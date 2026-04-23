A magyar piaci lakáshitelkamat ma közel 3 százalékponttal magasabb a régiós átlagnál.
Aljas módszerrel támadnak az online piactereken: ha ezt a linket megnyitod, azonnal búcsút mondhatsz a pénzednek
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy hónapokon át tartó, 15 millió forint kárt okozó adathalászat ügyében - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön
A közlemény szerint három grúz és egy török férfi - további társaikkal együtt - magyar sértettek bankszámlaadatait, illetve azokhoz tartozó bankkártya-, valamint internetbanki adatokat, biztonsági kódokat szereztek meg. A megszerzett adatokkal virtuális bankkártyákat hoztak létre és ezekkel megkárosították a sértetteket; az volt a módszerük, hogy a bankok weboldalához megtévesztésig hasonlító adathalász oldalakat csináltak, majd online értékesítési fórumokon hirdető sértetteknél jelentkeztek.
Azt állították, hogy megveszik a hirdetett terméket, azonban az árat és a futárszolgálat költségét úgy tudják kifizetni, ha a hirdető egy linken keresztül megadja a bankja nevét. Ezután a bank honlapjára megtévesztésig hasonlító oldalra navigálták a sértetteket, ahol az áldozatok megadták a bankkártyaadataikat, majd az elkövetők az adatokkal létrehozták a sértetti bankkártyák digitalizált megfelelőjét, és azokkal pénzt vettek fel a sértettek számlájáról, illetve vásároltak a terhükre. A vádlottak rendszeres haszonszerzésre törekedve 2023 májusától szeptemberéig több tucat sértettnek összesen 15 millió forint kárt okoztak - írták.
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásokkal vádolta meg a négy terheltet, akik közül ketten nagyszámú cselekményben vettek részt, a másik két vádlott egy-egy elkövetésbe kapcsolódott be. A kerületi ügyészség a sok bűncselekményt elkövető két vádlottal szemben végrehajtandó börtön- és pénzbüntetést, harmadik társukkal szemben felfüggesztett börtön- és pénzbüntetést, a negyedik elkövetővel szemben pénzbüntetést indítványozott. Az ügyészség vagyonelkobzást is indokoltnak tart, illetve a sértettek kártérítési igényének elbírálását is indítványozta - áll a közleményben.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.
Pénteken nem lehet ügyet intézni a rendőrségen, mivel Szent György napja a testület számára munkaszüneti nap.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik
Az adócsökkentés nem kizárólag a minimálbérért dolgozókat érintené.
A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről.
Az uniós jog logikája szerint a bírság addig halmozódik, amíg a tagállam nem hajtja végre a bírósági ítéletet.
A devizapiacokon mostanában tapasztalható rendkívüli volatilitás nem átmeneti jelenség.
Megszólalt a nagy gázexportőröket tömörítő szervezet elnöke: "a modern történelem legnagyobb energiaellátási sokkját éljük át"
Ha a konfliktus ma véget érne, a világpiac fél-egy év alatt helyreállna.
A MOL arra számít, hogy az első nyersolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
Budapest az EU egyik leggazdagabb régiója lett, miközben Magyarország több térsége továbbra is az unió sereghajtói között van.
Egy Benelux-szerű szövetség lehet a kulcs: több ország összehangolt fellépése növelheti az alkupozíciót Brüsszelben.
Két újabb nevet jelentett be Magyar Péter: ő lesz a Miniszterelnökség vezetője, megvan a vidékfejlesztési miniszter is
Két kulcspozíció sorsáról döntöttek: vidékfejlesztés és Miniszterelnökség élére is új vezetők kerülhetnek.
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
Egyetlen kattintás is elég lehet: a csalók lejárt tartozásra hivatkozva próbálnak banki adatokat kicsalni az áldozatoktól.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme és az euró bevezetésének ígérete azonnali, rendkívül pozitív piaci reakciókat váltott ki.
A közel-keleti helyzet miatt továbbra is némi bizonytalanság látható a piacokon, ennek ellenére enyhe emelkedéssel indulhat szerdán a kereskedés.
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
A termelés leállításáról a vállalat stratégiájának felülvizsgálata után született döntés.
Befejeződtek a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így április 21-én este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó vis maior helyzet.
Az eurót hét órakor 364,35 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 362,88 forintnál.
Megjelentek a legfrissebb köztársasági elnöki határozatok a Magyar Közlönyben, amelyek több fontos kérdést is érintenek.
