Oscar 2025: Tom Cruise is végre átvehette élete díját - Ezért kapta a szobrocskát

Tom Cruise életműdíjat kapott a Governors Awards gálán, ahol a filmművészethez való elkötelezettségét és a filmipar Covid-19 alatti támogatását ismerték el - írta a The Guardian. Tom Cruise vasárnap este Los Angelesben végre Oscar-díjat vehetett át, bár nem egy konkrét színészi alakításért. A Top Gun, a Jerry Maguire és a Mission: Impossible sorozat sztárja tiszteletbeli Akadémiai Díjat kapott az éves Governors Awards gálán, amely az életművet hivatott elismerni.

Janet Yang, a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia elnöke a díjátadó előtt kiemelte "Cruise hihetetlen elkötelezettségét a filmkészítő közösségünk, a mozis élmény és a kaszkadőr szakma iránt". Felidézte azt is, hogy a színész a hetedik Mission: Impossible forgatásával 2020-ban "segített átkísérni az iparágat a Covid-19 járvány okozta nehéz időszakon".

Cruiset, akit korábban a Született július 4-én és a Jerry Maguire című filmekért legjobb férfi főszereplő, a Magnóliáért pedig legjobb férfi mellékszereplő kategóriában jelöltek Oscarra, Alejandro González Iñárritu köszöntötte, aki jelenleg is egy filmen dolgozik Cruise-zal, melyet várhatóan 2026-ban mutatnak be. A rendező szerint Cruise munkája "aprólékosan koreografált, mégis teljesen improvizáltnak tűnik". Hozzátette: "Ez lehet az első Oscar-díja, de abból, amit láttam és tapasztaltam, nem az utolsó lesz."

Az Akadémia tiszteletét fejezte ki Dolly Parton felé is, aki Jean Hersholt Humanitárius díjat kapott, bár egészségügyi problémák miatt nem tudott részt venni az eseményen. Barátja, Lily Tomlin méltatta Parton humanitárius munkáját, kiemelve, hogy "műkörmei és műhaja van, de ő a legautentikusabb ember, akit valaha ismertem". Parton 1988-ban alapította a Dollywood Alapítványt a Tennessee állambeli oktatás támogatására, majd 1995-ben könyvadományozási programot indított, amely később nemzetközivé vált. Támogatta a katasztrófasegélyezési erőfeszítéseket, és hozzájárult a Covid-vakcina kutatásához is.

A Governors Awards gálán elismerést kapott még Wynn Thomas produkciós tervező, aki az első fekete produkciós tervezőként csatlakozott a művészeti rendezők céhéhez, valamint Debbie Allen színész, táncos, koreográfus, rendező és producer is.