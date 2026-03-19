Félmillió magyar bukhatja el a pénzét, ha most nem lép: így szerezheted vissza, ami jogosan jár
Évente mintegy félmillióan nem nyilatkoznak időben a munkáltatójuknak az adókedvezményekről. Az érintettek nem veszítik el a pénzt, de csak akkor kapják meg, ha kiegészítik az szja-bevallásukat.
A NAV már elérhetővé tette a 2025-ös jövedelmek alapján készült bevallási tervezeteket. Ezek az eSZJA felületen nézhetők meg Ügyfélkapu+ vagy DÁP hozzáféréssel. A tervezet azonban csak a hivatalnál meglévő adatokat tartalmazza, így sok esetben hiányozhatnak belőle a kedvezmények.
Azoknak, akik tavaly nem nyilatkoztak, vagy év közben nem vették igénybe a kedvezményeket, a bevallás megfelelő sorait ki kell egészíteniük. Csak így jár vissza az adó.
Több kedvezmény is utólag érvényesíthető. Ide tartozik a családi kedvezmény, a 30 év alatti anyák kedvezménye, az első házasok kedvezménye, valamint a tartós betegséggel élők után járó adócsökkentés. A négy- vagy többgyermekes anyák teljes szja-mentességet élveznek, és 2026 októberétől ez a kör a háromgyermekes anyákra is kiterjed.
A NAV egy rövid videóban mutatja be, hogyan lehet utólag érvényesíteni például a családi kedvezményt. A kiegészítést érdemes minél hamarabb elvégezni, mert a hivatal a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszajáró összeget.
Fontos, hogy nem mindenkit érint ez a teendő. A 25 év alattiak, valamint a csecsemőgondozási, gyermekgondozási vagy örökbefogadói díjban részesülők esetében a kedvezményeket a munkáltató automatikusan figyelembe veszi, így ezek a bevallási tervezetben is szerepelnek.
