Los Angeles, Egyesült Államok - 2012. október 4.: A Warner Bros Studio Tower a világ egyik legismertebb filmstúdiójának felismerhető szimbóluma.
Szórakozás

Hollywoodi sztárok szálltak szembe a filmes gigafúzióval: magasabb áraktól, kevesebb filmtől félnek

2026. április 14. 09:52

Több mint ezer hollywoodi filmszakember – köztük olyan világsztárok, mint Jane Fonda, Joaquin Phoenix és Mark Ruffalo – nyílt levélben tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen. Szerintük a megállapodás súlyosan veszélyezteti a piaci versenyt, az alkotók lehetőségeit és a fogyasztók érdekeit - írta meg a Portfolio.

A tiltakozók arra figyelmeztetnek, hogy az óriásvállalatok összeolvadása a teljes filmipari értékláncban munkahelyek tömegét sodorná veszélybe, emellett jelentősen szűkítené a szakemberek mozgásterét. A fúzió a fogyasztóknak is hátrányos lenne. Az egyre szegényesebb kínálat mellett ugyanis a jövőben magasabb árakkal kellene számolniuk.

Az aláírók hangsúlyozzák, hogy már a korábbi vállalatfelvásárlások is komoly károkat okoztak az iparágnak. Érezhetően csökkent a bemutatott alkotások száma, és sokkal kevesebb eredeti történet kapott finanszírozást vagy forgalmazási lehetőséget.

Kapcsolódó cikkeink:

A tervezett tranzakció révén Hollywood két legnagyobb stúdiója és filmkatalógusa egyesülne. A lépéssel a Paramount+ és a Max streamszolgáltatások is egyetlen platformmá olvadnának össze. Bár a piacelemzők szerint a nyílt levél kiválóan összefogja az ügylet ellenzőit, önmagában aligha lesz elég az óriásüzlet megakadályozására.

A döntő szót végül az illetékes hatóságok mondhatják ki. Az amerikai és az európai versenyhatóságok várhatóan szigorú vizsgálatnak vetik alá az összeolvadást. Ennek során kiemelten kezelik a fúziónak a fogyasztókra és az alkotói közösségre gyakorolt hatásait. Rob Bonta kaliforniai főügyész már jelezte, hogy hivatala is vizsgálja a tranzakciót, és szükség esetén határozott fellépést ígért.
NEKED AJÁNLJUK
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább nő a főnyeremény?

CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
2026. április 13.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
2026. április 13.
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
1
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
2
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten
4
1 hónapja
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell
5
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 10:02
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 06:29
Fájdalmas árat fizethet, aki csak a márkanévben bízik: rejtett veszélyekkel teli rengeteg gyerekülés
Agrárszektor  |  2026. április 14. 09:01
Riasztást adott ki a világszervezet: pusztító élelmiszerkatasztrófa jöhet