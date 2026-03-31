Meghalt Radnóti Zsuzsa

2026. március 31. 20:02

Elhunyt Radnóti Zsuzsa Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, drámatörténész, Örkény István író özvegye. Halálhírét az Örkény Színház jelentette be. A teátrum kiemelte, hogy a hazai színházi élet meghatározó alakjaként elévülhetetlen érdemeket szerzett a kortárs magyar drámairodalom színpadra segítésében és férje életművének gondozásában.

Radnóti Zsuzsa az ELTE magyar–német szakán diplomázott, majd 1963-ban csatlakozott a Vígszínházhoz. Dramaturgként, később pedig dramaturgiai vezetőként kulcsszerepet játszott az új magyar dráma hetvenes évekbeli kibontakozásában és felvirágoztatásában. Bár 2009-ben hivatalosan elköszönt a társulattól, vendégdramaturgként később is visszajárt a színházba.

Örkény István utolsó feleségeként az író halála óta odaadóan gondozta a hagyatékot. A Színházi Dramaturgok Céhének volt elnökeként, valamint a fiatal tehetségek felkarolójaként is rengeteget tett a szakmáért. Nevéhez fűződik többek között a zalaegerszegi Nyílt Fórum és a Radnóti Színház Nyílt Műhelyének megalapítása. 2013-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották. 2019-ben pedig saját maga hozta létre a Kortárs Magyar Dráma-díjat, amellyel évente ismerik el a legkiválóbb alkotókat.

Szakmai munkásságának fókuszában a modern magyar drámairodalom és Füst Milán színháza állt. Kutatásait több jelentős drámatörténeti kötetben publikálta. Munkáját a legmagasabb állami és szakmai kitüntetésekkel honorálták.

A Jászai Mari-díj és az érdemes művész cím mellett 2017-ben megkapta a Kossuth-díjat a hazai drámairodalom történetének kutatásáért és a kortárs művek hiteles színpadra állításáért. Szintén ebben az évben vehette át a Színházi Kritikusok Céhének életműdíját, 2019-ben pedig Hazám-díjjal tüntették ki.

Radnóti Zsuzsa 89 éves volt.
