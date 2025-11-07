Ne maradj le! Csak vasárnap délig juthatsz hozzá olcsóbban a 2025-ös Sziget-bérletekhez

Péntek déltől vasárnap délig vásárolhatók meg a 2026-os Sziget kedvezményes, szuperelővételes bérletei. A lehetőség azonban csak az előregisztráltak számára elérhető, írja a HVG.

Két napig, péntek déltől vasárnap délig tart a Sziget Fesztivál szuperelővételes bérletakciója – derült ki a szervezők e-mailes értesítéséből, amelyet azok kaptak, akik előzetesen regisztráltak a vásárlásra. A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.

A teljes árú, kedvezményes időszakban vásárolható bérlet ára 104 900 forint, míg a 21 év alattiak 83 600 forintért juthatnak hozzá a jegyhez. A VIP-belépő 197 600 forintba kerül, és a szervezők részletfizetési lehetőséget is biztosítanak.

Akik most váltanak bérletet, extra ajándékot is kapnak: 8500 forint jóváírás jár a Revoluton azoknak az új felhasználóknak, akik eddig nem rendelkeztek fiókkal.

A Sziget 2026-ben augusztus 11. és 15. között várja a fesztiválozókat a szokásos helyszínen. Sokáig azonban az sem volt biztos, hogy egyáltalán lesz folytatás: az amerikai–brit tulajdonos korábban kezdeményezte a fesztivál területhasználati szerződésének felbontását Budapesttel.

Végül Gerendai Károly, a Sziget alapítója visszavásárolta a fesztivált, és hosszas egyeztetések után sikerült új megállapodást kötni a fővárossal.

Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA