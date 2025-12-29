Az évnek ebben az időszakában átlagosan harminc-hatvan tűz keletkezik tűzijátékok miatt.
Új szigorítások a tűzijátékoknál: brutális bírságra számíthat, aki nem tartja be
Szilveszterkor nem tiltják be a tűzijátékokat, de az idei évben sokkal szigorúbb feltételek mellett lehet majd használni őket. A bírságok elkerülése, valamint a biztonságos ünneplés érdekében a Magyar Pirotechnikai Társaság (MAPIT), a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetsége (PÉSZ), továbbá az augusztus 20-i tűzijáték kivitelezéséért felelős Nuvu Kft. közös sajtótájékoztatón számolt be az új budapesti szabályozásról, annak várható hatásairól, továbbá a biztonságos pirotechnikai eszközhasználatról.
2025. október 29-én szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés a szilveszteri tűzijátékozással kapcsolatos rendeletet, amely radikálisan változtat a korábbi évek gyakorlatán a 2-es és a 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban. Előbbibe sorolhatók az alacsony kockázatú, 16 éves kor felett használható, kifejezetten lakossági felhasználásra tervezett (kisebb rakéták, telepek) pirotechnikai eszközök. Utóbbiba pedig a közepes kockázatú lakossági tűzijátékok tartoznak, amelyeket kizárólag a szabadban, nagy, nyílt területen szabad használni, mert hatóanyag-tartalmuk és hatótávolságuk jóval nagyobb, mint a 2-es kategóriába tartozóké.
Szigorúbb szabályozás
„A pirotechnikai eszközök magyarországi használatát a 173/2011. (VIII. 24.) kormányrendelet szabályozza, amely kifejezetten a lakossági célú pirotechnikai tevékenységekkel foglalkozik. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelet ennél jóval szigorúbb, és egyértelműen további korlátozás felé mozdítja el a gyakorlatot” – hangsúlyozta Rázsó Sándor, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja.
A „fokozottan védett” övezetekben – ideértve többek között az állatmenhelyeket, állatkerteket, erdőket, legelőket és a fekvőbeteg-ellátó intézményeket – a 2-es és 3-as kategóriájú pirotechnikai eszközök használatát a jelenlegi szabályozás egész évben kizárja. A „védett övezetekben” a rendelet kizárólag december 31-én és január 1-jén tiltja a 2-es és 3-as pirotechnikai osztályba tartozó eszközök felhasználását; az év többi napján ezek használata nem esik korlátozás alá. A „fokozottan védett” és a „védett övezeteken” kívüli területeken a 2-es és 3-as kategóriájú pirotechnikai eszközök használata december 31-én kizárólag 20 órától január 1-jén 2 óráig engedélyezett.
Súlyos szankció
Az övezetekről az ezzel kapcsolatos honlapon, kerületi bontásban lehet tájékozódni. Aki a rendeletet megszegi, az akár 200 ezer forintos büntetésben is részesülhet.
„Mindez azt jelenti, hogy azok az ünnepelni vágyók, akik eddig 2-es és 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket vásároltak, azok várhatóan nem használhatják el őket a lakóövezetük közelében, hanem mindenképpen keresniük kell olyan területet a kerületben, amely nem esik korlátozás hatálya alá” – hívta fel a figyelmet Dobos András, a Magyar Pirotechnikai Társaság titkára. Hozzátette: könnyen előfordulhat, hogy idén kevesebb árusítóhely lesz, mivel a védett övezetekben egyáltalán nem lehet használni 2-es, vagy 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket Budapesten.
Virágzó feketekereskedelem?
Az új szabályozás az illegális árusoknak kedvez, akik sokszor ellenőrizetlen forrásból, az előírásoknak nem megfelelő, balesetveszélyes termékeket értékesítenek a nagy profit reményében.
„Éppen ezért azt javasoljuk, hogy csakis legális, engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásároljanak az ünnepelni kívánok tűzijátékot december 28 és 31. között. Kerülni kell az aluljárókban, vagy autók csomagtartójából árusítókat, mert ezek gyakran nem tesznek eleget a jogszabályi kötelezettségeknek. Minden terméknek rendelkeznie kell magyar nyelvű ismertetővel” – tette hozzá Tóth Ferenc, a Nuvu Kft. ügyvezető igazgatója. Az illegális tűzijátékok sokszor nem esnek át biztonsági vizsgálaton, éppen ezért hibás működés esetén súlyos sérüléseket okozhatnak.
„Úgy látjuk, hogy fontos lenne növelni a társadalmi csoportok tájékozottságát a pirotechnikai eszközökkel kapcsolatban, mert a zéró tolerancia és a túlzó korlátozás nem vezet sehová. Az edukáció növelése érdekében cégünk elindította az ingyenesen elérhető, amatőr pirotechikus mester tanfolyamot, amit bárki könnyedén, mindössze 90 perc alatt elvégezhet” – világított rá Tóth Ferenc.
A világon számos példa létezik arra vonatkozóan, hogyan lehet egyensúlyt teremteni a tűzijátékozni kívánók, valamint a nyugalmasabb ünneplést keresők között.
„Jó példa erre Rotterdam, ahol például a város rendez központi tűzijátékot, a korlátozás alá eső kerületekben pedig inkább fényshow-kat tartanak. Egyre terjedőben van a csendesebb, például kutyabarát pirotechnikai eszközök használata is” – figyelmeztetett Luterán György, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja. Hozzátette: az ilyen eszközök használatát nem kíséri hangos durranás, robbanás, vagy sípolás, inkább csak fényhatással járnak, ezáltal pedig nem okoznak stresszt a négylábúak számára.
Az ágazat szereplői bíznak abban, hogy az idei tapasztalatok felhasználásával esély nyílhat egy, az ünnepelni kívánók érdekeit jobban szem előtt tartó rendeletmódosításra is, mivel a jelenlegi nagy mértékben korlátozza a tűzijátékok használatát Budapesten, ami egyértelműen az illegális kereskedelem előretörését segíti.
