Anya és három gyerek a korcsolyapályán.Nikon D850
HelloVidék

Csúszkálj át az éjszakán: TOP vidéki jégpályák, ahol most hétvégén ingyen korcsolyázhatsz

HelloVidék
2026. január 15. 15:45

Országszerte jégpályák egész sora várja a korcsolyázókat meghosszabbított nyitva tartással, éjszakai programokkal és egyedi aktivitásokkal szombaton. Hozzuk is a vidéki lehetőségeket!

Január 17-én, szombaton országszerte több tucat jégcsarnok és jégpálya készül meghosszabbított nyitvatartással a Jégpályák Éjszakájára. A fővárosban a rendezvény egyik kiemelt helyszíne a Városligeti Műjégpálya lesz. A látogatók itt nemcsak a csillagos ég alatt csúszkálhatnak, hanem részt vehetnek az éjszakai jégdiszkón is. Start 21:30-kor lesz.  Az esemény azonban nem korlátozódik kizárólag Budapestre: Szombathelytől Sátoraljaújhelyig számos nagyváros csatlakozik az akcióhoz.

Kelet-Magyarország legnagyobb fedett műjégcsarnokában, a Debreceni Jégcsarnokban közönségkorcsolya és éjszakai korcsolyaparti vár. Győrben hangulatos éjszakai korcsolyázással, izgalmas játékokkal, jégkorongos vetélkedőkkel és amatőr kispályás jégkorongtornával teszik emlékezetessé az estét. Veszprémben, az ország egyik legmodernebb fedett jégcsarnokában pedig jégkorongos programok, DJ és jégdiszkó adja meg a jeges éjszaka hangulatát.

A hírek szerint már 40 jégpálya jelezte részvételét a különleges jeges estére, így szinte bárhol az országban lehetőség nyílik az éjszakai korcsolyázás élvezetére.  A szervezők honlapján közzétett interaktív térkép segítségével pedig minden érdeklődő könnyedén megtalálhatja a közelében részt vevő jégpályákat.

Biztos, ami biztos, azért pár kiemelt vidéki helyszínt mi is felsorolunk, ahol szombaton biztos ingyen korizhatsz:

2026. január 17. – Jégpályák Éjszakája:

Veszprémi Jégcsarnok (Veszprém)

  • Turnusok: 11:00 – 21:30 között, több jégtérrel és aktivitással
  • Tüzér utca, Veszprém

Debreceni Jégcsarnok (Debrecen)

  • 17:00 – 22:00: meghosszabbított közönségkorcsolya órák
  • Derék utca 33., Debrecen

Győr – Egyetemi Jégsport Központ (Győr)

  • 18:00 – 22:00: este közönségkorcsolya
  • Nagysándor József utca 52., Győr

Zalaegerszegi Jégaréna (Zalaegerszeg)

  • 17:00 – 22:00: játékos feladatok, kapura lövés, ügyességi programok
  • Stadion út 3/A., Zalaegerszeg

Fonyódi Műjégpálya (Fonyód)

  • 10:00 – 22:00: egész napos programok — jégmozi, jégdiszkó, sorverseny
  • Vigadó tér, Fonyód

Csabai Korcsolyapálya (Békéscsaba)

  • 10:30 – 24:00: ügyességi játékok és vetélkedő
  • Gyulai út 65/1., Békéscsaba

Szolnoki Jégpálya (Szolnok)

  • 09:00 – 00:00: egész napos korcsolya + esti jégkorong bemutató
  • Gáz utca, Szolnok

Balatonfüred – Városi jégpálya (Tagore sétány)

  • meghosszabbított esti nyitva tartás a Jégpályák Éjszakája alkalmából
  • Éjszakai korcsolyázás a Balaton-parton, különleges hangulattal
  • Tagore sétány – Zákonyi Park környéke

Aszódi Műjégpálya (Aszód)

  • 08:00 – 21:00: hagyományos korcsolyapálya meghosszabbított nyitással
  • Papföldi utca 22., Aszód

Pécsi Műjégpálya (Pécs)

  • meghosszabbított esti nyitva tartás a Jégpályák Éjszakája alkalmából
  • Éjszakai közönségkorcsolya, különleges hangulat
  • Pécs, Megyeri út környéke

Tordasi Jégvarázs (Tordas)

  • 07:00 – 10:00: helyi programok és közös korcsolyázás (ingyenes)
  • Köztársaság út 3., Tordas

Trend Optika Jégcsarnok (Szombathely)

  • Nyitva tartás az éjszakai program alatt: kb. 19:30–24:00
  • Helyszín: Szombathely, Kenderesi utca 4/A – Trend Optika Jégcsarnok

 
Címlapkép: Getty Images
