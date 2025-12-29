Fagyos, szeles, télies idővel ér véget az év: szilveszter napján, szerdán napközben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb havazás, hózápor lehet.
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
Különleges, szilveszteri szuperlottó húzást rendeznek január 1-jén, amelyre már a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények is érvényesek. 2025. december 27-én ugyanis elmaradt az Ötöslottó sorsolás: ezzel a lottó feladás határidő is módosult. Mutatjuk, mikor lesz a szilveszteri szuperlottó, mit érdemes tudni a sorsolásról és hogy hogyan módosult az Ötöslottó fogadási határidő.
December 20-tól feladott ötös lottó szelvények - és az erre az időszakra érvényes öthetes szelvények - már érvényesek a Szerencsejáték Zrt. különleges Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékára. A szuperlottó egy olyan speciális Ötöslottó sorsolás év végén, amelynél a fogadási idő hosszabb, és aki telitalálatot ér el, az 7 milliárd forintot nyerhet. A szuperlottót azzal a céllal hirdették meg, hogy a közel 70 éves, népszerű lottójáték ismét fókuszba kerüljön.
2025. december 27-én szombaton Ötöslottót nem sorsoltak, csak Luxor és Joker sorsolás volt a SzerencseSzombatban.A következő különleges sorsolás 2026. január 1-jén 0 óra 20 perctől kezdődik! A szuperlottó húzás élőben a Duna műsorán megy majd, az ismétlés pedig január 1-jén 17:45-kor lesz a TV2-n. Ezután viszont a megszokott időben, január 3-án szombaton ismét lesz SzerencseSzombat és Ötöslottó sorsolás is pár napon belül.
Hogy alakul az Ötöslottó fogadási határidő szilveszterkor? Itt a szerdai feladási határidő, a szilveszteri 5-ös lottó fogadás határideje
Az ötös lottó feladás határidő a különleges sorsolás miatt meghosszabbodott december 31-én 23 óráig. Akár telefonról SMS-ben, vagy alkalmazáson keresztül adjuk fel a lottószelvényt, akár a Szerencsejáték Zrt. honlapján keresztül, akár a lottózókban: az Ötöslottó fogadási határideje megegyezik.
Az ötös lottó feladás határideje normál esetben szombat 20:00-tól következő héten szombat 17:30-ig tartana. Vannak azonban minden évben rendkívüli napok, például ünnepnapok, amelyek miatt változhat a lottósorsolások időpontja is. Ezzel együtt jár, hogy a lottó feladás határideje is változik! Ez történt a szilveszteri szuperlottó esetében is: a fogadási határidő kitolódott 23 óráig, a húzás éjfél után 0 óra 20 perckor lesz.
Lottó fogadás online, online lottó feladás
A fogadás lehetséges interneten keresztül a Szerencsejáték Zrt. honlapján bármely okoseszközről, laptopról, PC-ről böngészőből. A fogadáshoz regisztráció szükséges, a fiók egyenlegének feltöltése, mielőtt játszana valaki. Egy másik módja az online fogadásnak az Okoslottó alkalmazás.
Lottó feladás Okoslottó mobilalkalmazás segítségével
Az Okoslottó az online regisztrációt nem igénylő SMS-Lottót egyszerűsíti (Az SMS-Lottó sem szűnt meg, a cikkünk későbbi részében térünk ki erre a módra részletesen). Grafikus felületével segít a játékszelvény kitöltésében és a fogadási SMS összeállításában, miközben egyéb kényelmi funkciókat is biztosít. Az alkalmazásban jelenleg az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó, az Eurojackpot, a Puttó, a Kenó, a Napi Mázli és a Joker játékok érhetőek el. Az alkalmazás használatával a játékok ára kifizethető a mobilegyenleg terhére, vagy – ha már rendelkezik valaki online regisztrációval a honlapon, a belső egyenlegből is.
Az Okoslottó alkalmazás használatával minden nyeremény esetén SMS üzenetet küldenek. Az 599 999 forint és az alatti mobil lottó nyereményeket bankszámlaszám (SMS-ben történő) megadását követően automatikusan átutalják. A bankszámlaszámot 1756-os telefonszámra kell küldeni SMS-ben az UTAL*név*számlaszám* formátumban (Pl.: UTAL*Minta János*111111112222222233333333*), ezután a megadott bankszámlaszámra automatikusan kiutalásra kerül a nyeremény. Az 599 999 forintnál nagyobb összegű nyeremények esetén a rendszer SMS-ben tájékoztatja a játékosokat a teendőkről.
Hogyan lehet letölteni és telepíteni az Okoslottó appot?
