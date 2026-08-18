A Margitsziget már délelőtt élményszigettél alakul.
Háborús övezetté változott a szomszédos főváros: Oscar-díjas világsztárok lepték el az utcákat
Adrien Brody és Sean Penn Zágrábban forgat, a horvát fővárosban ugyanis egy nagyszabású hollywoodi produkció, az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázs által ihletett politikai thriller felvételei zajlanak.
A két Oscar-díjas színészt a zágrábi Esplanade Hotel környékén kapták lencsevégre, ahol Doug Liman rendező (A Bourne-rejtély, A holnap határa, Mr. és Mrs. Smith) irányításával forgatják a Snake Island című filmet. A Mihanović utca egyes részeit a stáb teljesen átalakította, így a helyszínt homokzsákok, barikádok és ukrán katonai egyenruhába öltözött statiszták népesítették be - tudósított a Croatia Week.
A filmet az Északi Áramlat gázvezetékek 2022. szeptemberi, Balti-tenger alatti felrobbantása ihlette, amely az orosz–ukrán háború egyik legvitatottabb és legtöbb figyelmet kapott epizódja volt. A cselekmény középpontjában ukrán búvárok titkos, veszélyes víz alatti akciója áll, amelyre az Oroszország és Ukrajna közötti feszültség eszkalálódása közepette kerül sor.
A valós robbantások ügyében több országban is nyomozás indult, a felelősség kérdése pedig mindmáig nemzetközi vizsgálatok tárgyát képezi.
A forgatás összesen 19 napot vesz igénybe Horvátországban. A stáb Zágrábból a tengerpartra költözik át, a felvételek pedig szeptember elején, Pulában fejeződnek be.
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