A Cseh Statisztikai Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott becslés szerint az éves szintű növekedés 2,7 százalékos, a negyedéves pedig 0,7 százalékos volt az országban.
Elképesztő drogfogás: 55 milliónyi cuccot találtak egy budapesti dílernél, kattant is a bilincs
55 millió forint értékben találtak kábítószert a fővárosi rendőrök annál a dílernél, akitől egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őre is vásárolt – mindkettőt elfogták.
A rendőrség a honlapján ír arról, hogy a budapesti nyomozók elfogták egy belvárosi szórakozóhely biztonsági őrét, aki a gyanú szerint 2-3 hetente egy VII. kerületi kapualjban vásárolt drogot. Az egyik vásárlást követően, október 27-én elkapták a 28 éves férfit – ekkor 10 gramm marihuána volt nála –, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A BRFK Bűnügyi Főosztály Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály nyomozói ezután a férfi dílerén otthonában ütöttek rajta; a 26 éves R. Kevintől bruttó 4 kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát, közel 3 millió forintot, valamint a kábítószer porciózásához szükséges digitális mérleget és fóliázógépet foglaltak le. A rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki a férfit, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
A lefoglalt mennyiséggel összesen körülbelül 5000 adag kábítószer terjesztését és fogyasztását akadályozták meg a rendőrök, aminek feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Elon Musk, Jeff Bezos, Mészáros Lőrinc – ki mennyit ér ma? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, hogyan oszlik meg a világ és Magyarország vagyona 2025-ben.
Havi szinten enyhe, 0,4%-os csökkenés történt, miközben az év első kilenc hónapjában összességében 6%-os drágulást mértek az iparban.
A múlt hónapban 8 százalékkal kevesebb gyerek született, mint egy éve. A halálozások száma most nagyobb mértékben csökkent.
2025-2026-ban is változatlan marad a rezsicsökkentett lakossági villamosenergia-mennyiség.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel
Elárulta Orbán Viktor, miről fog tárgyalni Donald Trumppal: óriási delegációval utazik a miniszterelnök
Nagy delegációval utazik az Egyesült Államokba Orbán Viktor jövő pénteken. Kifejtette, komoly gazdasági megállapodást fog kötni Donald Trumppal.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 151,53 ponttal, vagyis 0,14 százalékkal gyengült csütörtökön, és 106 989,61 ponton zárt.
Vegyesen mozgott a forint árfolyama csütörtökön késő délután a főbb devizákkal szemben.
Európa és ezen belül Magyarország gazdaságának növekedési kilátásai az elmúlt időszakban mérséklődtek,
Magyarország gazdasági teljesítménye elmaradt az uniós átlagtól: nagy a baj.
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú.
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
2025 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6%-kal meghaladta a 2024. III. negyedévi, az előző negyedévhez képest stagnált a gazdaság.
A megszokottól eltérően ezúttal csütörtök reggel 8 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyet élőben követhetnek nálunk.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
