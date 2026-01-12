2026. január 12. hétfő Ernő
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Red carpet event at night with rope barriers.
Szórakozás

Golden Globe 2026: itt a nyertes filmek, sorozatok, színészek, alkotók listája

Pénzcentrum
2026. január 12. 09:15

Los Angelesben átadták az idei Golden Globe-díjakat, amelyekkel az elmúlt év legjobb film- és televíziós alkotásait jutalmazták - írta a BBC. A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert. A díjakat - az Oscar-díjtól eltérően - mindig két fő kategóriában osztják, ez a vígjáték vagy musical és dráma kategória.

Az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában diadalmaskodott, a Hamnet pedig a legjobb dráma díját kapta. A rendezői Golden Globe-díjat Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után) vehette át, amely a legjobb forgatókönyvnek járó elismerést is elhozta. A legjobb, nem angol nyelvű filmnek A titkosügynököt (O Agente Secreto / The Secret Agent) választották.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A színészi kategóriákban Jessie Buckley kapta a legjobb drámai női főszereplőnek járó díjat a Hamnetben nyújtott alakításáért. A vígjáték vagy musical mezőnyben Rose Byrne győzött a Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I'd Kick You) című filmmel. A férfi főszereplők közül Timothée Chalamet vehette át a Golden Globe-ot a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért. A mellékszereplők között Teyana Taylor és Stellan Skarsgård bizonyult a legjobbnak.

A televíziós kategóriákban a Netflix Kamaszok (Adolescence) című sorozata folytatta sikerszériáját: elnyerte a legjobb legjobb minisorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm díját, és Stephen Graham, valamint Erin Doherty is Golden Globe-ot kapott alakításáért. A drámasorozatok versenyében a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) győzött, főszereplője, Noah Wyle pedig a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat vehette át. A vígjátéksorozatok között a The Studio végzett az élen, Seth Rogen pedig a kategória legjobb férfi főszereplője lett. A legjobb vígjátékszínésznőnek járó elismerést Jean Smart kapta a Hacks című sorozatban nyújtott alakításáért.

Az idei gálán először adták át a podcastoknak járó Golden Globe-ot is, amelyet Amy Poehler Good Hang című műsora nyert el.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Most nézzük az összes jelöltet és nyertes a 2026. évi Golden Globe-díjkiosztóról. A kategóriák győzteseit első helyen említjük és ki is emeltük.

Golden Globe 2026: filmes kategóriák díjazottjai

Legjobb dráma

  • Hamnet
  • Frankenstein
  • Csak egy baleset
  • A titkosügynök
  • Érzelmi érték
  • Bűnösök

Legjobb musical vagy vígjáték

  • Egyik csata a másik után
  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • Nincs más választás
  • Nouvelle Vague

Legjobb animációs film

  • KPop Demon Hunters
  • Arco – Fiú a jövőből
  • Démonölő: Kimetsu no Yaiba – Végtelen kastély
  • Elio
  • A kis amélie és az eső természete
  • Zootropolis 2

Legjobb idegen nyelvű film

  • A titkosügynök (The Secret Agent) – Brazília
  • Csak egy baleset (It Was Just an Accident) – Franciaország
  • Nincs más választás (No Other Choice) – Dél-Korea
  • Érzelmi érték (Sentimental Value) – Norvégia
  • Sirāt (Sirāt) – Spanyolország
  • A Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab) – Tunézia

Legjobb férfi főszereplő (dráma kategóriában)

  • Wagner Moura (A titkosügynök)
  • Joel Edgerton (Az álmok vágányán)
  • Oscar Isaac - (Frankenstein)
  • Dwayne Johnson (A zúzógép)
  • Michael B. Jordan (Bűnösök)
  • Jeremy Allen White (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlenségtől)

Legjobb női főszereplő (dráma kategóriában)

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Jennifer Lawrence (Dögölj meg, szerelmem)
  • Renate Reinsve (Érzelmi érték)
  • Julia Roberts (Vadászat után)
  • Tessa Thompson (Hedda)
  • Eva Victor (Bocs, kicsim)

Legjobb férfi főszereplő (musical vagy vígjáték kategóriában)

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • George Clooney (Jay Kelly)
  • Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Lee Byung-hun (Nincs más választás)
  • Jesse Plemons (Bugonia)

Legjobb női főszereplő (musical vagy vígjáték kategóriában)

  • Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék)
  • Cynthia Erivo (Wicked: Második felvonás)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Chase Infiniti (Egyik csata a másik után)
  • Amanda Seyfried (Ann Lee testamentuma)
  • Emma Stone (Bugonia)

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Stellan Skarsgård (Érzelmi érték)
  • Benicio del Toro (Egyik csata a másik után)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Sean Penn (Egyik csata a másik után)
  • Adam Sandler (Jay Kelly)

Legjobb női mellékszereplő

  • Teyana Taylor (Egyik csata a másik után)
  • Emily Blunt (A zúzógép)
  • Elle Fanning (Érzelmi érték)
  • Ariana Grande (Wicked: Második felvonás)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték)
  • Amy Madigan (Fegyverek)

