Hollywoodi sztárok szálltak szembe a filmes gigafúzióval: magasabb áraktól, kevesebb filmtől félnek

Több mint ezer hollywoodi filmszakember – köztük olyan világsztárok, mint Jane Fonda, Joaquin Phoenix és Mark Ruffalo – nyílt levélben tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen. Szerintük a megállapodás súlyosan veszélyezteti a piaci versenyt, az alkotók lehetőségeit és a fogyasztók érdekeit - írta meg a Portfolio.

A tiltakozók arra figyelmeztetnek, hogy az óriásvállalatok összeolvadása a teljes filmipari értékláncban munkahelyek tömegét sodorná veszélybe, emellett jelentősen szűkítené a szakemberek mozgásterét. A fúzió a fogyasztóknak is hátrányos lenne. Az egyre szegényesebb kínálat mellett ugyanis a jövőben magasabb árakkal kellene számolniuk.

Az aláírók hangsúlyozzák, hogy már a korábbi vállalatfelvásárlások is komoly károkat okoztak az iparágnak. Érezhetően csökkent a bemutatott alkotások száma, és sokkal kevesebb eredeti történet kapott finanszírozást vagy forgalmazási lehetőséget.

A tervezett tranzakció révén Hollywood két legnagyobb stúdiója és filmkatalógusa egyesülne. A lépéssel a Paramount+ és a Max streamszolgáltatások is egyetlen platformmá olvadnának össze. Bár a piacelemzők szerint a nyílt levél kiválóan összefogja az ügylet ellenzőit, önmagában aligha lesz elég az óriásüzlet megakadályozására.

A döntő szót végül az illetékes hatóságok mondhatják ki. Az amerikai és az európai versenyhatóságok várhatóan szigorú vizsgálatnak vetik alá az összeolvadást. Ennek során kiemelten kezelik a fúziónak a fogyasztókra és az alkotói közösségre gyakorolt hatásait. Rob Bonta kaliforniai főügyész már jelezte, hogy hivatala is vizsgálja a tranzakciót, és szükség esetén határozott fellépést ígért.