2026. január 11. vasárnap Ágota
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tree Branches Heavily Coverd with Snow in a Snowy Park on a Cold Winter Day
Utazás

Nem volt elég?! Brutális hideg rohanja le az országot: most közölte a HungaroMet, ez fájni fog!

Pénzcentrum
2026. január 11. 17:02

A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk: gyakori lesz a felhőzet, több helyen előfordulhat havas eső, hó, és a hőmérséklet fagypont körül alakul - derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • Hétfőn enyhén borult időre számíthatunk, a hőmérséklet napközben +5 °C körül alakul, míg hajnalban 0 °C köré hűl a levegő. Csapadék nem valószínű, de a reggeli órákban ködfoltok képződhetnek.
  • Kedden folytatódik a borongós idő, a hőmérséklet maximuma +4 °C, a minimum 0 °C körül várható. A Dunántúlon kisebb eső, havas eső előfordulhat, míg keleten szárazabb marad az idő.
  • Szerdán enyhe melegedés érkezik, a nappali csúcshőmérséklet elérheti az +5 °C-ot, éjszaka +1 °C körül alakul. A felhőzet továbbra is jelentős marad, de csak elszórtan fordulhat elő csapadék, főként eső formájában.
  • Csütörtökön ismét borult időre van kilátás, a hőmérséklet +4 °C körül tetőzik, reggelre fagypont közelébe süllyed. A nap folyamán többfelé előfordulhat gyenge eső vagy havas eső, főként az ország nyugati és északi részén.
  • Pénteken hidegebb levegő áramlik be, a hőmérséklet nappal +4 °C, hajnalban -2 °C körül várható. A csapadék esőből egyre inkább havas esőbe, majd hóba válthat, különösen a hegyvidéki területeken.
  • Szombaton télies fordulat jöhet: a nappali maximum +4 °C, a hajnali minimum -1 °C körül alakul. Az ország több részén havazásra kell számítani, főként a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében.
  • Vasárnap marad a borongós, hideg idő, a hőmérséklet +3 °C és -1 °C között mozog. A csapadék eső, havas eső formájában jelentkezhet, de a keleti országrészben szárazabb idő is előfordulhat
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #időjárás #magyarország #eső #tél #hó #hideg #időjárás előrejelzés #hungaromet #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:33
16:29
15:29
15:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 10.
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2026. január 11.
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
2026. január 11.
Brutális szigorítás élesedett: milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra, nagyon könnyű belefutni
2026. január 10.
Így takaríthatsz meg 2026-ban átlagfizuból is több tízezret, mutatjuk a csodatrükköt
NAPTÁR
Tovább
2026. január 11. vasárnap
Ágota
2. hét
Január 11.
"Tanuld meg a nevedet Morse kóddal!" nap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
2 hete
Tomboló ciklon közelít Magyarország felé: 150–200 km/órás széllel pusztít, ennek a fele sem tréfa
3
2 hete
Dermesztő fordulat jön az időjárásban, meg fogunk fagyni jövő héten: havazással, szélviharral búcsúzik 2025
4
1 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
5
4 napja
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 11. 16:33
Mikor lesz vásár Dunaföldvár mellett? Itt vannak a dunaföldvári vásár 2026-os időpontjai, helyszíne és más tudnivalók
Pénzcentrum  |  2026. január 11. 16:29
A Hatoslottó nyerőszámai a 2. héten
Agrárszektor  |  2026. január 11. 16:33
Megszabadulnál a karácsonyfától az ünnepek után? Mutatjuk, mi a teendő