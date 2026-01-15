Soha ennyi nyertes nem volt még a Szerencsejáték Zrt.-nél, te köztük voltál?

Rekordmagas volt a nyertesek száma tavaly a Szerencsejáték Zrt. játékosai között. Több mint nyolcezren léphettek be 2025-ben a milliomosok, és nem kevesen a milliárdosok klubjába. A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők. A legalább milliós nyereményt elérők összesen több mint húszmilliárd forinttal gazdagabban zárhatták az évet.

Milliókban és milliárdokban gazdag évet zártak a szerencsejátékosok 2025-ben, ugyanis minden eddiginél is több milliomos született 2025-ben a Szerencsejáték Zrt. játékosai között. Több mint nyolcezren csatlakoztak a milliomosok vagy éppen a milliárdosok klubjához tavaly. A számsorsjátékoknál 2134 olyan szelvény született az óévben, amely legalább milliós nyereményt jelentett a tulajdonosának.

Nem meglepő módon az Ötöslottó biztosította idén is a legtöbb nyertest, 3 darab milliárdos és 1189 darab milliomos szelvény született 2025-ben. Míg 2024-ben mindössze 7 nagynyertest tudhatott magáénak a tavaly duplázódó Hatoslottó, addig az óévben már 19-en örülhettek - köztük két milliárdos és nyolc százmilliós jackpot is gazdára talált. A Skandinávlottóval 32, az Eurojackpottal 99, a Jokerrel 268, a Luxorral 136, a Puttóval 246, a Kenóval 108, a Napi Mázlival pedig 34 játékos örülhetett milliós nyereményének.

A sportfogadás szerelmeseit a nagyobb sportesemények hiánya sem tántorította el a játéktól, hiszen 3166 olyan szelvény született, amely hét, vagy akár nyolcszámjegyű nyereményeket eredményezett. Az év tippmixkirálya egyértelműen az a TippmixPro játékos, aki tavaly 104 szelvénye mindegyikén 1 millió forint feletti nyereményt zsebelt be. Fogadónk elszórtan 22 különböző napon tett meg fogadásokat - mind a 104 különböző szelvény volt -, mindegyiket többes kötésben, főként labdarúgó és kézilabda mérkőzésekre, és ezzel összesen közel 176 millió forintot nyert. A legnagyobb, egy szelvényen elért Tippmix nyereményt, 20,5 millió Ft-ot egy 8/13-as kominációs kötéssel, 60-as oddsszal vitte el egy szerencsés. A fogadásai között kizárólag bajnoki labdarúgó mérkőzések szerepeltek.

Tippmix-en 500Ft-os téttel játszott meg egy szelvényt novemberben egy játékos, aki - 4/5 kombinációs kötésben - bajnoki labdarúgáson 2,5 millió Ft-ot nyert. A földi hálózatban a tippmixelők összesen 826 szelvényen értek el millió feletti eredményt, ugyanitt csak a V-sporttal 72 szelvény ért el legalább hétszámjegyű nyereményt. Az online fogadók ennél is nagyobbat kaszáltak, a TippmixPrón 2 219 szelvény, a V-sportPrón pedig 49 milliomos szelvény született. Ők együtt 4,9 milliárd forinttal lettek gazdagabbak. A klasszikus fogadások között is volt ok örömre, a Totón 75, a Góltotón pedig ketten léphettek be a milliomosok klubjába. A lóversenyfogadás is tartogatott izgalmakat tavaly, ott összesen 84 nagynyertes született. Volt olyan játékos, aki márciusban több mint 85 millió forintot zsebelhetett be, ezen kívül nyolc fogadó ért el tízmilliós összeget is meghaladó nyereményt.

Töretlen népszerűségnek örvendenek a sorsjegyek is, a klasszikus kaparósok szerelmesei a 2024-es 5,5 milliárd forintnyi nyereményt is meghaladó, mintegy 7,5 milliárd forintnyi hét-, nyolc-, vagy éppen kilencszámjegyű összeget vihettek haza tavaly, így 2025-ben 2043-an csatlakozhattak a milliomosok klubjához. A legtöbben a hétszerező sorsjegycsaláddal nyertek, és nem meglepő módon a Milliomos Klub újratöltve játékosoknak sem volt oka panaszra. Az online sorsjegyeket kaparók között 77 új milliomos nyeremény született, köztük 34-en már az e-sorsjegy extrán örülhettek a nagynyereménynek.

Tavaly is született több olyan nyertes, akik különsorsolásos akciókban vagy éppen nyereményjátékok révén válhattak milliomossá szelvényükkel vagy éppen sorsjegyükkel. 2025-ben ennek köszönhetően 819-en vihettek haza hét- vagy akár nyolcszámjegyű összegnek megfelelő nyereményt, további egy nyertes pedig kilencszámjegyű összeget érő budai öröklakásnak örülhetett.

