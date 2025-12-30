Eger, Pécs és Szeged a szilveszterezők körében legnépszerűbb hazai település friss adatok szerint.
Mesés meggazdagodásáról vallott Lagzi Lajcsi: így tette halomszám táskákba a pénzt
Galambos Lajos őszintén beszélt karrierje csúcsáról, a meggazdagodásról és arról, hogyan változott meg a pénzhez való viszonya a börtönévek után, írja a Blikk.
Galambos Lajos a Palikék Világa – Három igazság című műsor vendégeként mesélt arról, hogy karrierje csúcsán rengeteg pénzt keresett, és elmondása szerint annyira a munkájára koncentrált, hogy fel sem tűnt neki, milyen vagyonra tett szert.
„Számolatlanul kerestem a pénzt, azt se tudtam, mennyit egy nap. Nagyon sok pénzt” – fogalmazott a zenész, aki szerint még saját gazdagságát sem érzékelte igazán. Állítása szerint az öccse volt az, aki először felhívta a figyelmét erre.
A Dáridó sikere országos turnévá nőtte ki magát, amelyet a TV2 intenzív reklámkampánnyal támogatott. Galambos szerint előfordult, hogy egy-egy koncert után a bevételt egyszerűen egy táskába tette, majd újabb ingatlanba fektette.
Bár volt idő, amikor sofőrrel közlekedett és luxusautóval járt, ezt az időszakot később maga mögött hagyta. A valódi fordulópontot a közműlopás és vesztegetés miatt kiszabott, jogerős börtönbüntetés jelentette. A zenész 14 hónapot töltött Baracskán, ami – saját bevallása szerint – gyökeresen megváltoztatta a gondolkodását.
Ma már a pénzt nem a fényűzés eszközének, hanem a biztonság alapjának tartja. Elmondta, hogy az elmúlt években korábban felhalmozott tartalékaiból él.
A beszélgetés során családi tragédiáról is szó esett: gyermekei édesanyja tavaly novemberben hunyt el. Bár már évek óta elváltak, jó kapcsolatban maradtak, a veszteség különösen megviselte a gyermekeiket.
Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
