Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő

Különleges, szilveszteri szuperlottó húzást rendeznek január 1-jén, amelyre már a december 20-án estétől megvásárolt Ötöslottó szelvények is érvényesek. 2025. december 27-én ugyanis elmaradt az Ötöslottó sorsolás: ezzel a lottó feladás határidő is módosult. Mutatjuk, mikor lesz a szilveszteri szuperlottó, mit érdemes tudni a sorsolásról és hogy hogyan módosult az Ötöslottó fogadási határidő.

December 20-tól feladott ötös lottó szelvények - és az erre az időszakra érvényes öthetes szelvények - már érvényesek a Szerencsejáték Zrt. különleges Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékára. A szuperlottó egy olyan speciális Ötöslottó sorsolás év végén, amelynél a fogadási idő hosszabb, és aki telitalálatot ér el, az 7 milliárd forintot nyerhet. A szuperlottót azzal a céllal hirdették meg, hogy a közel 70 éves, népszerű lottójáték ismét fókuszba kerüljön.

2025. december 27-én szombaton Ötöslottót nem sorsoltak, csak Luxor és Joker sorsolás volt a SzerencseSzombatban.A következő különleges sorsolás 2026. január 1-jén 0 óra 20 perctől kezdődik! A szuperlottó húzás élőben a Duna műsorán megy majd, az ismétlés pedig január 1-jén 17:45-kor lesz a TV2-n. Ezután viszont a megszokott időben, január 3-án szombaton ismét lesz SzerencseSzombat és Ötöslottó sorsolás is pár napon belül.

Hogy alakul az Ötöslottó fogadási határidő szilveszterkor? Itt a szerdai feladási határidő, a szilveszteri 5-ös lottó fogadás határideje

Az ötös lottó feladás határidő a különleges sorsolás miatt meghosszabbodott december 31-én 23 óráig. Akár telefonról SMS-ben, vagy alkalmazáson keresztül adjuk fel a lottószelvényt, akár a Szerencsejáték Zrt. honlapján keresztül, akár a lottózókban: az Ötöslottó fogadási határideje megegyezik.

Az ötös lottó feladás határideje normál esetben szombat 20:00-tól következő héten szombat 17:30-ig tartana. Vannak azonban minden évben rendkívüli napok, például ünnepnapok, amelyek miatt változhat a lottósorsolások időpontja is. Ezzel együtt jár, hogy a lottó feladás határideje is változik! Ez történt a szilveszteri szuperlottó esetében is: a fogadási határidő kitolódott 23 óráig, a húzás éjfél után 0 óra 20 perckor lesz.

Lottó fogadás online, online lottó feladás

A fogadás lehetséges interneten keresztül a Szerencsejáték Zrt. honlapján bármely okoseszközről, laptopról, PC-ről böngészőből. A fogadáshoz regisztráció szükséges, a fiók egyenlegének feltöltése, mielőtt játszana valaki. Egy másik módja az online fogadásnak az Okoslottó alkalmazás.

Lottó feladás Okoslottó mobilalkalmazás segítségével

Az Okoslottó az online regisztrációt nem igénylő SMS-Lottót egyszerűsíti (Az SMS-Lottó sem szűnt meg, a cikkünk későbbi részében térünk ki erre a módra részletesen). Grafikus felületével segít a játékszelvény kitöltésében és a fogadási SMS összeállításában, miközben egyéb kényelmi funkciókat is biztosít. Az alkalmazásban jelenleg az Ötöslottó, a Hatoslottó, a Skandináv lottó, az Eurojackpot, a Puttó, a Kenó, a Napi Mázli és a Joker játékok érhetőek el. Az alkalmazás használatával a játékok ára kifizethető a mobilegyenleg terhére, vagy – ha már rendelkezik valaki online regisztrációval a honlapon, a belső egyenlegből is.

