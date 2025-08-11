Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A videójáték is sport lenne? Nincs mese, e-sportláz söpör végig Magyarországon
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt folyamatosan előre. Nemzetközi kutatások alapján 2032-re 9,1 milliárd dolláros forgalom is várható. A K&H e-sporttal kapcsolatos kutatása is a nemzetközi előrejelzéseket erősíti, ugyanis a válaszadók közel 65 százaléka nagy jövőt jósol az e-sport iparágának.
Magyarországon az e‑sport piac az elmúlt években élénkülő ütemben fejlődött, és már nem csak hobbi: komoly gazdasági és kulturális jelenség lett. A magyarok egyre jobban érdeklődnek a videójátékozás iránt, amely már akár karrierlehetőséget is biztosíthat. A friss 2025-ös e-sport kutatásból kiderül, hogy a válaszadók az e-sportot tartják napjaink szellemi sportjának (63%) és ez az innovatív sportág nem csak a fiatalok kiváltsága (44%).
A magyarok ráadásul már a globális e-sport versenytérképen is stabilan jelen vannak, és ezzel a laikusok is tisztában vannak – a kutatásban részt vevők 66 százaléka tudja, hogy nemzetközi szinten is képviselik hazánkat a versenyzők.
Őrületes tempóban nő az e-sport népszerűsége
A 21. század techforradalma nyomán egyre többen találkoznak a virtuális világ által kínált lehetőségekkel. Ma már a videojátékok jelenléte teljesen természetes a gyerekek, fiatalok életében. Már 3-7 éves koruk között találkozhatnak egyszerű, színes, mozgásra ösztönző játékokkal telefonon vagy játékkonzolon. A kutatásban részt vevő 20-65 éves korosztály egyharmada videójátékozik vagy már az e-sport világába is bekapcsolódott. A videójátékosok 69 százaléka legalább heti egyszer játszik és egyharmaduk alkalmanként több mint 2 órát tölt el ezzel. A videójáték komolyabb szintje, az e-sport iránt érdeklődő válaszadók több mint fele legalább heti egy alkalommal játszik, néz e-sportot vagy követi az ezzel kapcsolatos híreket. Sőt, tavalyhoz képest 12 százalékkal nőtt, így több mint 40 százalékra emelkedett azok aránya, akik alkalmanként több mint két órát töltenek e-sporttal.
Az innovatív sportág létjogosultságát az is mutatja, hogy a válaszadók közel 70 százaléka szerint nagy jövője van Magyarországon. Világviszonylatban pedig a nemzetközi kutatások 2023-ra több mint 9 milliárd dolláros forgalmat jeleznek előre.
Ritka nagy potyát hozott össze a Pénzügyőr kapusa, magyarországi pályáról hasonlóra se emlékszünk.
Már tizenhat érmet nyertek a magyarok a kínai világjátékokon, ebből csak hétfőn három aranyat.
Mérgesen értékelt az elveszített meccs után Szoboszlai Dominik: "össze kell kapnia magát a brigádnak"
A magyar válogatott kapitánya szerint nagyon sok mindenen kell dolgozni még a Poolnál, csakhogy már ezen a héten rajtol a bajnokság.
A Crystal Palace elnöke elismerte, hogy a klubnak el kell adnia Marc Guéhi csapatkapitányt az átigazolási időszakban.
A hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak a Poolnál.
A Sheffield Wednesday szurkolói tiltakozásra készülnek a Leicester elleni mérkőzésen, ugyanis a klub súlyos válságban van.
Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte.
Szoboszlai és Kerkez is pályára léphet az angol Szuperkupa-meccsen, Pécsi Ármin azonban még küzd a csapatba kerülésért.
Edzésen lett rosszul és esett össze Fricsi Dóra, és bár a mentő azonnal ott termett, napokkal később elhunyt a kosaraslány.
Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.
A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.
Az AC Milan érdeklődik a Manchester United dán csatára, Rasmus Hojlund iránt, miközben a manchesteri klub már megegyezett Benjamin Sesko szerződtetéséről az RB Leipziggel.
Polly, az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket.
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én...
A Liverpool női labdarúgócsapata Gareth Taylort nevezte ki új vezetőedzőnek, aki korábban a Manchester City női csapatát irányította.
Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
