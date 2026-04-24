Rábólintottak a 110 milliárd dolláros üzletre: súlyos árat fizethetünk a médiavilág teljes átrajzolásáért

2026. április 24. 15:01

A Warner Bros. Discovery részvényesei elsöprő többséggel rábólintottak a vállalat értékesítésére, így új szakaszba lépett az egyik legnagyobb médiapiaci tranzakció.

A megállapodás szerint a Paramount Skydance Corp. 110 milliárd dollárért vásárolja fel a céget, amely összeg már az adósságot is tartalmazza, a részvényesek pedig részvényenként 31 dolláros árat kapnak.

Az üzlet feltételeiben még február végén állapodtak meg a felek, de a WBD igazgatótanácsa a végső döntés előtt a tulajdonosok jóváhagyását is kérte. A konstrukció több biztosítékot is tartalmaz. Ha a hatóságok megakadályoznák az egyesülést, a Paramount 7 milliárd dolláros kötbért fizet. Emellett negyedéves prémium is jár a részvényeseknek, ha a tranzakció nem zárul le szeptember végéig.

A felek célja, hogy a harmadik negyedévben lezárják az ügyletet. A felvásárlással egy olyan médiacsoport jönne létre, amely egyesíti a Warner Bros., az HBO és a CNN tartalmait a Paramount portfóliójával.

Az ügylet ugyanakkor komoly vitákat váltott ki. Több mint négyezer filmes szakember nyílt levélben kérte a kaliforniai főügyészt, hogy vizsgálja meg az egyesülés blokkolásának lehetőségét. Szerintük a piac koncentrációja erősödne, csökkenne a verseny, kevesebb munkahely maradna, és a nézők választási lehetőségei is szűkülnének.
