A Kreml szóvivője nyilatkozott a tervezett budapesti Trump-Putyin találkozó lehetséges időpontjáról, miután az amerikai elnök korábban elhalasztotta a megbeszélést.
Ne maradj le! Csak vasárnap délig juthatsz hozzá olcsóbban a 2025-ös Sziget-bérletekhez
Péntek déltől vasárnap délig vásárolhatók meg a 2026-os Sziget kedvezményes, szuperelővételes bérletei. A lehetőség azonban csak az előregisztráltak számára elérhető, írja a HVG.
Két napig, péntek déltől vasárnap délig tart a Sziget Fesztivál szuperelővételes bérletakciója – derült ki a szervezők e-mailes értesítéséből, amelyet azok kaptak, akik előzetesen regisztráltak a vásárlásra. A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
A teljes árú, kedvezményes időszakban vásárolható bérlet ára 104 900 forint, míg a 21 év alattiak 83 600 forintért juthatnak hozzá a jegyhez. A VIP-belépő 197 600 forintba kerül, és a szervezők részletfizetési lehetőséget is biztosítanak.
Akik most váltanak bérletet, extra ajándékot is kapnak: 8500 forint jóváírás jár a Revoluton azoknak az új felhasználóknak, akik eddig nem rendelkeztek fiókkal.
A Sziget 2026-ben augusztus 11. és 15. között várja a fesztiválozókat a szokásos helyszínen. Sokáig azonban az sem volt biztos, hogy egyáltalán lesz folytatás: az amerikai–brit tulajdonos korábban kezdeményezte a fesztivál területhasználati szerződésének felbontását Budapesttel.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Végül Gerendai Károly, a Sziget alapítója visszavásárolta a fesztivált, és hosszas egyeztetések után sikerült új megállapodást kötni a fővárossal.
Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 50 millió forint volt.
Kolosi Péter, az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az RTL+ prémium szolgáltatás hatalmas siker.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét királyi fenségi címétől és hercegi rangjától.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Bacskó Tünde, a Bróker Marcsi sorozat főszereplője egy interjúban beszélt arról, hogy a népszerű produkció ellenére sem tudott megélni színészként.
A Nemzeti Színház 26 éves színésznője, Martos Hanga egy évvel ezelőtt előadás közben sztrókot kapott, ami egyik pillanatról a másikra lebénította.
Kiderült: ennyiért veszik meg Gerendai Károlyék a Sziget fesztivált, 15 évig fizethet az eddigi tulajdonosnak
Gerendai Károly visszavásárolja a Sziget Fesztivált a külföldi tulajdonostól - most az is kiderült, mennyiért.
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz
November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni
Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene.
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.
A fesztivál jövője továbbra is törékeny, ezért megnéztük, milyen hasonló kaliberű nyári zenei fesztiválok várják a magyarokat a környező országokban.
Szombat este van, újra húzzák az Ötöslottó nyerőszámait. Lássuk, lesz-e valakinek telitalálata, elviszik-e a 793 milliós főnyereményt?