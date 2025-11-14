Ilyen pazarságot ritkán látni: eladó Szeged egyetlen úszó lakóotthona, amihez romkocsma és mozi is tartozik

Eladó Szeged ikonikus Tisza-parti komplexuma: a város egyetlen úszó lakóhajója, a Horthy-csónakház, a Betyárok tanyája és egyéb rendezvényhelyszínek mind új tulajdonost keresnek – egy darabka szegedi életérzés most egyetlen ingatlanhirdetésben. De vajon lesz, aki ezt így tovább is viszi?

Eladósorba került Szeged egyedülálló Tisza-parti lakóhajója és rendezvénytere- vette észte a Szegedma.hu. Az ingatlan.com-ban közzétett hirdetés szerint a Tisza-parti komplexum 5575 négyzetméteren terül el, és 136 méter hosszan követi a folyó partvonalát. Az egész terület 400 millió forintért kínálja magát, és a vételhez a vendéglátóhelyek, partihelyszínek, kemping, valamint a téliesített lakóhajó is tartozik, mindez cégformában, területbérléssel együtt vihető tovább.

A part mentén először a szabadtéri hamburgerező fogadja a látogatókat, mellette pedig a „Betyárok tanyája” romkocsma és pub áll, autentikus berendezéssel, tágas fedett és nyitott terekkel. A helyszín nyári összejövetelek, koncertek és lakodalmak kedvelt helyszíne volt, akár 250 fő befogadására is alkalmas.

Kép: Ingatlan.com

Szabadtéri mozi és lakóhajó is tartozik hozzá

A „Rúzsa kert” szabadtéri rendezvényhely további 70 főt fogadhat, míg a komplexum központjában található szabadtéri mozi és színház 300 fő befogadására alkalmas, fedett vetítőházzal és a víz közelsége által különleges hangulattal.

A komplexum ékköve azonban kétségtelenül a lakóhajó, Szeged egyetlen úszó otthona. Két szinten, teljes komforttal, szaunával, kandallóval és hatalmas, Tiszára néző teraszokkal működő vízi otthon, amely nyáron hűs, télen meleg fészek – egyedi lakhatási forma, ami az országban is szinte egyedülálló.

A Horthy-csónakház 200 fő befogadására alkalmas, melegkonyhás ellátással, és rendszeresen ad otthont esküvőknek, zenei esteknek, borvacsoráknak és kulturális eseményeknek.

A kérdés: vajon mi lesz ezzel a hellyel, ha elkel?

Maradhat-e továbbra is nyitva a szegediek előtt? Megőrzi-e a hely karakterét?

Az eladás híre nemcsak gazdasági szempontból érdekes, hanem a helyi közösség számára is fontos. A komplexum nem csupán épületekből áll, hanem történetekből és élményekből – az új tulajdonoson múlik, hogyan íródik tovább ez a Tisza-parti életérzés.

Címlapkép: Ingatlan.com