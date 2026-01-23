Durva nélkülözésből lett a legjobban fizetett női focista: aláírta új szerződését Rodman lánya

Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel, így 2028-ig marad klubjánál, és véget ért a hónapok óta tartó bizonytalanság a jövőjét illetően - számolt be az ESPN.

A megállapodás bónuszokkal együtt évi kétmillió dollárt meghaladó összeget ér, így Rodman a liga történetének legjobban fizetett játékosa lett. Ügynöke, Mike Senkowski szerint ezzel a világ legjobban kereső női labdarúgójává is vált, megelőzve a háromszoros aranylabdás Aitana Bonmatít.

"Csodálatosan érzem magam. Nagyon boldog és hálás vagyok" – mondta Rodman a szerződés aláírása után. "Ez egy áttörő, sorsdöntő pillanat. Mindig is volt egy elképzelésem arról, milyen örökséget szeretnék hagyni magam után, és ezt most megvalósítjuk. Ez új lehetőségeket nyit meg az amerikai lányok előtt, akik hozzám hasonlóan álmodoznak. A világbajnokság ráadásul pont az Egyesült Államokban lesz, így az időzítés is tökéletes."

Rodman szerződése december 31-én járt le, az elmúlt hónapokban pedig rengeteg találgatás övezte a jövőjét. Források szerint több külföldi, főként angol ajánlatot is kapott, amelyeket a Spirit a liga fizetési plafonja miatt nem tudott volna felülmúlni.

A helyzet akkor vált igazán kaotikussá, amikor a liga novemberben elutasította a Spirit és Rodman között létrejött megállapodást, arra hivatkozva, hogy az sérti a szabályok szellemét. A játékosszakszervezet panaszt nyújtott be Rodman nevében, a liga beavatkozását a szabad ügynökség súlyos megsértésének nevezve.

Decemberben a liga elnöksége jóváhagyta az új, "High Impact Player" néven ismert szabályt, amely lehetővé teszi a csapatoknak, hogy bizonyos kritériumoknak megfelelő sztárjátékosok esetében egymillió dollárral túllépjék a fizetési plafont. A szabály – bár már korábban is napirenden volt – a források szerint Rodman ügye miatt kapott kiemelt sürgősséget.

Rodman 19 évesen, 2021-ben kezdte profi pályafutását a Spiritnél, miután a középiskolából közvetlenül a profi ligába igazolt. Még abban az évben bajnoki címet nyert a csapattal, az elődöntőben gólt szerzett, a döntőben pedig a hosszabbításban esedékes győztes találatot készítette elő. Az, hogy most a legjobban fizetett női labdarúgó lett, egyáltalán nem volt benne a pakliban: gyermekkorában gyakran nélkülöztek édesanyjával és testvéreivel, annak ellenére, hogy apja Dennis Rodman, az NBA egykori hírhedt védője.