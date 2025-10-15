Az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan jelentős tűzerőhöz jut az európai országok amerikai fegyverbeszerzései révén.
Tombol európában a kokainháború: Magyarországot is elérheti a drogzuhatag?
Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le. A tengeri szállítmányokban érkező drogok elleni küzdelem egyre nagyobb kihívást jelent a hatóságoknak és a kikötői dolgozóknak egyaránt - írta meg a Les Echos.
A marseille-i kikötőben jól látható a globalizált kereskedelem és a szervezett bűnözés közötti határvonal. A latin-amerikai kartellek az amerikai piac telítődése után Európába irányították kokainfeleslegüket, ami drámai növekedést eredményezett a lefoglalásokban: Franciaországban 2023-ról 2024-re 23 tonnáról 53,5 tonnára nőtt az elkobzott kokain mennyisége.
Bár a kereskedelmi hajók 80 százaléka legális árut szállít, mégis ezek rejtik a drogok döntő részét. A kábítószer leggyakrabban banánszállítmányokba, hajóalkatrészek közé vagy a konténerek ajtaja mögé kerül. A francia vámhatóság szerint a csempészet több mint 68 százalékában van belső közreműködő.
A kikötők hatalmas forgalma miatt lehetetlen a teljes körű ellenőrzés. Marseille-Fos kikötőjén évente 1,45 millió konténer halad át, napi 4000 egység. A vámhivatalok mindössze a szállítmányok 3 százalékát vizsgálják meg, 95 százalék pedig öt percen belül szabad utat kap.
A kartellek két fő módszert alkalmaznak: a "rip-on" technikánál a konténer plombáját feltörve helyezik be a drogot, míg a "drop-off" során mozgó hajókra csempészik fel csomagjaikat, majd a cél előtt tengerbe dobják azokat. Az ecuadori Guayaquil kikötőjéből induló hajók különösen sebezhetők a lassú, mocsaras útszakasz miatt.
A kikötői dolgozók egyre gyakrabban válnak a maffia célpontjaivá. Le Havre-ban 2020-ban egy dokkmunkást halálra vertek, Marseille-ben pedig egy darukezelő családját ejtették túszul. A nagy hajózási cégek már biztonsági programokat vezettek be, a német Hapag-Lloyd például megtiltotta munkatársainak, hogy cégük logóját viseljék nyilvánosan.
A vámhatóságok technológiai fejlesztésekkel és mesterséges intelligencia-alapú kockázatelemzéssel próbálnak lépést tartani. A mobil szkennerek néhány perc alatt képesek átvizsgálni egy konténert, de a teljes rakomány átvizsgálása napokig tarthat. A nagy fogások többnyire tipp alapján születnek, mint 2024 júliusában Marseille-ben, ahol 180 konténerből kettőben találtak 138 kilogramm kokaint.
A hatóságok szerint a küzdelem hosszú távon csak a hajózási társaságokkal való szoros együttműködéssel lehet eredményes. A cél nem a teljes felszámolás, hanem hogy Európa kikötői ne váljanak a kábítószer-kereskedelem gyenge láncszemévé. A tengerentúlról érkező "fehér cunami" megállítása ma már nemcsak bűnügyi, hanem gazdasági és nemzetbiztonsági kérdés is.
A korábban szegénynek tartott területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer - közölte hétfőn a magán űrvállalat.
Az Egyesült Államok és Kína kölcsönösen új kikötői díjakat vezetnek be egymás hajóira,
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
Zelenszkij kemény javaslatokat visz Washingtonba Trump elé: ez mindent megváltoztathat, amit eddig a háborúról gondoltunk
Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Venezuela bezárja oslói nagykövetségét, miután a Nobel-békedíjat María Corina Machado ellenzéki vezetőnek ítélték oda
Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke
„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.