Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.
Sorra bírságolják a tilosban korcsolyázókat a magyar rendőrök: durva, mennyibe kerül egy rossz lépés
Hiába a fagy és a csábító jégfelület, a hatóságok szerint több helyen életveszélyes a korcsolyázás. A tatai Öreg-tónál már bírságokat is kiszabtak, miután sokan figyelmen kívül hagyták a tiltást.
A tartós hidegben országszerte befagytak a tavak, Komárom-Esztergom vármegyében pedig különösen sokan merészkedtek jégre az elmúlt napokban. A rendőrség és a katasztrófavédelem azonban egyértelmű: a szabad vizeken csak kijelölt, biztonságos helyen szabad a jégen tartózkodni – ennek megszegése pedig már most pénzbírságot von maga után - írta a Kemma.hu.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a jég vastagsága az ónos eső és a hőmérséklet-ingadozás miatt rendkívül egyenetlen. A tatai Öreg-tavon jelenleg nincs olyan terület, ahol biztonságosan lehetne sportolni, ezért az önkormányzat sem jelölt ki korcsolyázásra alkalmas szakaszt.
A rendőrség január 5-e óta országos figyelmeztetést ad ki: a jogszabály szerint a szabad vizek jegén csak akkor szabad tartózkodni, ha az kellően szilárd, nem olvad és nem mozog. Ennek ellenére sokan vállalják a kockázatot.
Már bírságoltak is
A hatósági ellenőrzések nem maradtak el. A Tatai Rendőrkapitányság közlése szerint hétfőn négy felnőttel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, három fiatalkorút pedig figyelmeztettek. Január 9. óta vármegyei szinten összesen 12 figyelmeztetés és 8 helyszíni bírság született a jégen tartózkodás tilalmának megszegése miatt.
A rendőrök minden esetben mérlegelnek, de ha a figyelmeztetés nem bizonyul elégnek, pénzbírságot szabnak ki. Ennek összege helyszíni bírság esetén 6 500 és 65 000 forint között lehet, szabálysértési eljárásnál pedig akár 200 000 forintig is terjedhet.
Nem előzmény nélküli a szigor
Az Öreg-tavon korábban több baleset is történt: 2021 februárjában egy kislány alatt szakadt be a jég, 2024 januárjában pedig több fiatal került bajba – szerencsére komoly sérülések nélkül. Ezek az esetek is hozzájárultak ahhoz, hogy a hatóságok idén különösen szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását.
A rendőrség hangsúlyozza: a cél nem a büntetés, hanem az életvédelem. A látványos, befagyott tavakat érdemes inkább a partról csodálni – amíg hivatalosan nem nyilvánítják biztonságossá a jeget.
