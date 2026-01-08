Több megyében is figyelmeztetés van extrém hidegre, ugyanis nagy területen csökkenhet -15 fok alá, egyes helyeken akár -20 fok alá is a hőmérséklet.
Napokon belül befagy a Balaton: de lehet már korcsolyázni rajta a hét végén? Itt a válasz!
Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya. A tó azonban egyelőre messze van attól, hogy biztonságosan lehessen rajta sportolni: a megfelelő vastagságú, tiszta jéghez nemcsak kemény fagyokra, hanem hómentes felületre is szükség lenne, a frissen érkező hóréteg pedig épp rontja a jég minőségét.
A kétezres évek elejéig januárra szinte minden évben összefüggő jég borította a Balatont, nem volt ritka a 20 centiméter körüli jégvastagság sem. Az utóbbi években azonban alig alakult ki jég a nyílt vízen; komolyabb befagyásra legutóbb 2017 elején volt példa, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagságot mértek - írja a HungaroMet.
Most még hullámzik a tó a Siófoki Viharjelző Obszervatórium előtt, de az 1 fokos vízhőmérséklet mellett az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban tartósan fagypont alatt marad a hőmérséklet a Balaton környékén, és a parton mintegy 10 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
Mindez kedvez a jégképződésnek, így várhatóan napokon belül a nyílt vízen is megjelenik az összefüggő jégfelület. Sportolásra azonban egyelőre nem lesz alkalmas: a megfelelő vastagságú, biztonságos jéghez nemcsak tartós hidegre, hanem hómentes felületre is szükség lenne, a hó ugyanis rontja a jég minőségét.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/2. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt!
Vajon miért hisszük el az álhíreket? És miért érzi úgy Magyarország lakossága, hogy szinte minden nap kamuhírekbe botlik? Mutatjuk!
Hátborzongató, mit jósolt 2026-ra a Simpson család: az ember ellen fordulhat az AI, újabb szupervírus okozhat járványt
A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót a konteóhívőknek, mivel számos epizódja utólag hasonlóságot mutatott valós eseményekkel.
Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt.
Így látta a világot Tarr Béla - íme öt elgondolkodtató idézet a 2026-ban elhunyt, ikonikus magyar rendezőtől
Tarr Béla a nemzetközi művészfilmes szcénában is hatalmas respektnek örvendett, amit az is bizonyít, hogy nemrég még életműdíjat vehetett át a Tokiói Filmfesztiválon.
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.
A Pénzcentrum 2025‑ös boldogságfelmérése szerint a magyarok anyagi helyzete továbbra sem fordult érdemben jobbra.
Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik.
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól...
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.
Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.
Lássuk, lesz-e telitalálat, elviszik-e a kétmilliárd forintot is meghaladó főnyereményt?
Varga Sándor csatlakozik az RTL népszerű vállalkozói realityjének, a Cápák Közöttnek a befektetői csapatához.
Több mint 28 milliárd volt a tét az Eurojackpoton: lássuk az év első nyerőszámait, mivel lehetett ezt megnyerni?
Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban látszik egünkön.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/01. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 285 millió forintos főnyereményt!
Éjszaka 673 gépjármű-ellenőrzést is végrehajtottak, az alkoholszonda kilenc alkalommal adott pozitív jelzést.
Itt vannak az újévi ötöslottó nyerőszámai, Szilveszteri Szuperlottó nyereményei! A sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.