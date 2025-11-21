2025. november 21. péntek Olivér
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
View of Miskolc, Hungary. Circa 2017.
Szórakozás

Új Michelin-díjas étterem nyílik a vidéki nagyvárosban: ettől annyira híres a Gajdó

Pénzcentrum
2025. november 21. 13:30

Új szintre lép Miskolc városa a helyi gasztronómiában - ezekkel a szavakkal jelentette be Tóth-Szántai József polgármester a kelet-magyarországi nagyváros új Michelin-minősítésű éttermét. Mint elmondta, Kisavas városrészben, a Bortanya épületében nyílik meg Gajdó néven az Iszkor legújabb étterme. A polgármester arra számít, hogy az új vendéglátóegység komoly presztízsértéket hoz majd a városnak.

Miskolc újabb fontos állomáshoz érkezett a gasztronómiai fejlődésben: a városba költözik a Michelin-minősítésű bisztrólánc, az Iszkor. Az új éttermet Gajdó néven nyitják meg a tulajdonosok, miután a városvezetés a napokban már aláírta a szerződést. A megállapodást maga a polgármester jelentette be egy videóban:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
@miskolci_polgi

Gajdó néven a Kisavason nyit éttermet a Michelin Bib Gourmand minősítésű Iszkor!

♬ eredeti hang - Tóth-Szántai József

A bejelentést követően a városvezetés mérföldkőként értékelte az érkezést. Mint fogalmaztak, az étterem jelenléte új lendületet adhat a térségnek, és tovább erősítheti Miskolc pozícióját a hazai gasztronómiai térképen. „A Bükk kapujában fekvő város már évek óta igyekszik a minőségi vendéglátásra és a turisztikai élményekre építeni” - állítja a polgármester.

A döntéshozók hangsúlyozták: a gasztrokultúra fontos kitörési pont lehet a régió számára. Egy Michelin-minősítésű étterem nemcsak presztízst hoz, hanem élénkíti a turizmust, munkahelyeket teremt, és további fejlesztéseket ösztönözhet. „Egy jó étterem, egy színvonalas fesztivál vagy különleges rendezvény sok turistát vonz, és mindannyiunk javát szolgálja” – zárta értékelését a polgármester.
Címlapkép: Getty Images
#étterem #turizmus #vendéglátás #miskolc #városfejlesztés #beruházás #gasztronómia #polgármester #szórakozás #michelin #hellovidék #borsod-abaúj-zemplén megye

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:04
13:53
13:45
13:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 21.
Meglepő lista: ezek a női szakmák hozzák a milliós fizetést 2025-ben – most érdemes csak igazán belevágni
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 21.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
2025. november 21.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
2025. november 20.
Ha itt élsz Magyarországon, ne csodálkozz, hogy nem kapsz munkát: bődületesek a régiók közti különbségek, sokaknak költözniük kellene
NAPTÁR
Tovább
2025. november 21. péntek
Olivér
47. hét
November 21.
A televíziózás nemzetközi napja
November 21.
"Helló!" Világnap
November 21.
Halászati világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
3 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 13:04
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Pénzcentrum  |  2025. november 21. 10:03
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
Agrárszektor  |  2025. november 21. 13:32
Egyre több magyar választja ezeket a söröket: változóban a fogyasztás?