Napokon belül befagy a Balaton: de lehet már korcsolyázni rajta a hét végén? Itt a válasz!

Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya. A tó azonban egyelőre messze van attól, hogy biztonságosan lehessen rajta sportolni: a megfelelő vastagságú, tiszta jéghez nemcsak kemény fagyokra, hanem hómentes felületre is szükség lenne, a frissen érkező hóréteg pedig épp rontja a jég minőségét.

A kétezres évek elejéig januárra szinte minden évben összefüggő jég borította a Balatont, nem volt ritka a 20 centiméter körüli jégvastagság sem. Az utóbbi években azonban alig alakult ki jég a nyílt vízen; komolyabb befagyásra legutóbb 2017 elején volt példa, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagságot mértek - írja a HungaroMet.

Most még hullámzik a tó a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, de az 1 fokos vízhőmérséklet mellett az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban tartósan fagypont alatt marad a hőmérséklet a Balaton környékén, és a parton mintegy 10 centiméteres hóréteg is kialakulhat.

Mindez kedvez a jégképződésnek, így várhatóan napokon belül a nyílt vízen is megjelenik az összefüggő jégfelület. Sportolásra azonban egyelőre nem lesz alkalmas: a megfelelő vastagságú, biztonságos jéghez nemcsak tartós hidegre, hanem hómentes felületre is szükség lenne, a hó ugyanis rontja a jég minőségét.