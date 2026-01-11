Nem volt elég?! Brutális hideg rohanja le az országot: most közölte a HungaroMet, ez fájni fog!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk: gyakori lesz a felhőzet, több helyen előfordulhat havas eső, hó, és a hőmérséklet fagypont körül alakul - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hétfőn enyhén borult időre számíthatunk, a hőmérséklet napközben +5 °C körül alakul, míg hajnalban 0 °C köré hűl a levegő. Csapadék nem valószínű, de a reggeli órákban ködfoltok képződhetnek.

Kedden folytatódik a borongós idő, a hőmérséklet maximuma +4 °C, a minimum 0 °C körül várható. A Dunántúlon kisebb eső, havas eső előfordulhat, míg keleten szárazabb marad az idő.

Szerdán enyhe melegedés érkezik, a nappali csúcshőmérséklet elérheti az +5 °C-ot, éjszaka +1 °C körül alakul. A felhőzet továbbra is jelentős marad, de csak elszórtan fordulhat elő csapadék, főként eső formájában.

Csütörtökön ismét borult időre van kilátás, a hőmérséklet +4 °C körül tetőzik, reggelre fagypont közelébe süllyed. A nap folyamán többfelé előfordulhat gyenge eső vagy havas eső, főként az ország nyugati és északi részén.

Pénteken hidegebb levegő áramlik be, a hőmérséklet nappal +4 °C, hajnalban -2 °C körül várható. A csapadék esőből egyre inkább havas esőbe, majd hóba válthat, különösen a hegyvidéki területeken.

Szombaton télies fordulat jöhet: a nappali maximum +4 °C, a hajnali minimum -1 °C körül alakul. Az ország több részén havazásra kell számítani, főként a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében.

Vasárnap marad a borongós, hideg idő, a hőmérséklet +3 °C és -1 °C között mozog. A csapadék eső, havas eső formájában jelentkezhet, de a keleti országrészben szárazabb idő is előfordulhat

