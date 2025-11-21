2025. november 21. péntek Olivér
sunny winter day in a park
Otthon

Téli napforduló 2025: meddig van világos december 21-én, mikortól hosszabbodnak a nappalok?

Pénzcentrum
2025. november 21. 03:39

A téli napforduló 2025-ben nem csupán az év legrövidebb nappalát hozza el: december 21-én, a csillagászati tél első napján új ciklus kezdődik, amikor a sötétség lassan visszavonul. A 2025 téli napforduló idején sokakban felmerül a kérdés, mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején, és miért kötődik ennyi hagyomány ehhez az időszakhoz. A téli napforduló 2025-ben is fordulópontot jelent: innentől minden nappal egyre több fény érkezik, és a természet szinte láthatatlanul a megújulás útjára lép. Nézzük meg mikor és hányszor van napforduló 2025-ben és miért fontosak ezek az időpontok.

Téli napforduló 2025-ben

A 2025 téli napforduló december 21-ére esik, ekkor a Nap a legalacsonyabban jár az égbolton, és ezen a napon a legrövidebbek a nappalok az évben. 2025-ben tehát december 21-én vasárnap lesz téli napforduló, egészen pontosan 16:02-kor. A nappal hossza így alig haladja meg a 8 órát, ami sokak számára érezhetően hozzájárul a téli fáradtsághoz, az ünnepek előtti melankóliához. Ekkortól kezdve azonban fokozatosan meghosszabbodnak a nappalok.

A téli napforduló mindig az év legrövidebb napját jelenti a Föld északi féltekéjén. Ilyenkor bolygónk éppen úgy dől a Naphoz képest, hogy a beeső napsugarak a legsekélyebb szögben érik a felszínt, ezért kevesebb időt tölt felettünk a napkorong. A néphagyományban a fény “születésének” ünnepe is, hiszen ettől a pillanattól kezdve ismét hosszabbodnak a napok, még ha ez eleinte alig érzékelhető.

Meddig van világos december 21-én?

Érdekes, ha megnézzük Magyarország nagyobb városait, láthatjuk, hogy földrajzi elhelyezkedésüket tekintve, minimális eltéréssel kel fel és megy le a nap december 21-én is.

  • Debrecenben ezen a napn 07:18-kor kel fel a nap és 15:44-kor nyugszik le.
  • Miskolcon ugyan ezen a napon 07:24-kor kel fel a nap és 15:46-kor nyugszik.
  • Pécs városában december 21-én 07:26-kor kel fel a nap és majd 16:04-kor nyugszik le.
  • Budapesten 2025. december 21-én 07:28-kor kel fel a nap és 15:54-kor nyugszik le. 
  • Szombathelyen már 07:37-kor van napfelkelte és a napnyugta 16:06-kor köszönt be.
  • Sopron december 21-én reggel 07:39-kor jön fel a nap és 16:04-kor megy le.

Csillagászati tél első napja 2025-ben

A téli napforduló egyben a csillagászati tél kezdete is. Bár a naptár szerint december 1-jén már tél van, a csillagászati tél december 21-én indul és egészen a tavaszi napéjegyenlőségig, március 20-ig tart. Ettől az időponttól kezdve a nappalok néhány másodperccel, majd percekkel hosszabbodnak, így január elejére már jól észrevehető a változás.

Mit ünnepeltek a rómaiak a téli napforduló idején?

A napforduló időszaka az ókori kultúrák számára mindig különleges jelentéssel bírt, hiszen ekkor kezdtek újra hosszabbodni a nappalok. A rómaiaknál ilyenkor tartották a Saturnalia ünnepét, amelyet Saturnus, a vetés és aratás istenének tiszteletére rendeztek. A Saturnalia a fény visszatérésének, a bőségnek és a megújulásnak ünnepe volt, amikor az emberek a természet ciklikus újjászületését és a remény érkezését ünnepelték.

A Saturnalia különlegessége az volt, hogy a társadalmi szabályok ebben az időszakban fellazultak: a rabszolgák és uraik helyet cserélhettek, mindenki szabadabban viselkedett, és általános, vidám hangulat uralkodott. A többnapos ünnepet zajos lakomák, közös étkezések, játékok és ajándékozás kísérte, ami az év egyik legnépszerűbb római eseményévé tette. A fény visszatérését szimbolizáló gyertyák, a bőség jelképei és a közösségi ünneplés mind részei voltak ennek a különleges időszaknak.

Nem véletlen, hogy a későbbi keresztény szokások és a mai karácsonyi hagyományok több eleme is ebből a kultuszból ered. A római ünnepkör számos motívuma, a fény szimbolikája, a társas lakomák, az ajándékozás és a közösség összetartó ereje, máig tovább él a modern téli ünnepekben, így a Saturnalia öröksége napjainkban is érezhető.

Nyári napforduló 2025-ben

A nyári napforduló 2025-ben Magyarországon június 21-én magyar idő szerint hajnali 04:42-kor következett be. Ez az év azon pontja, amikor a Nap a legmagasabban jár az égbolton, ennek köszönhetően ezen a napon a leghosszabb a nappal, és a legrövidebb az éjszaka. A jelenség az északi féltekén a csillagászati nyár kezdetét jelöli, ezért számos kultúrában kiemelt ünnepek, népszokások és tűzgyújtási rituálék kapcsolódnak hozzá.

Miért fontosak ezek az időpontok?

A napfordulók jelzik az év fényviszonyainak fordulópontjait. A téli napforduló idején a nappalok hosszabbodnak, az éjszakák rövidülnek. A nyári napforduló idején elkezdenek rövidülni a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák. Ez a Föld tengelyferdeségének és keringésének köszönhető, ettől lesz évszakváltás és változó napi világosság az év során.

A 2025-ös téli napforduló tehát nem csupán egy csillagászati jelenség, hanem egy szimbolikus fordulópont is. A legsötétebb napot követően elindulunk a világosság felé, a nappalok egyre hosszabbak lesznek, és bár a hideg még marad, a természet ciklusa már a fény erősödését mutatja. Sokan ezt az időszakot az újrakezdés szimbólumaként értelmezik, így a napforduló a remény és a megújulás időpontja is egyben.
Címlapkép: Getty Images
