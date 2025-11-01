2025. november 1. szombat Marianna
Drogfüggő kábítószert vásárol és fizet
Gazdaság

Elképesztő drogfogás: 55 milliónyi cuccot találtak egy budapesti dílernél, kattant is a bilincs

Pénzcentrum
2025. november 1. 19:01

55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.

A rendőrség a honlapján ír arról, hogy a budapesti nyomozók elfogták egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őrét, aki a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vásárolt drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elkapták a 28 éves férfit – ekkor 10 gramm marihuána volt nála –, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A BRFK Bűnügyi Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói ezután a férfi dílerén otthonában ütöttek rajta; a 26 éves R. Kevintől bruttó 4 kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát, közel 3 millió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget és fóliázógépet foglaltak le. A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A lefoglalt mennyiséggel összesen körülbelül 5000 adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, aminek feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.
Címlapkép: Getty Images
#Budapest #rendőrség #gazdaság #bűnözés #drog #kábítószer #brfk #kokain #díler #elfogás #bűnügyi hírek

