2026. január 15. csütörtök
-3 °C Budapest
Budapest, 2025. október 9.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) Egységben a fogyasztókért elnevezésû budapesti konferenciáján 2025. október 9-én.MTI/Szigetváry
Gazdaság

Mentőövet dobhat a kormány az éttermeknek: Nagy Márton elárulta, mire készülnek

Pénzcentrum
2026. január 15. 15:50

A kormány Gazdasági Kabinetje áttekintette a turisztikai szektor helyzetét, és arra jutott: a vendéglátás, különösen az éttermek támogatása elkerülhetetlenné vált. Nagy Márton szerint már készül az erről szóló javaslat.

Csütörtökön ülésezett a kormány Gazdasági Kabinetje, amelynek főbb megállapításairól Nagy Márton egy rövid Facebook-videóban számolt be. A nemzetgazdasági miniszter elmondta: az ülésen értékelték a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei kilátásokat.

A kormány megítélése szerint a turizmuson belül elsősorban a vendéglátóipar, azon belül is az éttermek helyzete indokolja a beavatkozást. Nagy Márton úgy fogalmazott, hogy „lépnünk kell”, ezért egy kifejezetten az éttermeket célzó támogatási csomag előkészítésén dolgoznak, amelyet a kormány elé terjesztenének. A részletekről egyelőre nem közölt konkrétumokat.

Az ülésen emellett napirendre került az agrártámogatások helyzete is. A miniszter szerint a tavalyi év második felében felgyorsult a kifizetések üteme, és ez a folyamat 2026-ban is folytatódhat.

Szó esett az uniós forrásokról is: Nagy Márton tájékoztatása szerint az eddig kifizetett uniós pénzek aránya elérte az 50 százalékot, miközben a leszerződött állomány már teljes egészében, 100 százalékban rendelkezésre áll. A miniszter szerint ez azt jelenti, hogy a következő időszakban az uniós források tényleges kifizetése felgyorsulhat.

Címlapi kép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#étterem #kormány #turizmus #támogatás #vendéglátás #európai unió #gazdaság #uniós támogatás #agrárium #nagy márton