Legjobb rendező

  • Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
  • Ryan Coogler (Bűnösök)
  • Guillermo del Toro (Frankenstein)
  • Jafar Panahi (Csak egy baleset)
  • Joachim Trier (Érzelmi érték)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

Legjobb forgatókönyv

  • Egyik csata a másik után
  • Marty Supreme
  • Bűnösök
  • Csak egy baleset 
  • Érzelmi érték
  • Hamnet

Legjobb eredeti filmzene

  • Bűnösök
  • Frankenstein
  • Egyik csata a másik után
  • Sirāt
  • Hamnet
  • F1

Legjobb eredeti betétdal

  • Golden (KPop Demon Hunters)
  • Dream as One (Avatar: Tűz és hamu)
  • The Girl in the Bubble (Wicked: Második felvonás)
  • I Lied to You (Bűnösök)
  • No Place Like Home (Wicked: Második felvonás)
  • Train Dreams (Álmok vágányán)

Legnagyobb mozi- és kasszasiker

  • Bűnösök
  • Avatar: Tűz és hamu
  • F1
  • KPop Demon Hunters
  • Mission: Impossible - A végső leszámolás
  • Fegyverek
  • Wicked: Második felvonás
  • Zootropolis 2

Golden Globe 2026: sorozat kategóriák díjazottjai

Legjobb drámasorozat

  • Vészhelyzet Pittsburghben
  • A diplomata
  • Pluribus
  • Különválás
  • Utolsó befutók
  • A Fehér Lótusz

Legjobb vígjáték vagy musical sorozat

  • The Studio
  • Abbott Általános Iskola
  • A mackó
  • Hacks
  • Bármit, csak ezt ne
  • Gyilkos a házban

Legjobb minisorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm

  • Kamaszok
  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Fekete tükör
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Legjobb női színész drámasorozatban

  • Rhea Seehorn - Pluribus
  • Kathy Bates - Matlock
  • Britt Lower - Különválás
  • Helen Mirren - Mobland
  • Bella Ramsey - The Last of Us
  • Keri Russell – A diplomata

Legjobb férfi színész drámasorozatban

  • Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Diego Luna – Andor
  • Gary Oldman – Utolsó befutók
  • Mark Ruffalo – A megbízás
  • Adam Scott – Különválás

Legjobb női színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban

  • Jean Smart - Hacks
  • Kristen Bell – Bármit, csak ezt ne
  • Ayo Edebiri – A mackó
  • Selena Gomez – Gyilkos a házban
  • Natasha Lyonne - Poker Face
  • Jenna Ortega - Wednesday

Legjobb férfi színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban

  • Seth Rogen - The Studio
  • Adam Brody – Bármit, csak ezt ne
  • Steve Martin – Gyilkos a házban
  • Glen Powell - Chad Powers
  • Martin Short – Gyilkos a házban
  • Jeremy Allen White – A mackó

Legjobb női színész minisorozatban

  • Michelle Williams – Szex mindhalálig
  • Claire Danes – A bennem lakozó fenevad
  • Rashida Jones – Fekete tükör
  • Amanda Seyfried – Hosszú, fényes folyó
  • Sarah Snook - All Her Fault
  • Robin Wright – A barátnő

Legjobb férfi színész minisorozatban

  • Stephen Graham - Kamaszok
  • Jacob Elordi – A keskeny út a mély északra
  • Paul Giamatti – Fekete tükör
  • Charlie Hunnam - Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori
  • Jude Law - Black Rabbit
  • Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad

Legjobb női mellékszereplő (sorozat, minisorozat vagy tévéfilm)

  • Erin Doherty - Kamaszok
  • Carrie Coon – A Fehér Lótusz
  • Hannah Einbinder - Hacks
  • Catherine O’hara - The Studio
  • Parker Posey – A Fehér Lótusz
  • Aimee Lou Wood – A Fehér Lótusz

Legjobb férfi mellékszereplő (sorozat, minisorozat vagy tévéfilm)

  • Owen Cooper - Kamaszok
  • Billy Crudup - The Morning Show
  • Walton Goggins – A Fehér Lótusz
  • Jason Isaacs – A Fehér Lótusz
  • Tramell Tillman - Különválás
  • Ashley Walters - Kamaszok

Legjobb televíziós stand-up komikus

  • Ricky Gervais - Mortality
  • Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart - Acting My Age
  • Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
  • Kumail Nanjiani - Night Thoughts
  • Sarah Silverman - PostMortem

 
Címlapkép: Getty Images
#televízió #díj #film #sorozat #színész #szórakozás #filmek #streaming #díjátadó #los angeles #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Tarr Béla

Meghalt Tarr Béla

Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.

FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:15
10:01
09:50
09:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
2026. január 11.
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
A Szilveszteri Szuperlottó nyerőszámai 2026-ban
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 1. héten
3
2 hete
Rendívüli! Elmaradt az ötös lottó nyerőszámainak sorsolása: mi lesz a játékosok pénzével?
4
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 51. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 10:01
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 09:01
Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni
Agrárszektor  |  2026. január 12. 08:59
Kezdődik az újabb havazás? Térképen, mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó