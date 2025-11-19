Végveszélybe kerülhet a magyar nyúlállomány: riadót fújtak Békésben, kíméletlenül tarol az új vírus

Most jött a hír: hosszas várakozás után teljesülhet végre a siófokiak álma, a kormány megszavazta az új, négyévszakos siófoki tanuszoda megépítését.
„Akár a teljes állomány négyötödét is elviheti az új nyúlvírus” – figyelmeztetnek a szakemberek Békésben, ahol már most brutális pusztítást végez az agresszívan terjedő kórokozó. A járvány nemcsak a mezei nyulak jövőjét fenyegeti, hanem a helyi vadgazdálkodást és a vadásztársaságok bevételeit is alapjaiban rengetheti meg.
Fenyegető gyorsasággal terjed a hazai mezei nyulak között egy új vírustörzs, amelyet a szakemberek már most az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb vadgazdálkodási krízisének tartanak. A fertőzés Békésben ütötte fel először a fejét, ahol a vadásztársaságok fő bevételi forrását éppen a mezei nyúl értékesítése jelenti – a járvány így nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is megrengetheti - írta a Beol.hu.
A szakértők szerint a helyzet drámai: a megye nyúlállományának akár 80 százaléka is eltűnhet, ha a terjedést nem sikerül gyorsan megfékezni.
Mit tudunk az új nyúlvírusról?
A Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézete, valamint a Nébih virológiai osztálya által végzett friss laborvizsgálatok igazolták: az országban új myxoma-vírus variáns terjed, amely a klasszikus myxomatózisnál is agresszívabb és gyorsabban halálhoz vezet.
A fertőzés: emberekre nem veszélyes, de a vadon élő és házi nyulak között rendkívül magas elhullással jár,
szúnyogok és más vérszívó rovarok terjesztik, ezért a járvány megfékezése nehéz.
A betegség legjellegzetesebb tünetei:
- gócos duzzanatok a fejen és a végtagokon,
- kötőhártya-gyulladás, gennyes szemkörnyék,
- ödémás, kitüremkedő elváltozások az ivarszervek és a végbélnyílás körül,
- levertség, gyors leromlás.
A betegség legtöbbször néhány napon belül végzetes.
A vadásztársaságok bevétele is veszélyben
Békés vármegyében a mezei nyúl befogása, értékesítése és az apróvad-vadászat kulcsbevételi forrás.
Ha valóban bekövetkezik az állomány drasztikus csökkenése, annak súlyos gazdasági következményei lesznek a térség vadásztársaságaira és a kapcsolódó szolgáltatásokra is.
Hrabovszki János, a Békés vármegyei vadászkamara és vadászszövetség elnöke szerint a helyzet „rendkívül aggasztó”, ezért december 2-ára rendkívüli szakmai értekezletet hívtak össze, hogy összehangolják a védekezést és a bejelentési kötelezettségeket.
Mit lehet most tenni?
A Nébih és az egyetem kutatói szerint a terjedés lassításának kulcsa:
- a beteg vagy elhullott nyulak azonnali bejelentése,
- a tetemek szakszerű, hatósági útmutató szerinti ártalmatlanítása,
- a vadászati társaságok folyamatos terepi megfigyelése,
- a rovarok elleni védekezés erősítése ott, ahol erre lehetőség van.
A Soproni Egyetem kutatócsoportja arra kéri a vadászokat és gazdákat, hogy minden gyanús esetet jelezzenek a hatósági állatorvosnak vagy közvetlenül az egyetemnek, mert a minták minél gyorsabb laborvizsgálata létfontosságú a járvány dinamikájának feltérképezésében.
A szakértők szerint, ha a vírus tovább terjed a jelenlegi ütemben, akkor Békés lehet a járvány epicentruma, de fennáll a veszélye annak is, hogy több vármegyére is átterjed. A következő hónapok ezért kritikusak: eldőlhet, hogy sikerül-e megfékezni Magyarország egyik legfontosabb apróvadának tömeges pusztulását, vagy a mezei nyúl állománya hosszú évekre súlyosan meggyengül.
Meglepő és egyben aggasztó észlelések kerültek fel a hazai herpetológiai térképre: keresztes vipera és több kaszpi haragossikló is feltűnt Magyarországon.
Nem létező fajként azonosította a dunai horgász a zsákmányát – kiderült, hogy egészen másról van szó.
Egyre több bejelentés és panasz érkezik a patkányokra Tatabányán. Ahogy egy helyi lakos fogalmazott: „A dögök itt vannak – mindenhol szaladgálnak.”
A Vértes hegység ritka fája, a kőhányási berkenye kipusztult – és a meglepő tettes a túlszaporodott muflonállomány.
