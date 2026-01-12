Golden Globe 2026: itt a nyertes filmek, sorozatok, színészek, alkotók listája

Los Angelesben átadták az idei Golden Globe-díjakat, amelyekkel az elmúlt év legjobb film- és televíziós alkotásait jutalmazták - írta a BBC. A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert. A díjakat - az Oscar-díjtól eltérően - mindig két fő kategóriában osztják, ez a vígjáték vagy musical és dráma kategória.

Az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában diadalmaskodott, a Hamnet pedig a legjobb dráma díját kapta. A rendezői Golden Globe-díjat Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után) vehette át, amely a legjobb forgatókönyvnek járó elismerést is elhozta. A legjobb, nem angol nyelvű filmnek A titkosügynököt (O Agente Secreto / The Secret Agent) választották.

A színészi kategóriákban Jessie Buckley kapta a legjobb drámai női főszereplőnek járó díjat a Hamnetben nyújtott alakításáért. A vígjáték vagy musical mezőnyben Rose Byrne győzött a Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I'd Kick You) című filmmel. A férfi főszereplők közül Timothée Chalamet vehette át a Golden Globe-ot a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért. A mellékszereplők között Teyana Taylor és Stellan Skarsgård bizonyult a legjobbnak.

A televíziós kategóriákban a Netflix Kamaszok (Adolescence) című sorozata folytatta sikerszériáját: elnyerte a legjobb legjobb minisorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm díját, és Stephen Graham, valamint Erin Doherty is Golden Globe-ot kapott alakításáért. A drámasorozatok versenyében a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) győzött, főszereplője, Noah Wyle pedig a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat vehette át. A vígjátéksorozatok között a The Studio végzett az élen, Seth Rogen pedig a kategória legjobb férfi főszereplője lett. A legjobb vígjátékszínésznőnek járó elismerést Jean Smart kapta a Hacks című sorozatban nyújtott alakításáért.

Az idei gálán először adták át a podcastoknak járó Golden Globe-ot is, amelyet Amy Poehler Good Hang című műsora nyert el.

Most nézzük az összes jelöltet és nyertes a 2026. évi Golden Globe-díjkiosztóról. A kategóriák győzteseit első helyen említjük és ki is emeltük.

Golden Globe 2026: filmes kategóriák díjazottjai

Legjobb dráma

Hamnet

Frankenstein

Csak egy baleset

A titkosügynök

Érzelmi érték

Bűnösök

Legjobb musical vagy vígjáték

Egyik csata a másik után

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

Nincs más választás

Nouvelle Vague

Legjobb animációs film

KPop Demon Hunters

Arco – Fiú a jövőből

Démonölő: Kimetsu no Yaiba – Végtelen kastély

Elio

A kis amélie és az eső természete

Zootropolis 2

Legjobb idegen nyelvű film

A titkosügynök (The Secret Agent) – Brazília

Csak egy baleset (It Was Just an Accident) – Franciaország

Nincs más választás (No Other Choice) – Dél-Korea

Érzelmi érték (Sentimental Value) – Norvégia

Sirāt (Sirāt) – Spanyolország

A Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab) – Tunézia

Legjobb férfi főszereplő (dráma kategóriában)

Wagner Moura (A titkosügynök)

Joel Edgerton (Az álmok vágányán)

Oscar Isaac - (Frankenstein)

Dwayne Johnson (A zúzógép)

Michael B. Jordan (Bűnösök)

Jeremy Allen White (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlenségtől)

Legjobb női főszereplő (dráma kategóriában)

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Dögölj meg, szerelmem)

Renate Reinsve (Érzelmi érték)

Julia Roberts (Vadászat után)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Bocs, kicsim)

Legjobb férfi főszereplő (musical vagy vígjáték kategóriában)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-hun (Nincs más választás)

Jesse Plemons (Bugonia)

Legjobb női főszereplő (musical vagy vígjáték kategóriában)

Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék)

Cynthia Erivo (Wicked: Második felvonás)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (Egyik csata a másik után)

