Nem volt elég?! Brutális hideg rohanja le az országot: most közölte a HungaroMet, ez fájni fog!

Hazánk nemcsak az uniós átlagot múlta felül, hanem az egész kontinens élére került az ingatlanpiaci drágulásban.
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk: gyakori lesz a felhőzet, több helyen előfordulhat havas eső, hó, és a hőmérséklet fagypont körül alakul - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
- Hétfőn enyhén borult időre számíthatunk, a hőmérséklet napközben +5 °C körül alakul, míg hajnalban 0 °C köré hűl a levegő. Csapadék nem valószínű, de a reggeli órákban ködfoltok képződhetnek.
- Kedden folytatódik a borongós idő, a hőmérséklet maximuma +4 °C, a minimum 0 °C körül várható. A Dunántúlon kisebb eső, havas eső előfordulhat, míg keleten szárazabb marad az idő.
- Szerdán enyhe melegedés érkezik, a nappali csúcshőmérséklet elérheti az +5 °C-ot, éjszaka +1 °C körül alakul. A felhőzet továbbra is jelentős marad, de csak elszórtan fordulhat elő csapadék, főként eső formájában.
- Csütörtökön ismét borult időre van kilátás, a hőmérséklet +4 °C körül tetőzik, reggelre fagypont közelébe süllyed. A nap folyamán többfelé előfordulhat gyenge eső vagy havas eső, főként az ország nyugati és északi részén.
- Pénteken hidegebb levegő áramlik be, a hőmérséklet nappal +4 °C, hajnalban -2 °C körül várható. A csapadék esőből egyre inkább havas esőbe, majd hóba válthat, különösen a hegyvidéki területeken.
- Szombaton télies fordulat jöhet: a nappali maximum +4 °C, a hajnali minimum -1 °C körül alakul. Az ország több részén havazásra kell számítani, főként a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében.
- Vasárnap marad a borongós, hideg idő, a hőmérséklet +3 °C és -1 °C között mozog. A csapadék eső, havas eső formájában jelentkezhet, de a keleti országrészben szárazabb idő is előfordulhat
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak rövid időszakokra szakadhat fel a felhőzet.
A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások tapasztalhatók.
Újabb harminc nappal meghosszabbították a tavalyi bányakatasztrófa után elrendelt vészhelyzetet a székelyföldi Parajdon.
2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
A télies útviszonyok és a hóhelyzet miatt pénteken több gyorsforgalmi úton súlykorlátozást vezetnek be a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára.
Felsővezeték-szakadás és a téli útviszonyok miatt csütörtökön órákra akadozott a vonatközlekedés Bükkösd és Abaliget között.
A hirtelen jött havazás után ugrásszerűen megnőtt a kereslet a téli felszerelések iránt.
Reggel többfelé -15, sőt helyenként -25 fok alatti hőmérsékletet mértek, és napközben sem várható számottevő enyhülés.
Az erős széllel érintett térségekben időnként váltóállítási problémák lassítják a forgalmat.
A mellékutak állapota javul, de a Dunántúlon és a Tiszántúlon sok helyen továbbra is latyakos a burkolat.
Bulgária január 1-jén hivatalosan is bevezette az eurót, és bár a nemzetközi sajtó azonnal árrobbanással fenyeget. De valóban ez várható?
A nagykörúti villamosok vonalán váratlan pályahiba keletkezett a fagyos időjárás miatt.