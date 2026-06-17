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Villanyszerelőnek állt a TV2 egykori sztárja: ennyit kereshet új melójával a Jóban rosszban ikonja

Pénzcentrum
2026. június 17. 17:29

Gazdag Tibor élete gyökeresen megváltozott, miután tizenhét év után, 2021-ben hirtelen véget ért a Jóban Rosszban című sorozat. A 61 éves színész jelenleg is aktívan játszik színházakban, ám mivel a fellépésekből származó jövedelme nem nyújt elegendő anyagi biztonságot, egy családi tulajdonú villamossági vállalkozásnál is munkát vállalt - írta meg a Blikk.

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A Jóban rosszban egykori sztárja, Gazdag Tibor a színházi munkái mellett egy veszprémi vállalkozásnál is dolgozik, mint villanyszerelő. Teszi mindezt azért, mert a havi hét-nyolc előadásból származó tiszteletdíj önmagában nem biztosít számára stabil megélhetést.

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A KSH legfrissebb foglalkozási adatok szerint a munkaviszonyban dolgozó villanyszerelők havi bruttó átlagkeresete 597 301 forint. Ezt azonban nem tudjuk telejsen Gazdag Tibor keresetére vonatkoztatni, mivel nem ismert, milyen jogviszonyban, hány órában és pontosan milyen munkakörben dolgozik a családi vállalkozásnál.
Címlapkép: Getty Images
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