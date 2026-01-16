2026. január 16. péntek Gusztáv
A befagyott tópart a téli naplemente meleg árnyalataiban csillog, a finom jégcsapok úgy lógnak rajta, mint a természet díszei. A lágy fény kiemeli a jeges részleteket, varázslatos és békés hangulatot teremtve.
Szórakozás

Végre ez a nap is eljött: kiderült, mikortól lehet korcsolyázni a Balaton jegén

Pénzcentrum
2026. január 16. 13:33

A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni. Az északi oldalon több helyen továbbra is vékony, kiszámíthatatlan a jég, a nyílt víz felé pedig életveszélyes elindulni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a szabályokat, a bírság akár 200 ezer forintig is felkúszhat.

A tartós hidegnek köszönhetően egyre nagyobb területen fagy be a Balaton, de a jég vastagsága és minősége továbbra is jelentősen eltér a tó különböző részein. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság friss tájékoztatása szerint jelenleg a déli part jege már kellően vastag ahhoz, hogy a part közelében biztonságosan rá lehessen menni, míg az északi parton még csak korlátozottan alkalmas a jégen tartózkodás.

Az elmúlt napokban a déli part mentén a jég tovább hízott, és elérte a 12–15 centiméteres vastagságot. Ez már megfelelőnek számít, ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy

csak a parthoz közeli, 50–70 méteren belüli, kis vízmélységű szakaszokon ajánlott a jégre lépni.

A beszakadás veszélye ugyanis még így is fennáll, különösen ott, ahol a jég szerkezete nem egyenletes. A tó északi oldalán később indult meg a befagyás, ezért ott a jégvastagság jellemzően 8–12 centiméter között mozog, ami több helyen még nem éri el a biztonságosnak tekintett 10 centimétert.

A vízirendészet emlékeztet: a szabad vizek jegére csak akkor szabad lépni, ha az kellően szilárd, nem mozog, nem olvad, és acélos szerkezetű. A Balaton nyílt víz felé eső jégfelülete továbbra is életveszélyes, mivel a jégvastagság kiszámíthatatlan, a jég minősége változó, és a tó természetes jelenségei – rianások, repedések, hőforrások – több helyen elvékonyítják a jeget.

A következő napokban érkező lehűlés várhatóan tovább erősíti a jégréteget. Ahol szervezett programokat vagy közösségi jégpályákat terveznek, ott a vízirendészet egyedi mérésekkel segíti az önkormányzatokat és a rendezvényszervezőket.

A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy baleset esetén a jeges vízből kimentett embert nem szabad azonnal túlfűtött helyre vinni. Először meg kell szabadítani a jeges ruházattól, majd fokozatosan kell felmelegíteni, és minden esetben orvosi ellátásra van szükség.

A szabályok megszegése komoly következményekkel járhat. Aki tiltott helyen vagy körülmények között tartózkodik a jégen,  például éjszaka, rossz látási viszonyok között, járművel vagy kikötők területén, 6 500 és 65 000 forint közötti helyszíni bírságra számíthat, ismételt esetben akár 90 000 forintra is. Szabálysértési eljárásban pedig akár 200 000 forintos bírságot is kiszabhatnak.

A vízirendészet kéri, hogy aki bármilyen jéggel kapcsolatos veszélyhelyzetet észlel – beszakadást, süllyedést, bajba jutott személyt –, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón vagy a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság ingyenesen hívható 1817-es számán.

Címlapkép: Getty Images
