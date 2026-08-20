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A Hatoslottó nyerőszámai a 34. héten, csütörtök
Kihúzták a Hatoslottó 34. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 1,1 milliárd forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.
Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson 1,1 milliárd forint volt.
A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!
A Hatoslottó nyerőszámai a 34. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők (emelkedő számsorrendben):
12; 18; 28; 29; 42; 44.
Ezen a héten, a csütörtöki sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón. Ez azt jelenti, hogy a következő vasárnapi sorsolás alkalmával már 1,21 milliárd forint lesz a várható főnyeremény.
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További nyeremények a Hatoslottón:
- 3 találat: 3 980 Ft
- 4 találat: 14 925 Ft
- 5 találat: 513 115 Ft
Címlapkép: Szerencsejáték Zrt.
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