Fontos, hogy hiába is keresi valaki a Google Play Áruházban, onnan nem lehet letölteni az Okoslottót. A Google magyarországi szabályozása ugyanis nem támogatja a lottójátékokat a saját áruházában, ezért Androidra jelenleg kizárólag a honlapról lehet letölteni az alkalmazást. Ennek lépései:
- Töltsd le az alkalmazás telepítéséhez szükséges fájlt a mobiltelefonodra a „Töltsd le Androidra” gombra kattintással.
- Az értesítéseid között érintsd meg a megnyitást vagy nyisd meg a „Letöltések”-et.
- Érintsd meg a felugró rendszerüzenetben a Beállítások gombot, válaszd ki az „Ismeretlen források” menüpontot és engedélyezd azokat az „OK” gomb megnyomásával. Itt engedélyezd, hogy az általad használt böngészőből lehessen „Ismeretlen forrású” alkalmazásokat is telepíteni.
- Az (automatikus) visszanavigálás után válaszd a „Telepítés” opciót.
- Ha a telepítás kész, indítsd el az alkalmazást.
SMS-Lottó: lottó fogadás SMS-ben
Lehetőség van SMS-ben is játszani lottójátékokkal. Ezt meg lehet tenni regisztráció nélkül a 1756-os telefonszámra küldött SMS-sel (SMS-Lottó) vagy az online regisztrációban már megadott telefonszámodról a 06 (70) 700-7007-es (regisztrált SMS fogadás) telefonszámon keresztül. SMS-Lottó esetén a mobilegyenlegből lehet kifizetni a játék összegét, míg regisztrált SMS fogadás esetén a játékok összege a belső egyenlegből kerül levonásra. Hasonlóképp az Okoslottóhoz.
SMS-lottó előnye, hogy akár előzetes regisztráció nélkül is elérhető, bárhol és bármikor igénybe vehető a Telekom, a Yettel vagy a One ügyfeleként a mobiltelefon-előfizetés alapján a havi mobilszámla vagy – feltöltőkártyás előfizetés esetén – a mobil egyenleg terhére. SMS-ben értesítést küldenek nyereményről, ha valaki regisztráció nélkül játszott és nyert, akkor pedig az 599 999 forint és az alatti nyereményeket automatikusan átutalják a megadott bankszámlára. Ehhez a bankszámlaszámot az első nyereményt követően SMS-ben kell majd megadni. Ha valaki belső egyenlege terhére játszik, az 599 999 forint és az alatti nyereményeket a belső egyenlegén írják jóvá.
Az SMS-Lottóval elérhető játékok az Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker, Puttó, Kenó, Napi Mázli, és az Eurojackpot.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ötöslottó fogadás SMS-ben
Az Ötöslottó játék megfelelő SMS-kódja után vesszővel elválasztva kell megadni a kívánt számokat. Küldd el a játék kódját (L5), illetve tippjeidet a 1756-os telefonszámra SMS-ben, ha így szeretnél fogadni. A kód elküldése után a szolgáltatódtól kapott SMS-re válaszként erősítsd meg a vásárlást egy OK küldésével. Ezután megkapod a visszaigazoló SMS-t a megjátszott játékod adataival.
Fontos, hogy őrizd meg a visszaigazoló SMS-t! Ez tartalmazza a megjátszott számokat, a játék típusát és az azonosítót. Nyeremény esetén szintén SMS-ben kapsz értesítést. A nyereményt a fentebb részletezett módon lehet felvenni SMS-Lottó esetén.
Több mező kitöltése, Joker, öthetes és kombinációs játék SMS-ben
Lehetőséged van egyszerre több mezőt is megjátszani (maximum 6-ot) SMS-ben. Például több szelvény (maximum 6) kódja véletlenszerű számokkal: L5,X - Ahol az X helyére azt kell írni, hány mezőt szeretnél feladni véletlenszerű számokkal. Hogyha a számokat is meg szeretnéd adni, akkor az első 5 szám után írj dupla vesszőt, majd add meg a következő mező 5 számát, például: L5,1,2,3,4,5,,81,82,83,84,85. A L5 az Ötöslottó kódja, de ez a többi játékkal is működik.
Ha például Ötöslottó mellett Jokert is játszana valaki, akkor elég egy J betűt írni az SMS végére. Pl. L5,J - Amennyiben saját számokat akarsz megtenni, akkor a J betű után kell megadni a számsort, pl. így: L5,J123456
Amennyiben öthetes játékot szeretne játszani valaki, az Ötöslottó esetében az L5 kód után közvetlenül kell egy 5-öst (L55) írni, és ezt követően megadni a számokat vesszővel elválasztva, pl: L55,1,2,3,4,5
Jelenleg a Tippmix, a Tippmixpro és a Luxor játék kivételével valamennyi játékra fogadhatsz az SMS-Lottó szolgáltatáson keresztül. Minden egyéb esetet megtalálsz a honlapon közzétett tájékoztatóban, vagy érdeklődj a lottózókban.
Az SMS-Lottó fogadás és a hagyományos játékok ára megegyezik, viszont a fogadás árán felül üzenetenként egy-egy normál SMS díját is ki kell fizetni a szolgáltatók felé. A mobil egyenleg terhére SMS-ben vagy Okoslottó alkalmazásban játszott szelvény esetén a játékosok online felületen tudják lekérdezni a fogadásaikat és a nyereményeiket is, ha SMS-ben azonosítót kérnek az internetes fogadási rendszerbe való bejelentkezéshez. Ehhez az AZON üzenetet kell elküldeniük a 1756-os telefonszámra. A bet.szerencsejatek.hu oldalon a "Belépés és regisztráció" gombra kattintva, az SMS-ben megkapott bejelentkezési adatokkal lehetséges bejelentkezni. Ezt követően a "Napló” menüponton keresztül tájékozódhatnak nyereményeikről és fogadásaikról.
A mobil egyenleg terhére SMS-ben vagy Okoslottó alkalmazásban játszott szelvény esetén az alábbiak szerint tudja a játékos felvenni a nyereményét. 599 999 forint vagy az alatti nyeremény esetén a 1756-os telefonszámra meg kell küldeni SMS-ben az UTAL*név*számlaszám* formátumot (Pl.: UTAL*Minta János*111111112222222233333333*), ezután a megadott bankszámlaszámra automatikusan kiutalásra kerül a nyeremény. 599 999 forint feletti nyeremény esetén az ügyfélszolgálati munkatárs felhívja a játékost telefonon, és egyezteti a nyereményfelvétel részleteit. Ebben az esetben is érvényes az az általános elv, mely szerint az kapja meg a nyereményt, aki a nyertes fogadást beküldő telefonszámmal rendelkezik.
Amennyiben kérdés vagy probléma merül fel az internetes vagy SMS-es (beleértve az SMS-LOTTÓ fogadást és az Okoslottó mobilalkalmazást is) fogadási rendszerrel kapcsolatban, akkor a Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálata tud segíteni az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu e-mail címen vagy hétfőtől vasárnapig 7:00 – 23:00 óra között a 06 (1) 201-0580 telefonszámon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Most közölte a meteorológiai szolgálat: sarkvidéki hideg tör be az országba, -10 foknál is hidegebb lehet!
Szilveszter éjszakáján fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, amit a szél hatása miatt még hidegebbnek fogunk érezni.
Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal.
Fontos! Ma este nem húzták ki az Ötöslottó 52. heti nyerőszámait, viszont a Joker játék nyerőszámait igen.
Pár nap és kiderül lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak.
Extra szerencsésen ébredt 9 ezer magyar, közel 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés újév előt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/52. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat.
Bamonte 1990 és 2005 között, majd 2022-től haláláig volt a legendás brit együttes tagja.
Bródy János az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy április 11-én, a Költészet napján búcsúzik a közönségtől.
Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 40 millió forintos főnyereményt?
Már most iszonyatosan lefárasztott a karácsony? Itt van 6 tipp, amivel könnyen visszahozhatod magad - így tényleg feltöltve kesztheted 2026-ot
A karácsony sokaknál nemcsak meghitt ünnep, hanem egy többnapos versenyfutás is.
Máris beütött a karácsonyi unalom? Ezek az unaloműző játékok, programok, filmek nálatok is feldobhatják a karácsonyt
Az unalom épp most rontaná el a karácsonyi hangulatot? Akkor itt van néhány egyszerű, eszközmentes vagy otthon is könnyen megoldható közös program.
5 meghökkentő karácsonyi szokás, amitől égnek áll a hajad: ezekhez képest a mákos vs. diós bejgli háború smafu
A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol nagyon nem.
Az interjúban Kern egyértelműen kifejezte ellenérzéseit a fővárosi biciklisávokkal kapcsolatban is.
Ian Anderson, a zenekar frontembere a Jethro Tull hivatalos weboldalán jelentette be a hírt.
Lelepleződött az új lottómilliárdos: elképesztő pénzt nyert, egyetlen szelvénnyel játszott - ilyen tényleg csak a mesékben van
Rekordközeli nyeremény született az amerikai Powerball lottón, ahol karácsony napján egy arkansasi játékos 1,817 milliárd dollárt nyert.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten a főnyeremény 130 millió forint lesz.
Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.
Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd
A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében.
Az énekes 74 éves volt.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.