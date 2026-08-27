Gyászol a magyar sportvilág: szörnyű tragédiában, mindössze 42 évesen hunyt el a közkedvelt világbajnok

Tragikus balesetben, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség korábbi szakmai igazgatója. A sportoló életét egy építkezésen lezuhanó hatalmas üvegfal oltotta ki, a rendőrség szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja a tragédia körülményeit.

A végzetes baleset tegnap, 2026. augusztus 26-án kora este történt Pakson. A helyi sportegyesület teniszpályái mellett új padelpályákat építettek, a munkálatok során zuhant rá egy üvegfal az egykori élsportolóra. Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megerősítette, hogy az ügyben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indult büntetőeljárás - számolt be a szeretlekmagyarorszag.hu.

A gyászhírt csütörtök reggel közölte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, amely saját halottjának tekinti az egykori kiválóságot. A szekszárdi születésű Boros Gergely a kétezres évek hazai kajaksportjának meghatározó alakja volt. Már ifjúsági versenyzőként Európa-bajnoki ezüstérmet nyert, majd 2014-ben Dombi Rudolffal párosban szerzett világbajnoki ezüstöt 500 méteren, a pekingi olimpián pedig tartalékként vett részt.

Aktív pályafutása lezárása után a Szegedi Tudományegyetemen diplomázott, majd sportvezetőként sikeres karriert épített. 2018 és 2024 között a szövetség szakmai igazgatójaként hat éven át irányította a hazai kajak-kenu sportot. Ezt követően a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet nyugat-magyarországi regionális vezetőjeként dolgozott, ezen időszakban végzett munkáját Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár is méltatta megemlékezésében.

A tragédia az egész sporttársadalmat megrázta. Kucsera Gábor kétszeres világbajnok kajakos a közösségi oldalán búcsúzott egykori csapattársától, felidézve a közösen nyert Európa-bajnoki címet, az olimpiai kvótaszerzést és a világversenyeken együtt átélt pillanatokat. "Hihetetlenül nagy hiányt hagysz magad után. Őszinte részvétem az egész családnak. Isten veled, Geri!" – fogalmazott bejegyzésében.

Boros Gergely feleségét és két gyermekét hagyta hátra.