2025. november 7. péntek Rezső
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. augusztus 12.Fiatalok pakolnak a Hajógyári-szigeten a 31. Sziget fesztivál zárása után, 2025. augusztus 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Ne maradj le! Csak vasárnap délig juthatsz hozzá olcsóbban a 2025-ös Sziget-bérletekhez

Pénzcentrum
2025. november 7. 13:31

Péntek déltől vasárnap délig vásárolhatók meg a 2026-os Sziget kedvezményes, szuperelővételes bérletei. A lehetőség azonban csak az előregisztráltak számára elérhető, írja a HVG.

Két napig, péntek déltől vasárnap délig tart a Sziget Fesztivál szuperelővételes bérletakciója – derült ki a szervezők e-mailes értesítéséből, amelyet azok kaptak, akik előzetesen regisztráltak a vásárlásra. A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A teljes árú, kedvezményes időszakban vásárolható bérlet ára 104 900 forint, míg a 21 év alattiak 83 600 forintért juthatnak hozzá a jegyhez. A VIP-belépő 197 600 forintba kerül, és a szervezők részletfizetési lehetőséget is biztosítanak.

Akik most váltanak bérletet, extra ajándékot is kapnak: 8500 forint jóváírás jár a Revoluton azoknak az új felhasználóknak, akik eddig nem rendelkeztek fiókkal.

A Sziget 2026-ben augusztus 11. és 15. között várja a fesztiválozókat a szokásos helyszínen. Sokáig azonban az sem volt biztos, hogy egyáltalán lesz folytatás: az amerikai–brit tulajdonos korábban kezdeményezte a fesztivál területhasználati szerződésének felbontását Budapesttel.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Végül Gerendai Károly, a Sziget alapítója visszavásárolta a fesztivált, és hosszas egyeztetések után sikerült új megállapodást kötni a fővárossal.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #fesztivál #akció #Budapest #sziget #jegy #bérlet #kedvezmény #szórakozás #sziget fesztivál #regisztráció #gerendai károly

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:31
13:15
13:01
12:46
12:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
2025. november 7.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
2025. november 6.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
1 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
1 hónapja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatsáv
olyan összeghatár, melyre adott kamat van meghirdetve (például 1 millió forinttól 2 millió forintig a kamat 5%, ekkor az 1 és 2 millió forint közzé eső sávot kamatsávnak hívjuk)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 13:01
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 11:15
Terjed az új covidvariáns, az XFG Magyarországon: ezek a fő tünetek
Agrárszektor  |  2025. november 7. 12:28
Új termékek kerültek az árréstoppos listára: mutatjuk, mi vár a magyarokra