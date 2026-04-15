Kútba esett a streamingóriás gigantikus üzlete: váratlan húzással kaszálnának elképesztő milliárdokat a nézőkön

A Netflix a hirdetési üzletágára és a tartalomfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, miután nem sikerült felvásárolnia a Warner Bros Discoveryt. A streamingóriás csütörtökön teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, ami az első beszámolója lesz a meghiúsult tranzakció óta.

A Warner Bros felvásárlásával a Netflix olyan ikonikus franchise-okhoz jutott volna hozzá, mint a Trónok harca vagy a Jóbarátok, anélkül, hogy saját erőből kellett volna hasonló kaliberű tartalmakat létrehoznia. Ehelyett a vállalatnak most egy erősödő versenytárssal kell szembenéznie. Ha ugyanis megvalósul a Warner Bros és a Paramount Skydance tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója, az komoly kihívást jelenthet a cég számára - közölte a Reuters.

Az LSEG elemzői konszenzusa szerint a Netflix az első negyedévben 15,5 százalékos bevételnövekedést érhetett el. Ez összesen 12,18 milliárd dolláros árbevételt jelenthet, amelyből 634 millió dollárt tehetnek ki a hirdetési bevételek. A cég márciusban megemelte az amerikai előfizetési díjakat, ami egyes szakértők szerint az éves bevételi prognózis felfelé módosításához vezethet. Az áremelés egyúttal a reklámokkal támogatott, olcsóbb előfizetési csomag felé terelheti a felhasználókat, amelynek bevétele egyelőre meglehetősen szerény.

A Netflix részvényei idén eddig 13 százalékot drágultak, a 72 milliárd dolláros Warner Bros-ajánlat visszavonása óta pedig mintegy 26 százalékos az árfolyam-növekedés. A befektetők arra számítanak, hogy a vállalat a hirdetési bevételek növelése érdekében a sportközvetítésekre és más élő eseményekre fog összpontosítani. John Belton, a Gabelli Funds portfóliókezelője szerint a Netflix éppen a küszöbén áll annak, hogy a világ egyik legnagyobb globális reklámplatformjává váljon.

A negyedév során a vállalat jelentősen bővítette az élő tartalmainak kínálatát. A BTS K-pop együttes szöuli koncertjét világszerte 18,4 millió néző követte figyelemmel. Emellett a 2026-os World Baseball Classic döntője minden idők legnézettebb baseballmérkőzésévé vált a streaming történetében.