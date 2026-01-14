Sorra bírságolják a tilosban korcsolyázókat a magyar rendőrök: durva, mennyibe kerül egy rossz lépés

Hiába a fagy és a csábító jégfelület, a hatóságok szerint több helyen életveszélyes a korcsolyázás. A tatai Öreg-tónál már bírságokat is kiszabtak, miután sokan figyelmen kívül hagyták a tiltást.



A tartós hidegben országszerte befagytak a tavak, Komárom-Esztergom vármegyében pedig különösen sokan merészkedtek jégre az elmúlt napokban. A rendőrség és a katasztrófavédelem azonban egyértelmű: a szabad vizeken csak kijelölt, biztonságos helyen szabad a jégen tartózkodni – ennek megszegése pedig már most pénzbírságot von maga után - írta a Kemma.hu.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a jég vastagsága az ónos eső és a hőmérséklet-ingadozás miatt rendkívül egyenetlen. A tatai Öreg-tavon jelenleg nincs olyan terület, ahol biztonságosan lehetne sportolni, ezért az önkormányzat sem jelölt ki korcsolyázásra alkalmas szakaszt.

A rendőrség január 5-e óta országos figyelmeztetést ad ki: a jogszabály szerint a szabad vizek jegén csak akkor szabad tartózkodni, ha az kellően szilárd, nem olvad és nem mozog. Ennek ellenére sokan vállalják a kockázatot.

Már bírságoltak is

A hatósági ellenőrzések nem maradtak el. A Tatai Rendőrkapitányság közlése szerint hétfőn négy felnőttel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, három fiatalkorút pedig figyelmeztettek. Január 9. óta vármegyei szinten összesen 12 figyelmeztetés és 8 helyszíni bírság született a jégen tartózkodás tilalmának megszegése miatt.

A rendőrök minden esetben mérlegelnek, de ha a figyelmeztetés nem bizonyul elégnek, pénzbírságot szabnak ki. Ennek összege helyszíni bírság esetén 6 500 és 65 000 forint között lehet, szabálysértési eljárásnál pedig akár 200 000 forintig is terjedhet.

Nem előzmény nélküli a szigor

Az Öreg-tavon korábban több baleset is történt: 2021 februárjában egy kislány alatt szakadt be a jég, 2024 januárjában pedig több fiatal került bajba – szerencsére komoly sérülések nélkül. Ezek az esetek is hozzájárultak ahhoz, hogy a hatóságok idén különösen szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását.

A rendőrség hangsúlyozza: a cél nem a büntetés, hanem az életvédelem. A látványos, befagyott tavakat érdemes inkább a partról csodálni – amíg hivatalosan nem nyilvánítják biztonságossá a jeget.





