Közelkép két lévérről [Lepus europaeus]. Egy földúton állnak. A kép 2021. június 23-án készült Swindon Wiltshire-ben, Angliában.
HelloVidék

Végveszélybe kerülhet a magyar nyúlállomány: riadót fújtak Békésben, kíméletlenül tarol az új vírus

HelloVidék
2025. november 19. 10:45

„Akár a teljes állomány négyötödét is elviheti az új nyúlvírus” – figyelmeztetnek a szakemberek Békésben, ahol már most brutális pusztítást végez az agresszívan terjedő kórokozó. A járvány nemcsak a mezei nyulak jövőjét fenyegeti, hanem a helyi vadgazdálkodást és a vadásztársaságok bevételeit is alapjaiban rengetheti meg.

Fenyegető gyorsasággal terjed a hazai mezei nyulak között egy új vírustörzs, amelyet a szakemberek már most az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb vadgazdálkodási krízisének tartanak. A fertőzés Békésben ütötte fel először a fejét, ahol a vadásztársaságok fő bevételi forrását éppen a mezei nyúl értékesítése jelenti – a járvány így nemcsak az állományt, hanem a teljes helyi vadgazdálkodást is megrengetheti - írta a Beol.hu.

A szakértők szerint a helyzet drámai: a megye nyúlállományának akár 80 százaléka is eltűnhet, ha a terjedést nem sikerül gyorsan megfékezni.

Mit tudunk az új nyúlvírusról?

A Soproni Egyetem Vadgazdálkodási és Vadbiológiai Intézete, valamint a Nébih virológiai osztálya által végzett friss laborvizsgálatok igazolták: az országban új myxoma-vírus variáns terjed, amely a klasszikus myxomatózisnál is agresszívabb és gyorsabban halálhoz vezet.

A fertőzés: emberekre nem veszélyes, de a vadon élő és házi nyulak között rendkívül magas elhullással jár,
szúnyogok és más vérszívó rovarok terjesztik, ezért a járvány megfékezése nehéz.

A betegség legjellegzetesebb tünetei:

  • gócos duzzanatok a fejen és a végtagokon,
  • kötőhártya-gyulladás, gennyes szemkörnyék,
  • ödémás, kitüremkedő elváltozások az ivarszervek és a végbélnyílás körül,
  • levertség, gyors leromlás.

A betegség legtöbbször néhány napon belül végzetes.

A vadásztársaságok bevétele is veszélyben

Békés vármegyében a mezei nyúl befogása, értékesítése és az apróvad-vadászat kulcsbevételi forrás.
Ha valóban bekövetkezik az állomány drasztikus csökkenése, annak súlyos gazdasági következményei lesznek a térség vadásztársaságaira és a kapcsolódó szolgáltatásokra is.

Hrabovszki János, a Békés vármegyei vadászkamara és vadászszövetség elnöke szerint a helyzet „rendkívül aggasztó”, ezért december 2-ára rendkívüli szakmai értekezletet hívtak össze, hogy összehangolják a védekezést és a bejelentési kötelezettségeket.

Mit lehet most tenni?

A Nébih és az egyetem kutatói szerint a terjedés lassításának kulcsa:

  • a beteg vagy elhullott nyulak azonnali bejelentése,
  • a tetemek szakszerű, hatósági útmutató szerinti ártalmatlanítása,
  • a vadászati társaságok folyamatos terepi megfigyelése,
  • a rovarok elleni védekezés erősítése ott, ahol erre lehetőség van.

A Soproni Egyetem kutatócsoportja arra kéri a vadászokat és gazdákat, hogy minden gyanús esetet jelezzenek a hatósági állatorvosnak vagy közvetlenül az egyetemnek, mert a minták minél gyorsabb laborvizsgálata létfontosságú a járvány dinamikájának feltérképezésében.

A szakértők szerint, ha a vírus tovább terjed a jelenlegi ütemben, akkor Békés lehet a járvány epicentruma, de fennáll a veszélye annak is, hogy több vármegyére is átterjed. A következő hónapok ezért kritikusak: eldőlhet, hogy sikerül-e megfékezni Magyarország egyik legfontosabb apróvadának tömeges pusztulását, vagy a mezei nyúl állománya hosszú évekre súlyosan meggyengül.
Címlapkép: Getty Images
