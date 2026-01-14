2026. január 14. szerda Bódog
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgrád, Szerbia - 2015. január 19: Úszó, mielőtt a hideg vízbe ugrik. Az ortodox keresztények hagyományos jeges fürdőzéssel ünneplik az Epifániát Belgrádban.
HelloVidék

Sorra bírságolják a tilosban korcsolyázókat a magyar rendőrök: durva, mennyibe kerül egy rossz lépés

HelloVidék
2026. január 14. 10:15

Hiába a fagy és a csábító jégfelület, a hatóságok szerint több helyen életveszélyes a korcsolyázás. A tatai Öreg-tónál már bírságokat is kiszabtak, miután sokan figyelmen kívül hagyták a tiltást.


A tartós hidegben országszerte befagytak a tavak, Komárom-Esztergom vármegyében pedig különösen sokan merészkedtek jégre az elmúlt napokban. A rendőrség és a katasztrófavédelem azonban egyértelmű: a szabad vizeken csak kijelölt, biztonságos helyen szabad a jégen tartózkodni – ennek megszegése pedig már most pénzbírságot von maga után - írta a Kemma.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a jég vastagsága az ónos eső és a hőmérséklet-ingadozás miatt rendkívül egyenetlen. A tatai Öreg-tavon jelenleg nincs olyan terület, ahol biztonságosan lehetne sportolni, ezért az önkormányzat sem jelölt ki korcsolyázásra alkalmas szakaszt.

A rendőrség január 5-e óta országos figyelmeztetést ad ki: a jogszabály szerint a szabad vizek jegén csak akkor szabad tartózkodni, ha az kellően szilárd, nem olvad és nem mozog. Ennek ellenére sokan vállalják a kockázatot.

Már bírságoltak is

A hatósági ellenőrzések nem maradtak el. A Tatai Rendőrkapitányság közlése szerint hétfőn négy felnőttel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, három fiatalkorút pedig figyelmeztettek. Január 9. óta vármegyei szinten összesen 12 figyelmeztetés és 8 helyszíni bírság született a jégen tartózkodás tilalmának megszegése miatt.

A rendőrök minden esetben mérlegelnek, de ha a figyelmeztetés nem bizonyul elégnek, pénzbírságot szabnak ki. Ennek összege helyszíni bírság esetén 6 500 és 65 000 forint között lehet, szabálysértési eljárásnál pedig akár 200 000 forintig is terjedhet.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nem előzmény nélküli a szigor

Az Öreg-tavon korábban több baleset is történt: 2021 februárjában egy kislány alatt szakadt be a jég, 2024 januárjában pedig több fiatal került bajba – szerencsére komoly sérülések nélkül. Ezek az esetek is hozzájárultak ahhoz, hogy a hatóságok idén különösen szigorúan ellenőrzik a szabályok betartását.

A rendőrség hangsúlyozza: a cél nem a büntetés, hanem az életvédelem. A látványos, befagyott tavakat érdemes inkább a partról csodálni – amíg hivatalosan nem nyilvánítják biztonságossá a jeget. 
 
 
 
Címlapkép: Getty Images
#baleset #rendőrség #bírság #fagy #életveszély #tilalom #szabálysértés #tó #hellovidék #komárom #tata

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:03
09:55
09:45
09:33
Pénzcentrum
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
Hoppá! Ekkora drágulásra készülhetnek a magyarok 2026-ban: lesz itt haddelhadd, sokáig nem örülhetünk
NAPTÁR
Tovább
2026. január 14. szerda
Bódog
3. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
5 napja
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
3
4 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
4
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
5
3 napja
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Megtakarítási számla
ötvözi a lekötetlen betétek és a lakossági bankszámlák előnyeit igénynek megfelelő időpontban lehet hozzájutni megtakarításhoz úgy, hogy közben a lekötött betétekre jellemző magas kamatról sem kell lemondani

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 10:03
Ennyi a házvezetők, bejárónők fizetése Magyarországon: brutális mi pénzt lehet hazavinni 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. január 14. 09:03
Kimondták az igazságot, Magyarország nem biztosítja az idősek megfelelő életszínvonalhoz való jogát: már itt van a nyugdíjösszeomlás?
Agrárszektor  |  2026. január 14. 09:09
Itt a friss előrejelzés: mutatjuk, mi vár a magyarokra a következő 3 napban