Az Okoslottó alkalmazás használatával minden nyeremény esetén SMS üzenetet küldenek. Az 599 999 forint és az alatti mobil lottó nyereményeket bankszámlaszám (SMS-ben történő) megadását követően automatikusan átutalják. A bankszámlaszámot 1756-os telefonszámra kell küldeni SMS-ben az UTAL*név*számlaszám* formátumban (Pl.: UTAL*Minta János*111111112222222233333333*), ezután a megadott bankszámlaszámra automatikusan kiutalásra kerül a nyeremény. Az 599 999 forintnál nagyobb összegű nyeremények esetén a rendszer SMS-ben tájékoztatja a játékosokat a teendőkről.

Hogyan lehet letölteni és telepíteni az Okoslottó appot?

Fontos, hogy hiába is keresi valaki a Google Play Áruházban, onnan nem lehet letölteni az Okoslottót. A Google magyarországi szabályozása ugyanis nem támogatja a lottójátékokat a saját áruházában, ezért Androidra jelenleg kizárólag a honlapról lehet letölteni az alkalmazást. Ennek lépései:

Töltsd le az alkalmazás telepítéséhez szükséges fájlt a mobiltelefonodra a „Töltsd le Androidra” gombra kattintással. Az értesítéseid között érintsd meg a megnyitást vagy nyisd meg a „Letöltések”-et. Érintsd meg a felugró rendszerüzenetben a Beállítások gombot, válaszd ki az „Ismeretlen források” menüpontot és engedélyezd azokat az „OK” gomb megnyomásával. Itt engedélyezd, hogy az általad használt böngészőből lehessen „Ismeretlen forrású” alkalmazásokat is telepíteni. Az (automatikus) visszanavigálás után válaszd a „Telepítés” opciót. Ha a telepítás kész, indítsd el az alkalmazást.

SMS-Lottó: lottó fogadás SMS-ben

Lehetőség van SMS-ben is játszani lottójátékokkal. Ezt meg lehet tenni regisztráció nélkül a 1756-os telefonszámra küldött SMS-sel (SMS-Lottó) vagy az online regisztrációban már megadott telefonszámodról a 06 (70) 700-7007-es (regisztrált SMS fogadás) telefonszámon keresztül. SMS-Lottó esetén a mobilegyenlegből lehet kifizetni a játék összegét, míg regisztrált SMS fogadás esetén a játékok összege a belső egyenlegből kerül levonásra. Hasonlóképp az Okoslottóhoz.

SMS-lottó előnye, hogy akár előzetes regisztráció nélkül is elérhető, bárhol és bármikor igénybe vehető a Telekom, a Yettel vagy a One ügyfeleként a mobiltelefon-előfizetés alapján a havi mobilszámla vagy – feltöltőkártyás előfizetés esetén – a mobil egyenleg terhére. SMS-ben értesítést küldenek nyereményről, ha valaki regisztráció nélkül játszott és nyert, akkor pedig az 599 999 forint és az alatti nyereményeket automatikusan átutalják a megadott bankszámlára. Ehhez a bankszámlaszámot az első nyereményt követően SMS-ben kell majd megadni. Ha valaki belső egyenlege terhére játszik, az 599 999 forint és az alatti nyereményeket a belső egyenlegén írják jóvá.

Az SMS-Lottóval elérhető játékok az Ötöslottó, Hatoslottó, Skandináv lottó, Joker, Puttó, Kenó, Napi Mázli, és az Eurojackpot.

Ötöslottó fogadás SMS-ben

Az Ötöslottó játék megfelelő SMS-kódja után vesszővel elválasztva kell megadni a kívánt számokat. Küldd el a játék kódját (L5), illetve tippjeidet a 1756-os telefonszámra SMS-ben, ha így szeretnél fogadni. A kód elküldése után a szolgáltatódtól kapott SMS-re válaszként erősítsd meg a vásárlást egy OK küldésével. Ezután megkapod a visszaigazoló SMS-t a megjátszott játékod adataival.

