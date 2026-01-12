Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját.
Golden Globe 2026: itt a nyertes filmek, sorozatok, színészek, alkotók listája
Los Angelesben átadták az idei Golden Globe-díjakat, amelyekkel az elmúlt év legjobb film- és televíziós alkotásait jutalmazták - írta a BBC. A Golden Globe 2026-os díjkiosztóján filmes kategóriákban az Egyik Csata a másik után és a Hamnet aratták a legnagyobb sikert. A díjakat - az Oscar-díjtól eltérően - mindig két fő kategóriában osztják, ez a vígjáték vagy musical és dráma kategória.
Az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) a legjobb vígjáték vagy musical kategóriában diadalmaskodott, a Hamnet pedig a legjobb dráma díját kapta. A rendezői Golden Globe-díjat Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után) vehette át, amely a legjobb forgatókönyvnek járó elismerést is elhozta. A legjobb, nem angol nyelvű filmnek A titkosügynököt (O Agente Secreto / The Secret Agent) választották.
A színészi kategóriákban Jessie Buckley kapta a legjobb drámai női főszereplőnek járó díjat a Hamnetben nyújtott alakításáért. A vígjáték vagy musical mezőnyben Rose Byrne győzött a Ha tudnék, beléd rúgnék (If I Had Legs I'd Kick You) című filmmel. A férfi főszereplők közül Timothée Chalamet vehette át a Golden Globe-ot a Marty Supreme című filmben nyújtott alakításáért. A mellékszereplők között Teyana Taylor és Stellan Skarsgård bizonyult a legjobbnak.
A televíziós kategóriákban a Netflix Kamaszok (Adolescence) című sorozata folytatta sikerszériáját: elnyerte a legjobb legjobb minisorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm díját, és Stephen Graham, valamint Erin Doherty is Golden Globe-ot kapott alakításáért. A drámasorozatok versenyében a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) győzött, főszereplője, Noah Wyle pedig a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat vehette át. A vígjátéksorozatok között a The Studio végzett az élen, Seth Rogen pedig a kategória legjobb férfi főszereplője lett. A legjobb vígjátékszínésznőnek járó elismerést Jean Smart kapta a Hacks című sorozatban nyújtott alakításáért.
Az idei gálán először adták át a podcastoknak járó Golden Globe-ot is, amelyet Amy Poehler Good Hang című műsora nyert el.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Most nézzük az összes jelöltet és nyertes a 2026. évi Golden Globe-díjkiosztóról. A kategóriák győzteseit első helyen említjük és ki is emeltük.
Golden Globe 2026: filmes kategóriák díjazottjai
Legjobb dráma
- Hamnet
- Frankenstein
- Csak egy baleset
- A titkosügynök
- Érzelmi érték
- Bűnösök
Legjobb musical vagy vígjáték
- Egyik csata a másik után
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- Nincs más választás
- Nouvelle Vague
Legjobb animációs film
- KPop Demon Hunters
- Arco – Fiú a jövőből
- Démonölő: Kimetsu no Yaiba – Végtelen kastély
- Elio
- A kis amélie és az eső természete
- Zootropolis 2
Legjobb idegen nyelvű film
- A titkosügynök (The Secret Agent) – Brazília
- Csak egy baleset (It Was Just an Accident) – Franciaország
- Nincs más választás (No Other Choice) – Dél-Korea
- Érzelmi érték (Sentimental Value) – Norvégia
- Sirāt (Sirāt) – Spanyolország
- A Hind Rajab hangja (The Voice of Hind Rajab) – Tunézia
Legjobb férfi főszereplő (dráma kategóriában)
- Wagner Moura (A titkosügynök)
- Joel Edgerton (Az álmok vágányán)
- Oscar Isaac - (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (A zúzógép)
- Michael B. Jordan (Bűnösök)
- Jeremy Allen White (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlenségtől)
Legjobb női főszereplő (dráma kategóriában)
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Jennifer Lawrence (Dögölj meg, szerelmem)
- Renate Reinsve (Érzelmi érték)
- Julia Roberts (Vadászat után)
- Tessa Thompson (Hedda)
- Eva Victor (Bocs, kicsim)
Legjobb férfi főszereplő (musical vagy vígjáték kategóriában)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- George Clooney (Jay Kelly)
- Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Lee Byung-hun (Nincs más választás)
- Jesse Plemons (Bugonia)
Legjobb női főszereplő (musical vagy vígjáték kategóriában)
- Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék)
- Cynthia Erivo (Wicked: Második felvonás)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti (Egyik csata a másik után)
- Amanda Seyfried (Ann Lee testamentuma)
- Emma Stone (Bugonia)
Legjobb férfi mellékszereplő
- Stellan Skarsgård (Érzelmi érték)
- Benicio del Toro (Egyik csata a másik után)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet)
- Sean Penn (Egyik csata a másik után)
- Adam Sandler (Jay Kelly)
Legjobb női mellékszereplő
- Teyana Taylor (Egyik csata a másik után)
- Emily Blunt (A zúzógép)
- Elle Fanning (Érzelmi érték)
- Ariana Grande (Wicked: Második felvonás)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték)
- Amy Madigan (Fegyverek)
Legjobb rendező
- Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
- Ryan Coogler (Bűnösök)
- Guillermo del Toro (Frankenstein)
- Jafar Panahi (Csak egy baleset)
- Joachim Trier (Érzelmi érték)
- Chloé Zhao (Hamnet)
Legjobb forgatókönyv
- Egyik csata a másik után
- Marty Supreme
- Bűnösök
- Csak egy baleset
- Érzelmi érték
- Hamnet
Legjobb eredeti filmzene
- Bűnösök
- Frankenstein
- Egyik csata a másik után
- Sirāt
- Hamnet
- F1
Legjobb eredeti betétdal
- Golden (KPop Demon Hunters)
- Dream as One (Avatar: Tűz és hamu)
- The Girl in the Bubble (Wicked: Második felvonás)
- I Lied to You (Bűnösök)
- No Place Like Home (Wicked: Második felvonás)
- Train Dreams (Álmok vágányán)
Legnagyobb mozi- és kasszasiker
- Bűnösök
- Avatar: Tűz és hamu
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible - A végső leszámolás
- Fegyverek
- Wicked: Második felvonás
- Zootropolis 2
Golden Globe 2026: sorozat kategóriák díjazottjai
Legjobb drámasorozat
- Vészhelyzet Pittsburghben
- A diplomata
- Pluribus
- Különválás
- Utolsó befutók
- A Fehér Lótusz
Legjobb vígjáték vagy musical sorozat
- The Studio
- Abbott Általános Iskola
- A mackó
- Hacks
- Bármit, csak ezt ne
- Gyilkos a házban
Legjobb minisorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm
- Kamaszok
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Fekete tükör
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Legjobb női színész drámasorozatban
- Rhea Seehorn - Pluribus
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Különválás
- Helen Mirren - Mobland
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell – A diplomata
Legjobb férfi színész drámasorozatban
- Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Gary Oldman – Utolsó befutók
- Mark Ruffalo – A megbízás
- Adam Scott – Különválás
Legjobb női színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban
- Jean Smart - Hacks
- Kristen Bell – Bármit, csak ezt ne
- Ayo Edebiri – A mackó
- Selena Gomez – Gyilkos a házban
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wednesday
Legjobb férfi színész vígjáték-, vagy musicalsorozatban
- Seth Rogen - The Studio
- Adam Brody – Bármit, csak ezt ne
- Steve Martin – Gyilkos a házban
- Glen Powell - Chad Powers
- Martin Short – Gyilkos a házban
- Jeremy Allen White – A mackó
Legjobb női színész minisorozatban
- Michelle Williams – Szex mindhalálig
- Claire Danes – A bennem lakozó fenevad
- Rashida Jones – Fekete tükör
- Amanda Seyfried – Hosszú, fényes folyó
- Sarah Snook - All Her Fault
- Robin Wright – A barátnő
Legjobb férfi színész minisorozatban
- Stephen Graham - Kamaszok
- Jacob Elordi – A keskeny út a mély északra
- Paul Giamatti – Fekete tükör
- Charlie Hunnam - Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad
Legjobb női mellékszereplő (sorozat, minisorozat vagy tévéfilm)
- Erin Doherty - Kamaszok
- Carrie Coon – A Fehér Lótusz
- Hannah Einbinder - Hacks
- Catherine O’hara - The Studio
- Parker Posey – A Fehér Lótusz
- Aimee Lou Wood – A Fehér Lótusz
Legjobb férfi mellékszereplő (sorozat, minisorozat vagy tévéfilm)
- Owen Cooper - Kamaszok
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins – A Fehér Lótusz
- Jason Isaacs – A Fehér Lótusz
- Tramell Tillman - Különválás
- Ashley Walters - Kamaszok
Legjobb televíziós stand-up komikus
- Ricky Gervais - Mortality
- Brett Goldstein - The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart - Acting My Age
- Bill Maher - Is Anyone Else Seeing This?
- Kumail Nanjiani - Night Thoughts
- Sarah Silverman - PostMortem
Na, vajon elvitte-e valaki a 3 milliárd 160 millió forintos főnyereményt a 2. játékhéten? Mutatjuk az ötöslottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Emigrációjuk hátterében egy 2021-es rendőrségi házkutatás állt.
Hatalmas bejelentést tett Gerendai Károly: rövidebb lesz az idei Sziget Fesztivál - ennyi napig fog tartani
A súlyosan veszteséges fesztivált átvevő Gerendai elárulta, milyen hosszú lesz a 2026-os Sziget Fesztivál.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/2. heti nyerőszámait.
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.
Napokon belül összefüggő jég boríthatja a Balatont, miután tartósan fagypont alá esik a hőmérséklet és az öblökben már megjelent az első jéghártya.
Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/2. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyereményt!
Vajon miért hisszük el az álhíreket? És miért érzi úgy Magyarország lakossága, hogy szinte minden nap kamuhírekbe botlik? Mutatjuk!
Hátborzongató, mit jósolt 2026-ra a Simpson család: az ember ellen fordulhat az AI, újabb szupervírus okozhat járványt
A Simpson család című, kultikus rajzfilmsorozat évtizedek óta szolgáltat muníciót a konteóhívőknek, mivel számos epizódja utólag hasonlóságot mutatott valós eseményekkel.
Krasznahorkai úgy fogalmazott, hogy Tarr Béla "korunk egyik legnagyobb művésze volt.
Így látta a világot Tarr Béla - íme öt elgondolkodtató idézet a 2026-ban elhunyt, ikonikus magyar rendezőtől
Tarr Béla a nemzetközi művészfilmes szcénában is hatalmas respektnek örvendett, amit az is bizonyít, hogy nemrég még életműdíjat vehetett át a Tokiói Filmfesztiválon.
Hetvenéves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmművészet egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra becsült alkotója.
A Pénzcentrum 2025‑ös boldogságfelmérése szerint a magyarok anyagi helyzete továbbra sem fordult érdemben jobbra.
Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik.
Több mint egymilliárd forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón az 1. játékhét vasárnapi sorsolásán. Lássuk, elvitték-e ezt a komoly összeget, indult-e valakinek nagyon jól...
Szabályosan megrohanhatják a mozikat 2026-ban a nézők: erre a két filmre vált mindenki jegyet már most
Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát várhatóan január 29-én kerül mozikba, mely Velencében és más fesztiválokon is sok díjat és jelölést besöpört.
Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.