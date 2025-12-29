Elmaradhatatlan része az év végének és az új évnek a Szerencsejáték Zrt. új esztendőt köszöntő sorsjegye.
Gyógyíthatatlan betegségéről vallott Pogány Judit: járok injekcióra, de ez csak lassítja a folyamatot
Pogány Judit a múlt hónapban a Klubrádió műsorában arról beszélt, hogy már nem tervezi a következő színházi évadot. Elmondása szerint egyre nehezebben tud lépni, gyalogolni és lépcsőt járni, ráadásul szeme az elmúlt egy évben többet romlott, mint az előző tíz évben összesen. A színésznő makuladegenerációval küzd, egy gyógyíthatatlan szembetegséggel, amely során az éleslátásért felelős sárgafolt fokozatosan sorvad, és világszerte a vakság egyik leggyakoribb oka. Bár bizonyos módszerekkel a folyamat lassítható, visszafordítani nem lehet. Pogány nemrég a Bóta Café című műsorban is beszélt betegségéről. A beszélgetést a Blikk szemlézte.
Pogány Judit elmondta, hogy ez már a harmadik év, hogy nem tud vezetni, mert nagyon beteg a szeme, de ez nem dioptriahiba.
„Mindenki kérdezi, hogy nincs-e egy jó szemüveg, vagy nincs-e szürkehályogom, de azon túl vagyok, semmi köze a lencséhez a szembetegségemnek. Ez egy makuladegeneráció nevű, szövetelhalással járó szembetegség, amit nem tudnak gyógyítani. Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot… De hát van egy fajtája ennek a betegségnek, ami nem a száraz szövetelhalás, hanem az ödémás, azon még segít is néha az injekciózás. De hát az enyém az már kilyukadt, büszkén mondom, hogy én már túl vagyok ezen, tehát nem fog javulni, ez már csak előrefelé halad, és azon vagyunk, hogy lassabban haladjon” – mondta a színésznő, aki állapota miatt nem tud vezetni és egyedül közlekedni, ezért most havi szinten kénytelen jelentős összegeket áldozni taxira, hogy továbbra is hódolni tudjon a hivatásának.
Én már nem látom az utcanévtáblákat, nem látom a számokat, a feliratokat, vagy nem tudnék GPS alapján tájékozódni, hogy hányas busz hova megy, nem tudom az átszállásokat, és akkor marad a taxi. De a világon annyi kereset nincs, hogy a taxira az elég legyen. Annak ellenére, hogy amikor a csodálatos Csomós Marit elvesztettük, aki nekem nagyon-nagyon fontos ember volt az életemben, akkor engem beválasztottak a 12 tagból álló Nemzet Színészei csapatába, és azzal jár egy bizonyos járandóság. Azt gondoltam, hogy ennyivel kevesebb lesz bennem a lelkiismeret-furdalás, hogy majd abból taxizok, de hát az nem elég rá sajnos, a taxi győzött kiütéssel anyagilag, tehát nem könnyű ez a Szigetszentmiklósról való bejárás
– tette hozzá Pogány Judit.
Címlapi kép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Az új, 2025-ös budapesti tűzijáték-szabályozás idén szilveszterre jelentős változásokat hozott: szigorították a pirotechnikai eszközök használatát időben és térben egyaránt.
Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal.
Fontos! Ma este nem húzták ki az Ötöslottó 52. heti nyerőszámait, viszont a Joker játék nyerőszámait igen.
Pár nap és kiderül lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak.
Extra szerencsésen ébredt 9 ezer magyar, közel 100 milliót osztottak szét közöttük: ez ám a meglepetés újév előt
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/52. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat.
Bamonte 1990 és 2005 között, majd 2022-től haláláig volt a legendás brit együttes tagja.
Bródy János az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy április 11-én, a Költészet napján búcsúzik a közönségtől.
Kihúzták a Hatoslottó 52. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 1 milliárd 40 millió forintos főnyereményt?
Már most iszonyatosan lefárasztott a karácsony? Itt van 6 tipp, amivel könnyen visszahozhatod magad - így tényleg feltöltve kesztheted 2026-ot
A karácsony sokaknál nemcsak meghitt ünnep, hanem egy többnapos versenyfutás is.
Máris beütött a karácsonyi unalom? Ezek az unaloműző játékok, programok, filmek nálatok is feldobhatják a karácsonyt
Az unalom épp most rontaná el a karácsonyi hangulatot? Akkor itt van néhány egyszerű, eszközmentes vagy otthon is könnyen megoldható közös program.
5 meghökkentő karácsonyi szokás, amitől égnek áll a hajad: ezekhez képest a mákos vs. diós bejgli háború smafu
A karácsonyi hagyományok világszerte meglepően eltérőek: miközben sok helyen a bejgli és a karácsonyfa körül forog az ünnep, máshol nagyon nem.
Az interjúban Kern egyértelműen kifejezte ellenérzéseit a fővárosi biciklisávokkal kapcsolatban is.
Ian Anderson, a zenekar frontembere a Jethro Tull hivatalos weboldalán jelentette be a hírt.
Lelepleződött az új lottómilliárdos: elképesztő pénzt nyert, egyetlen szelvénnyel játszott - ilyen tényleg csak a mesékben van
Rekordközeli nyeremény született az amerikai Powerball lottón, ahol karácsony napján egy arkansasi játékos 1,817 milliárd dollárt nyert.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten a főnyeremény 130 millió forint lesz.
Kemény bűnügyi drámák, világsztárok főszereplésével készült dokumentumsorozatok és egy új Marvel-produkció is érkezik januárban a Disney+-ra.
Hamarosan jön a budapesti dokufilm-fesztivál: Oscar-jelölt, rendszerkritikus orosz filmet is vetítenek majd
A korábbi évekhez hasonlóan idén is neves személyiségek vállaltak civil nagyköveti szerepet a filmek népszerűsítésében.
Az énekes 74 éves volt.