Amanda Seyfried (Ann Lee testamentuma)

Emma Stone (Bugonia)

Legjobb férfi mellékszereplő

Stellan Skarsgård (Érzelmi érték)

Benicio del Toro (Egyik csata a másik után)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Egyik csata a másik után)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Legjobb női mellékszereplő

Teyana Taylor (Egyik csata a másik után)

Emily Blunt (A zúzógép)

Elle Fanning (Érzelmi érték)

Ariana Grande (Wicked: Második felvonás)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték)

Amy Madigan (Fegyverek)

Legjobb rendező

Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)

Ryan Coogler (Bűnösök)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (Csak egy baleset)

Joachim Trier (Érzelmi érték)

Chloé Zhao (Hamnet)

Legjobb forgatókönyv

Egyik csata a másik után

Marty Supreme

Bűnösök

Csak egy baleset

Érzelmi érték

Hamnet

Legjobb eredeti filmzene

Bűnösök

Frankenstein

Egyik csata a másik után

Sirāt

Hamnet

F1

Legjobb eredeti betétdal

Golden (KPop Demon Hunters)

Dream as One (Avatar: Tűz és hamu)

The Girl in the Bubble (Wicked: Második felvonás)

I Lied to You (Bűnösök)

No Place Like Home (Wicked: Második felvonás)

Train Dreams (Álmok vágányán)

Legnagyobb mozi- és kasszasiker

Bűnösök

Avatar: Tűz és hamu

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - A végső leszámolás

Fegyverek

Wicked: Második felvonás

Zootropolis 2

Golden Globe 2026: sorozat kategóriák díjazottjai

Legjobb drámasorozat

Vészhelyzet Pittsburghben

A diplomata

Pluribus

Különválás

Utolsó befutók

A Fehér Lótusz

Legjobb vígjáték vagy musical sorozat

The Studio

Abbott Általános Iskola

A mackó

Hacks

Bármit, csak ezt ne

Gyilkos a házban

Legjobb minisorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm

Kamaszok

All Her Fault

The Beast in Me

Fekete tükör

Dying for Sex

The Girlfriend

Legjobb női színész drámasorozatban

Rhea Seehorn - Pluribus

Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Különválás

Helen Mirren - Mobland

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell – A diplomata

Legjobb férfi színész drámasorozatban

Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Utolsó befutók

Mark Ruffalo – A megbízás

Adam Scott – Különválás

Legjobb női színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban

Jean Smart - Hacks

Kristen Bell – Bármit, csak ezt ne

Ayo Edebiri – A mackó

Selena Gomez – Gyilkos a házban

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

Legjobb férfi színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban

Seth Rogen - The Studio

Adam Brody – Bármit, csak ezt ne

Steve Martin – Gyilkos a házban

Glen Powell - Chad Powers

Martin Short – Gyilkos a házban

Jeremy Allen White – A mackó

Legjobb női színész minisorozatban

Michelle Williams – Szex mindhalálig

Claire Danes – A bennem lakozó fenevad

Rashida Jones – Fekete tükör

Amanda Seyfried – Hosszú, fényes folyó

Sarah Snook - All Her Fault

Robin Wright – A barátnő

Legjobb férfi színész minisorozatban

Stephen Graham - Kamaszok

Jacob Elordi – A keskeny út a mély északra

Paul Giamatti – Fekete tükör

Charlie Hunnam - Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad

Legjobb női mellékszereplő (sorozat, minisorozat vagy tévéfilm)

Erin Doherty - Kamaszok

Carrie Coon – A Fehér Lótusz

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O’hara - The Studio

Parker Posey – A Fehér Lótusz

Aimee Lou Wood – A Fehér Lótusz

Legjobb férfi mellékszereplő (sorozat, minisorozat vagy tévéfilm)

Owen Cooper - Kamaszok

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins – A Fehér Lótusz

Jason Isaacs – A Fehér Lótusz

Tramell Tillman - Különválás

Ashley Walters - Kamaszok

Legjobb televíziós stand-up komikus