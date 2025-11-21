Új Michelin-díjas étterem nyílik a vidéki nagyvárosban: ettől annyira híres a Gajdó

Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Új szintre lép Miskolc városa a helyi gasztronómiában - ezekkel a szavakkal jelentette be Tóth-Szántai József polgármester a kelet-magyarországi nagyváros új Michelin-minősítésű éttermét. Mint elmondta, Kisavas városrészben, a Bortanya épületében nyílik meg Gajdó néven az Iszkor legújabb étterme. A polgármester arra számít, hogy az új vendéglátóegység komoly presztízsértéket hoz majd a városnak.
Miskolc újabb fontos állomáshoz érkezett a gasztronómiai fejlődésben: a városba költözik a Michelin-minősítésű bisztrólánc, az Iszkor. Az új éttermet Gajdó néven nyitják meg a tulajdonosok, miután a városvezetés a napokban már aláírta a szerződést. A megállapodást maga a polgármester jelentette be egy videóban:
Gajdó néven a Kisavason nyit éttermet a Michelin Bib Gourmand minősítésű Iszkor!♬ eredeti hang - Tóth-Szántai József
A bejelentést követően a városvezetés mérföldkőként értékelte az érkezést. Mint fogalmaztak, az étterem jelenléte új lendületet adhat a térségnek, és tovább erősítheti Miskolc pozícióját a hazai gasztronómiai térképen. „A Bükk kapujában fekvő város már évek óta igyekszik a minőségi vendéglátásra és a turisztikai élményekre építeni” - állítja a polgármester.
A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára. Egy Michelin-minősítésű étterem nemcsak presztízst hoz, hanem élénkíti a turizmust, munkahelyeket teremt, és további fejlesztéseket ösztönözhet. „Egy jó étterem, egy színvonalas fesztivál vagy különleges rendezvény sok turistát vonz, és mindannyiunk javát szolgálja” – zárta értékelését a polgármester.
A budapesti tél ikonikus helyszíne újra várja a korcsolyázókat, az online jegyvásárlás pedig hamarosan indul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/47. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.