Több mint 9%-kal nőhet a részvényenkénti osztalék, a befektetők már a közgyűlés döntésére várnak április végén.
Kútba esett a streamingóriás gigantikus üzlete: váratlan húzással kaszálnának elképesztő milliárdokat a nézőkön
A Netflix a hirdetési üzletágára és a tartalomfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, miután nem sikerült felvásárolnia a Warner Bros Discoveryt. A streamingóriás csütörtökön teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, ami az első beszámolója lesz a meghiúsult tranzakció óta.
A Warner Bros felvásárlásával a Netflix olyan ikonikus franchise-okhoz jutott volna hozzá, mint a Trónok harca vagy a Jóbarátok, anélkül, hogy saját erőből kellett volna hasonló kaliberű tartalmakat létrehoznia. Ehelyett a vállalatnak most egy erősödő versenytárssal kell szembenéznie. Ha ugyanis megvalósul a Warner Bros és a Paramount Skydance tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója, az komoly kihívást jelenthet a cég számára - közölte a Reuters.
Az LSEG elemzői konszenzusa szerint a Netflix az első negyedévben 15,5 százalékos bevételnövekedést érhetett el. Ez összesen 12,18 milliárd dolláros árbevételt jelenthet, amelyből 634 millió dollárt tehetnek ki a hirdetési bevételek. A cég márciusban megemelte az amerikai előfizetési díjakat, ami egyes szakértők szerint az éves bevételi prognózis felfelé módosításához vezethet. Az áremelés egyúttal a reklámokkal támogatott, olcsóbb előfizetési csomag felé terelheti a felhasználókat, amelynek bevétele egyelőre meglehetősen szerény.
A Netflix részvényei idén eddig 13 százalékot drágultak, a 72 milliárd dolláros Warner Bros-ajánlat visszavonása óta pedig mintegy 26 százalékos az árfolyam-növekedés. A befektetők arra számítanak, hogy a vállalat a hirdetési bevételek növelése érdekében a sportközvetítésekre és más élő eseményekre fog összpontosítani. John Belton, a Gabelli Funds portfóliókezelője szerint a Netflix éppen a küszöbén áll annak, hogy a világ egyik legnagyobb globális reklámplatformjává váljon.
A negyedév során a vállalat jelentősen bővítette az élő tartalmainak kínálatát. A BTS K-pop együttes szöuli koncertjét világszerte 18,4 millió néző követte figyelemmel. Emellett a 2026-os World Baseball Classic döntője minden idők legnézettebb baseballmérkőzésévé vált a streaming történetében.
Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár
A koncertélet is jelentősen átalakult az elmúlt években. A Covid előtt évente akár nyolcvan fellépésük is volt, ma azonban már jóval kevesebb meghívás érkezik.
Több mint ezer hollywoodi filmszakember tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen.
Kisebb pénzeső hullhat a Netflix-előfizetőkre: milliók kaphatnak visszatérítést a brutális áremelések után
Akár 500 eurót is visszakaphatnak egyes előfizetők, miután a bíróság jogsértőnek minősítette az áremeléseket.
Szívbemarkoló részletekről mesélt Halász Judit: a kómából ébredve egyetlen dolog tartotta benne a lelket
Súlyos betegségek, egy autóbaleset és az abból fakadó kóma után sem a visszavonulást választotta Halász Judit.
Már több mint 600 millió forintért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt!
Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?
A legmagasabb magyar nyeremény a 4+1-es nyerőosztályban született az Eurojackpoton, de még a 200 ezer forintot se érte el a legnagyobb pénteki nyeremény.
Új jótékonysági sorsjegypárral bővítette kínálatát a Szerencsejáték Zrt., amelynek bevétele az Ökumenikus Segélyszervezet Kapaszkodó programját támogatja.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és persze azt is, gazdára talált-e a félmilliárdos nyeremény!
A VOID AI nemcsak eltünteti a tárgyakat, de a fizikai következményeket is kezeli.
A fesztiválra visszatérnek a megszokott kedvencek és számos feltörekvő előadó is.
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse, és hazavitte a kétszázmilliós várható főnyereményt? Mutatjuk a nyerőszámokat!
A Magyar Rádió munkatársaként a 20. század olyan kiemelkedő tudományos és kulturális alakjaival készített interjúkat, mint Kodály Zoltán, Pilinszky János, Illyés Gyula, Szent-Györgyi Albert vagy...
A közönség egyre gyakrabban választ magyar filmeket és sorozatokat.
A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.
Ismét változott a Netflix ára. Mutatjuk, mennyibe kerül most a Netflix előfizetés havonta, és milyenek az aktuális árak, csomagok.
Hatalmas őrület készül a magyar tengernél: ezrek utaznak oda egyetlen édesség miatt, ami garantáltan felpörgeti a bevételeket
Idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/14. heti, vasárnapi nyerőszámait.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.