2026. január 23. péntek Zelma, Rajmund
1 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, beckham, bulvár
Sport

Durva nélkülözésből lett a legjobban fizetett női focista: aláírta új szerződését Rodman lánya

Pénzcentrum
2026. január 23. 17:44

Rekordösszegű, évi több mint kétmillió dollárt garantáló, hároméves szerződést írt alá Trinity Rodman a Washington Spirittel, így 2028-ig marad klubjánál, és véget ért a hónapok óta tartó bizonytalanság a jövőjét illetően - számolt be az ESPN.

A megállapodás bónuszokkal együtt évi kétmillió dollárt meghaladó összeget ér, így Rodman a liga történetének legjobban fizetett játékosa lett. Ügynöke, Mike Senkowski szerint ezzel a világ legjobban kereső női labdarúgójává is vált, megelőzve a háromszoros aranylabdás Aitana Bonmatít.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Csodálatosan érzem magam. Nagyon boldog és hálás vagyok" – mondta Rodman a szerződés aláírása után. "Ez egy áttörő, sorsdöntő pillanat. Mindig is volt egy elképzelésem arról, milyen örökséget szeretnék hagyni magam után, és ezt most megvalósítjuk. Ez új lehetőségeket nyit meg az amerikai lányok előtt, akik hozzám hasonlóan álmodoznak. A világbajnokság ráadásul pont az Egyesült Államokban lesz, így az időzítés is tökéletes."

Rodman szerződése december 31-én járt le, az elmúlt hónapokban pedig rengeteg találgatás övezte a jövőjét. Források szerint több külföldi, főként angol ajánlatot is kapott, amelyeket a Spirit a liga fizetési plafonja miatt nem tudott volna felülmúlni.

A helyzet akkor vált igazán kaotikussá, amikor a liga novemberben elutasította a Spirit és Rodman között létrejött megállapodást, arra hivatkozva, hogy az sérti a szabályok szellemét. A játékosszakszervezet panaszt nyújtott be Rodman nevében, a liga beavatkozását a szabad ügynökség súlyos megsértésének nevezve.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Decemberben a liga elnöksége jóváhagyta az új, "High Impact Player" néven ismert szabályt, amely lehetővé teszi a csapatoknak, hogy bizonyos kritériumoknak megfelelő sztárjátékosok esetében egymillió dollárral túllépjék a fizetési plafont. A szabály – bár már korábban is napirenden volt – a források szerint Rodman ügye miatt kapott kiemelt sürgősséget.

Rodman 19 évesen, 2021-ben kezdte profi pályafutását a Spiritnél, miután a középiskolából közvetlenül a profi ligába igazolt. Még abban az évben bajnoki címet nyert a csapattal, az elődöntőben gólt szerzett, a döntőben pedig a hosszabbításban esedékes győztes találatot készítette elő. Az, hogy most a legjobban fizetett női labdarúgó lett, egyáltalán nem volt benne a pakliban: gyermekkorában gyakran nélkülöztek édesanyjával és testvéreivel, annak ellenére, hogy apja Dennis Rodman, az NBA egykori hírhedt védője.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #foci #sport #egyesült államok #szerződés #nők #labdarúgás #világbajnokság #szerződéskötés #sportgazdaság #női foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:46
18:37
18:15
18:08
18:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 23.
Jobban élünk, de mégis rosszabbul: valami nagyon félrement a magyar gazdaságban, 2026-ban is ihatjuk a levét
2026. január 22.
Időzített bomba sok magyar otthona: kevesen tudják, semmi perc alatt porrá éghet a lakásuk
2026. január 23.
Óriási fordulat jöhet a munkaerőpiacon: komoly béremelésre számíthat, aki erre odafigyel, a többiek durván lemaradhatnak
2026. január 23.
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
2026. január 23.
Ez most a 10 legolcsóbb gyógyfürdő Magyarországon: alig van vendég a baráti árak ellenére
NAPTÁR
Tovább
2026. január 23. péntek
Zelma, Rajmund
4. hét
Január 23.
Kaposvár napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elfogyott a türelem: kirúgták a vezetőedzőt Győrben, már az utód is megvan
2
2 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
3
3 napja
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
4
5 napja
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
1 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék. Ez a részesedés az osztalék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 18:15
Vészriadót fújt az európai miniszter: európai gazdasági katasztrófára számít, Trumpot okolja miatta
Pénzcentrum  |  2026. január 23. 18:00
Kvíz: Neked rémlenek ezek a vicces latin állatnevek? Nem csak született biológusok érhetnek el 10 pontot!
Agrárszektor  |  2026. január 23. 18:32
Ez durva: elképesztő büntetést kapott a trükközni próbáló magyar horgász