Fontos, hogy őrizd meg a visszaigazoló SMS-t! Ez tartalmazza a megjátszott számokat, a játék típusát és az azonosítót. Nyeremény esetén szintén SMS-ben kapsz értesítést. A nyereményt a fentebb részletezett módon lehet felvenni SMS-Lottó esetén.

Több mező kitöltése, Joker, öthetes és kombinációs játék SMS-ben

Lehetőséged van egyszerre több mezőt is megjátszani (maximum 6-ot) SMS-ben. Például több szelvény (maximum 6) kódja véletlenszerű számokkal: L5,X - Ahol az X helyére azt kell írni, hány mezőt szeretnél feladni véletlenszerű számokkal. Hogyha a számokat is meg szeretnéd adni, akkor az első 5 szám után írj dupla vesszőt, majd add meg a következő mező 5 számát, például: L5,1,2,3,4,5,,81,82,83,84,85. A L5 az Ötöslottó kódja, de ez a többi játékkal is működik.

Ha például Ötöslottó mellett Jokert is játszana valaki, akkor elég egy J betűt írni az SMS végére. Pl. L5,J - Amennyiben saját számokat akarsz megtenni, akkor a J betű után kell megadni a számsort, pl. így: L5,J123456

Amennyiben öthetes játékot szeretne játszani valaki, az Ötöslottó esetében az L5 kód után közvetlenül kell egy 5-öst (L55) írni, és ezt követően megadni a számokat vesszővel elválasztva, pl: L55,1,2,3,4,5

Jelenleg a Tippmix, a Tippmixpro és a Luxor játék kivételével valamennyi játékra fogadhatsz az SMS-Lottó szolgáltatáson keresztül. Minden egyéb esetet megtalálsz a honlapon közzétett tájékoztatóban, vagy érdeklődj a lottózókban.





Az SMS-Lottó fogadás és a hagyományos játékok ára megegyezik, viszont a fogadás árán felül üzenetenként egy-egy normál SMS díját is ki kell fizetni a szolgáltatók felé. A mobil egyenleg terhére SMS-ben vagy Okoslottó alkalmazásban játszott szelvény esetén a játékosok online felületen tudják lekérdezni a fogadásaikat és a nyereményeiket is, ha SMS-ben azonosítót kérnek az internetes fogadási rendszerbe való bejelentkezéshez. Ehhez az AZON üzenetet kell elküldeniük a 1756-os telefonszámra. A bet.szerencsejatek.hu oldalon a "Belépés és regisztráció" gombra kattintva, az SMS-ben megkapott bejelentkezési adatokkal lehetséges bejelentkezni. Ezt követően a "Napló” menüponton keresztül tájékozódhatnak nyereményeikről és fogadásaikról.

A mobil egyenleg terhére SMS-ben vagy Okoslottó alkalmazásban játszott szelvény esetén az alábbiak szerint tudja a játékos felvenni a nyereményét. 599 999 forint vagy az alatti nyeremény esetén a 1756-os telefonszámra meg kell küldeni SMS-ben az UTAL*név*számlaszám* formátumot (Pl.: UTAL*Minta János*111111112222222233333333*), ezután a megadott bankszámlaszámra automatikusan kiutalásra kerül a nyeremény. 599 999 forint feletti nyeremény esetén az ügyfélszolgálati munkatárs felhívja a játékost telefonon, és egyezteti a nyereményfelvétel részleteit. Ebben az esetben is érvényes az az általános elv, mely szerint az kapja meg a nyereményt, aki a nyertes fogadást beküldő telefonszámmal rendelkezik.

Amennyiben kérdés vagy probléma merül fel az internetes vagy SMS-es (beleértve az SMS-LOTTÓ fogadást és az Okoslottó mobilalkalmazást is) fogadási rendszerrel kapcsolatban, akkor a Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálata tud segíteni az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu e-mail címen vagy hétfőtől vasárnapig 7:00 – 23:00 óra között a 06 (1) 201-0580 telefonszámon.

