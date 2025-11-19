Végveszélybe kerülhet a magyar nyúlállomány: riadót fújtak Békésben, kíméletlenül tarol az új vírus

„Akár a teljes állomány négyötödét is elviheti az új nyúlvírus” – figyelmeztetnek a szakemberek Békésben, ahol már most brutális pusztítást végez az agresszívan terjedő kórokozó. A járvány nemcsak a mezei nyulak jövőjét fenyegeti, hanem a helyi vadgazdálkodást és a vadásztársaságok bevételeit is alapjaiban rengetheti meg.

Fenyegető gyorsasággal terjed a hazai mezei nyulak között egy új vírustörzs, amelyet a szakemberek már most az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb vadgazdálkodási krízisének tartanak. A fertőzés Békésben ütötte fel először a fejét, ahol a vadásztársaságok fő bevételi forrását éppen a mezei nyúl értékesítése jelenti – a járvány így nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is megrengetheti - írta a Beol.hu.

A szakértők szerint a helyzet drámai: a megye nyúlállományának akár 80 százaléka is eltűnhet, ha a terjedést nem sikerül gyorsan megfékezni.

Mit tudunk az új nyúlvírusról?

A Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézete, valamint a Nébih virológiai osztálya által végzett friss laborvizsgálatok igazolták: az országban új myxoma-vírus variáns terjed, amely a klasszikus myxomatózisnál is agresszívabb és gyorsabban halálhoz vezet.

A fertőzés: emberekre nem veszélyes, de a vadon élő és házi nyulak között rendkívül magas elhullással jár,

szúnyogok és más vérszívó rovarok terjesztik, ezért a járvány megfékezése nehéz.

A betegség legjellegzetesebb tünetei:

gócos duzzanatok a fejen és a végtagokon,

kötőhártya-gyulladás, gennyes szemkörnyék,

ödémás, kitüremkedő elváltozások az ivarszervek és a végbélnyílás körül,

levertség, gyors leromlás.

A betegség legtöbbször néhány napon belül végzetes.

A vadásztársaságok bevétele is veszélyben

Békés vármegyében a mezei nyúl befogása, értékesítése és az apróvad-vadászat kulcsbevételi forrás.

Ha valóban bekövetkezik az állomány drasztikus csökkenése, annak súlyos gazdasági következményei lesznek a térség vadásztársaságaira és a kapcsolódó szolgáltatásokra is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hrabovszki János, a Békés vármegyei vadászkamara és vadászszövetség elnöke szerint a helyzet „rendkívül aggasztó”, ezért december 2-ára rendkívüli szakmai értekezletet hívtak össze, hogy összehangolják a védekezést és a bejelentési kötelezettségeket.

Mit lehet most tenni?

A Nébih és az egyetem kutatói szerint a terjedés lassításának kulcsa:

a beteg vagy elhullott nyulak azonnali bejelentése,

a tetemek szakszerű, hatósági útmutató szerinti ártalmatlanítása,

a vadászati társaságok folyamatos terepi megfigyelése,

a rovarok elleni védekezés erősítése ott, ahol erre lehetőség van.

A Soproni Egyetem kutatócsoportja arra kéri a vadászokat és gazdákat, hogy minden gyanús esetet jelezzenek a hatósági állatorvosnak vagy közvetlenül az egyetemnek, mert a minták minél gyorsabb laborvizsgálata létfontosságú a járvány dinamikájának feltérképezésében.

A szakértők szerint, ha a vírus tovább terjed a jelenlegi ütemben, akkor Békés lehet a járvány epicentruma, de fennáll a veszélye annak is, hogy több vármegyére is átterjed. A következő hónapok ezért kritikusak: eldőlhet, hogy sikerül-e megfékezni Magyarország egyik legfontosabb apróvadának tömeges pusztulását, vagy a mezei nyúl állománya hosszú évekre súlyosan meggyengül.