létre és ezekkel megkárosították a sértetteket; az volt a módszerük, hogy a bankok weboldalához megtévesztésig hasonlító adathalász oldalakat csináltak, majd online értékesítési fórumokon hirdető sértetteknél jelentkeztek.

Azt állították, hogy megveszik a hirdetett terméket, azonban az árat és a futárszolgálat költségét úgy tudják kifizetni, ha a hirdető egy linken keresztül megadja a bankja nevét. Ezután a bank honlapjára megtévesztésig hasonlító oldalra navigálták a sértetteket, ahol az áldozatok megadták a bankkártyaadataikat, majd az elkövetők az adatokkal létrehozták a sértetti bankkártyák digitalizált megfelelőjét, és azokkal pénzt vettek fel a sértettek számlájáról, illetve vásároltak a terhükre. A vádlottak rendszeres haszonszerzésre törekedve 2023 májusától szeptemberéig több tucat sértettnek összesen 15 millió forint kárt okoztak - írták.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokkal vádolta meg a négy terheltet, akik közül ketten nagyszámú cselekményben vettek részt, a másik két vádlott egy-egy elkövetésbe kapcsolódott be. A kerületi ügyészség a sok bűncselekményt elkövető két vádlottal szemben végrehajtandó börtön- és pénzbüntetést, harmadik társukkal szemben felfüggesztett börtön- és pénzbüntetést, a negyedik elkövetővel szemben pénzbüntetést indítványozott. Az ügyészség vagyonelkobzást is indokoltnak tart, illetve a sértettek kártérítési igényének elbírálását is indítványozta - áll a közleményben.