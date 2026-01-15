Mentőövet dobhat a kormány az éttermeknek: Nagy Márton elárulta, mire készülnek

A kormány Gazdasági Kabinetje áttekintette a turisztikai szektor helyzetét, és arra jutott: a vendéglátás, különösen az éttermek támogatása elkerülhetetlenné vált. Nagy Márton szerint már készül az erről szóló javaslat.

Csütörtökön ülésezett a kormány Gazdasági Kabinetje, amelynek főbb megállapításairól Nagy Márton egy rövid Facebook-videóban számolt be. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: az ülésen értékelték a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei kilátásokat.

A kormány megítélése szerint a turizmuson belül elsősorban a vendéglátóipar, azon belül is az éttermek helyzete indokolja a beavatkozást. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy „lépnünk kell”, ezért egy kifejezetten az éttermeket célzó támogatási csomag előkészítésén dolgoznak, amelyet a kormány elé terjesztenének. A részletekről egyelőre nem közölt konkrétumokat.

Az ülésen emellett napirendre került az agrártámogatások helyzete is. A miniszter szerint a tavalyi év második felében felgyorsult a kifizetések üteme, és ez a folyamat 2026-ban is folytatódhat.

Szó esett az uniós forrásokról is: Nagy Márton tájékoztatása szerint az eddig kifizetett uniós pénzek aránya elérte az 50 százalékot, miközben a leszerződött állomány már teljes egészében, 100 százalékban rendelkezésre áll. A miniszter szerint ez azt jelenti, hogy a következő időszakban az uniós források tényleges kifizetése felgyorsulhat.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA