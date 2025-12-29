Gyógyíthatatlan betegségéről vallott Pogány Judit: járok injekcióra, de ez csak lassítja a folyamatot

Pogány Judit a múlt hónapban a Klubrádió műsorában arról beszélt, hogy már nem tervezi a következő színházi évadot. Elmondása szerint egyre nehezebben tud lépni, gyalogolni és lépcsőt járni, ráadásul szeme az elmúlt egy évben többet romlott, mint az előző tíz évben összesen. A színésznő makuladegenerációval küzd, egy gyógyíthatatlan szembetegséggel, amely során az éleslátásért felelős sárgafolt fokozatosan sorvad, és világszerte a vakság egyik leggyakoribb oka. Bár bizonyos módszerekkel a folyamat lassítható, visszafordítani nem lehet. Pogány nemrég a Bóta Café című műsorban is beszélt betegségéről. A beszélgetést a Blikk szemlézte.

Pogány Judit elmondta, hogy ez már a harmadik év, hogy nem tud vezetni, mert nagyon beteg a szeme, de ez nem dioptriahiba.

„Mindenki kérdezi, hogy nincs-e egy jó szemüveg, vagy nincs-e szürkehályogom, de azon túl vagyok, semmi köze a lencséhez a szembetegségemnek. Ez egy makuladegeneráció nevű, szövetelhalással járó szembetegség, amit nem tudnak gyógyítani. Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot… De hát van egy fajtája ennek a betegségnek, ami nem a száraz szövetelhalás, hanem az ödémás, azon még segít is néha az injekciózás. De hát az enyém az már kilyukadt, büszkén mondom, hogy én már túl vagyok ezen, tehát nem fog javulni, ez már csak előrefelé halad, és azon vagyunk, hogy lassabban haladjon” – mondta a színésznő, aki állapota miatt nem tud vezetni és egyedül közlekedni, ezért most havi szinten kénytelen jelentős összegeket áldozni taxira, hogy továbbra is hódolni tudjon a hivatásának.

Én már nem látom az utcanévtáblákat, nem látom a számokat, a feliratokat, vagy nem tudnék GPS alapján tájékozódni, hogy hányas busz hova megy, nem tudom az átszállásokat, és akkor marad a taxi. De a világon annyi kereset nincs, hogy a taxira az elég legyen. Annak ellenére, hogy amikor a csodálatos Csomós Marit elvesztettük, aki nekem nagyon-nagyon fontos ember volt az életemben, akkor engem beválasztottak a 12 tagból álló Nemzet Színészei csapatába, és azzal jár egy bizonyos járandóság. Azt gondoltam, hogy ennyivel kevesebb lesz bennem a lelkiismeret-furdalás, hogy majd abból taxizok, de hát az nem elég rá sajnos, a taxi győzött kiütéssel anyagilag, tehát nem könnyű ez a Szigetszentmiklósról való bejárás

– tette hozzá Pogány Judit.

Címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA