Szijjártó Péter a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal tartott közösen sajtótájékoztatót.
Mentőövet dobhat a kormány az éttermeknek: Nagy Márton elárulta, mire készülnek
A kormány Gazdasági Kabinetje áttekintette a turisztikai szektor helyzetét, és arra jutott: a vendéglátás, különösen az éttermek támogatása elkerülhetetlenné vált. Nagy Márton szerint már készül az erről szóló javaslat.
Csütörtökön ülésezett a kormány Gazdasági Kabinetje, amelynek főbb megállapításairól Nagy Márton egy rövid Facebook-videóban számolt be. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: az ülésen értékelték a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei kilátásokat.
A kormány megítélése szerint a turizmuson belül elsősorban a vendéglátóipar, azon belül is az éttermek helyzete indokolja a beavatkozást. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy „lépnünk kell”, ezért egy kifejezetten az éttermeket célzó támogatási csomag előkészítésén dolgoznak, amelyet a kormány elé terjesztenének. A részletekről egyelőre nem közölt konkrétumokat.
Az ülésen emellett napirendre került az agrártámogatások helyzete is. A miniszter szerint a tavalyi év második felében felgyorsult a kifizetések üteme, és ez a folyamat 2026-ban is folytatódhat.
Szó esett az uniós forrásokról is: Nagy Márton tájékoztatása szerint az eddig kifizetett uniós pénzek aránya elérte az 50 százalékot, miközben a leszerződött állomány már teljes egészében, 100 százalékban rendelkezésre áll. A miniszter szerint ez azt jelenti, hogy a következő időszakban az uniós források tényleges kifizetése felgyorsulhat.
Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
