A videójáték is sport lenne? Nincs mese, e-sportláz söpör végig Magyarországon

Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt folyamatosan előre. Nemzetközi kutatások alapján 2032-re 9,1 milliárd dolláros forgalom is várható. A K&H e-sporttal kapcsolatos kutatása is a nemzetközi előrejelzéseket erősíti, ugyanis a válaszadók közel 65 százaléka nagy jövőt jósol az e-sport iparágának.

Magyarországon az e‑sport piac az elmúlt években élénkülő ütemben fejlődött, és már nem csak hobbi: komoly gazdasági és kulturális jelenség lett. A magyarok egyre jobban érdeklődnek a videójátékozás iránt, amely már akár karrierlehetőséget is biztosíthat. A friss 2025-ös e-sport kutatásból kiderül, hogy a válaszadók az e-sportot tartják napjaink szellemi sportjának (63%) és ez az innovatív sportág nem csak a fiatalok kiváltsága (44%).

A magyarok ráadásul már a globális e-sport versenytérképen is stabilan jelen vannak, és ezzel a laikusok is tisztában vannak – a kutatásban részt vevők 66 százaléka tudja, hogy nemzetközi szinten is képviselik hazánkat a versenyzők.

Őrületes tempóban nő az e-sport népszerűsége

A 21. század techforradalma nyomán egyre többen találkoznak a virtuális világ által kínált lehetőségekkel. Ma már a videojátékok jelenléte teljesen természetes a gyerekek, fiatalok életében. Már 3-7 éves koruk között találkozhatnak egyszerű, színes, mozgásra ösztönző játékokkal telefonon vagy játékkonzolon. A kutatásban részt vevő 20-65 éves korosztály egyharmada videójátékozik vagy már az e-sport világába is bekapcsolódott. A videójátékosok 69 százaléka legalább heti egyszer játszik és egyharmaduk alkalmanként több mint 2 órát tölt el ezzel. A videójáték komolyabb szintje, az e-sport iránt érdeklődő válaszadók több mint fele legalább heti egy alkalommal játszik, néz e-sportot vagy követi az ezzel kapcsolatos híreket. Sőt, tavalyhoz képest 12 százalékkal nőtt, így több mint 40 százalékra emelkedett azok aránya, akik alkalmanként több mint két órát töltenek e-sporttal.

Az innovatív sportág létjogosultságát az is mutatja, hogy a válaszadók közel 70 százaléka szerint nagy jövője van Magyarországon. Világviszonylatban pedig a nemzetközi kutatások 2023-ra több mint 9 milliárd dolláros forgalmat jeleznek előre.