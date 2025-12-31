2025. december 31. szerda Szilveszter
Budapest, 2019. március 23.Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése elõtt, az Ötöslottó és a Joker élõközvetítése elõtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.MTI/Mónus Márton
Szórakozás

Már csak órák vannak hátra a szuperlottó sorsolásig: kiderült, mi a magyarok kedvenc száma, vajon ma szerencsét hoz?

Pénzcentrum
2025. december 31. 19:30

Már csak órák vannak hátra, hogy kiderüljön, lesz-e gazdája a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjáték 7 milliárd forintos főnyereményének. A minden idők legnagyobb Ötöslottó nyereményét is meghaladó összeg megmozgatta a játékosokat, mintegy háromszorosára növekedett a játék forgalma, mint az ebben az időszakban megszokott.

Mágikus szám a 7, különleges jelentőséggel bír évezredek óta, és máig a legkedveltebb számok között foglal helyett. Sokan a szerencse számának tartják, nem véletlen, hogy a második leggyakrabban megjátszott szám az Ötöslottón, akkor is, ha ezt a tények nem igazolják vissza, a 7 ugyanis nincs a leggyakrabban kisorsolt számok között - hívta fel a figyelmet mai közleményében a Szerencsejáték Zrt.

Hogy hoz-e szerencsét a 7-es szám, illetve a 7 milliárdos nyeremény, az rövidesen kiderül. Ha lesz telitalálat, akkor valószínűleg újabb pezsgő pukkanhat a szerencsés nyertesnél az újév első órájában. 

A Szerencsejáték Zrt. az év végére egy extra nyereményjátékot hirdetett meg, amelynek köszönhetően rekordméretű jakcpot megnyerésére nyílt lehetőség. A tét 7 milliárd forint, amelyhez elég csupán egy 400 forintos szelvényt vásárolni. A Szerencsejáték Zrt. lottózóiban szilveszter napján este 19 óráig lehet feladni szelvényeket, az Okoslottó alkalmazásban és SMS-ben és online pedig 23 óráig él a vásárlás lehetősége. A nyereményakcióban az is részt vesz, aki erre az időszakra (52. hét) érvényes öthetes szelvénnyel rendelkezik. 

A sorsolás 2026. január 1. 0 óra 20 perctől követhető a Dunán, ismétlése pedig 17:45-től a TV2-n lesz látható.  

Amennyiben nem egy, hanem több telitalálat születik, akkor a 7 milliárd forintot felosztják. Az alsóbb nyerőosztályokat a nyereményjáték nem érinti, ezért azok esetében a nyeremény összege csak attól függ, mekkora a forgalom, és hány 4-es, 3-as és 2-es találat születik.  

Címlapfotó: Mónus Márton, MTI/MTVA 

#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

