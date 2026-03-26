Vadiúj étteremlánc tarolja le Magyarországot: már meg is nyílt Budapesten az első egységük - ez benne az extra

Budapesten nyitotta meg első európai éttermét a szecsuáni gyökerekkel rendelkező Mak Luo Claypot. A belvárosi új hely különlegessége, hogy az autentikus, házias ázsiai fogásokat hagyományos agyagedényekben tálalják - írja a We Love Budapest.

A hazai In Town Hotpot tulajdonosa hozta el Magyarországra az 1980-as években Csengtuból indult családi vállalkozást. Célja az volt, hogy a megszokott gyorséttermek és büfék színvonalán jóval túlmutató, minőségi kínai konyhát mutasson be a hazai közönségnek. A koncepció lényege a tálalás módjában rejlik. Mivel az ételek a tradicionális agyagedényekben érkeznek az asztalhoz, az ízek sokkal intenzívebbek maradnak, a fogások pedig jóval lassabban hűlnek ki.

Az étlapon a házias szecsuáni konyha jellegzetes ételei, például a mapo tofu és a különféle sűrű egytálételek kaptak helyet. Bár a kínálatot a régióra jellemző csípős, zsibbasztó fűszerezés uralja, a menüt úgy állították össze, hogy a lágyabb ízek kedvelői is biztosan találjanak kedvükre való fogást. A húsokat az autentikus ázsiai hagyományokhoz hűen gyakran csontosan készítik, a markáns aromákat pedig natúr rizzsel érdemes ellensúlyozni.

A tradicionális gasztronómiai élményt kifejezetten modern és gördülékeny kiszolgálás kíséri. A Papnövelde utcai étteremben a rendelés és a fizetés is egy asztali QR-kód segítségével, digitálisan történik. Maga a tálalás a közösségi étkezést szorgalmazza, hiszen a forró agyagtálakból a vendégek kényelmesen megoszthatják és végigkóstolhatják a közösen rendelt ételeket.