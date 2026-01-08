2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-7 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Korcsolyázók naplementekor egy befagyott tó jégtábláján, a háttérben épületek és építkezési daruk. 2017 januárjának első napjai olyan hideg időt hoztak, hogy a Balaton, Közép-Európa legnagyobb édesvízi tava teljesen befagyott. A tó jeg
Szórakozás

Napokon belül befagy a Balaton: de lehet már korcsolyázni rajta a hét végén? Itt a válasz!

Pénzcentrum
2026. január 8. 16:44

Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya. A tó azonban egyelőre messze van attól, hogy biztonságosan lehessen rajta sportolni: a megfelelő vastagságú, tiszta jéghez nemcsak kemény fagyokra, hanem hómentes felületre is szükség lenne, a frissen érkező hóréteg pedig épp rontja a jég minőségét.

A kétezres évek elejéig januárra szinte minden évben összefüggő jég borította a Balatont, nem volt ritka a 20 centiméter körüli jégvastagság sem. Az utóbbi években azonban alig alakult ki jég a nyílt vízen; komolyabb befagyásra legutóbb 2017 elején volt példa, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagságot mértek - írja a HungaroMet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Most még hullámzik a tó a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, de az 1 fokos vízhőmérséklet mellett az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban tartósan fagypont alatt marad a hőmérséklet a Balaton környékén, és a parton mintegy 10 centiméteres hóréteg is kialakulhat.

Mindez kedvez a jégképződésnek, így várhatóan napokon belül a nyílt vízen is megjelenik az összefüggő jégfelület. Sportolásra azonban egyelőre nem lesz alkalmas: a megfelelő vastagságú, biztonságos jéghez nemcsak tartós hidegre, hanem hómentes felületre is szükség lenne, a hó ugyanis rontja a jég minőségét.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #időjárás #hőmérséklet #sport #tél #jég #korcsolya #szórakozás #siófok #hungaromet #fagypont

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Tarr Béla

Meghalt Tarr Béla

Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:06
17:00
16:44
16:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 7.
Ezen múlhat a fizetésemelésed 2026-ban: itt rontják el a legtöbben, mutatjuk, mire figyelj
2026. január 8.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
2026. január 8.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
2026. január 8.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 8. csütörtök
Gyöngyvér
2. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
2 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
5
1 hete
Különleges sorsjegy tért vissza Magyarországra: kisebb vagyont lehet vele nyerni, mindenki ezt keresi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Díjfelszólítás
az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a respiro-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 17:15
Szeretnél saját büfét a Balatonnál? Most kevesebb mint egy családi ház áráért a tiéd lehet
Pénzcentrum  |  2026. január 8. 16:05
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
Agrárszektor  |  2026. január 8. 16:31
Érdekes dolog derült ki a mogyoróról: ezt jobb, ha tudod vásárláskor