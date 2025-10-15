Tombol európában a kokainháború: Magyarországot is elérheti a drogzuhatag?

Európa kikötői a kokainkartellek új célpontjaivá váltak, a francia vámhatóságok rekordmennyiségű kábítószert foglalnak le. A tengeri szállítmányokban érkező drogok elleni küzdelem egyre nagyobb kihívást jelent a hatóságoknak és a kikötői dolgozóknak egyaránt - írta meg a Les Echos.

A marseille-i kikötőben jól látható a globalizált kereskedelem és a szervezett bűnözés közötti határvonal. A latin-amerikai kartellek az amerikai piac telítődése után Európába irányították kokainfeleslegüket, ami drámai növekedést eredményezett a lefoglalásokban: Franciaországban 2023-ról 2024-re 23 tonnáról 53,5 tonnára nőtt az elkobzott kokain mennyisége.

Bár a kereskedelmi hajók 80 százaléka legális árut szállít, mégis ezek rejtik a drogok döntő részét. A kábítószer leggyakrabban banánszállítmányokba, hajóalkatrészek közé vagy a konténerek ajtaja mögé kerül. A francia vámhatóság szerint a csempészet több mint 68 százalékában van belső közreműködő.

A kikötők hatalmas forgalma miatt lehetetlen a teljes körű ellenőrzés. Marseille-Fos kikötőjén évente 1,45 millió konténer halad át, napi 4000 egység. A vámhivatalok mindössze a szállítmányok 3 százalékát vizsgálják meg, 95 százalék pedig öt percen belül szabad utat kap.

A kartellek két fő módszert alkalmaznak: a "rip-on" technikánál a konténer plombáját feltörve helyezik be a drogot, míg a "drop-off" során mozgó hajókra csempészik fel csomagjaikat, majd a cél előtt tengerbe dobják azokat. Az ecuadori Guayaquil kikötőjéből induló hajók különösen sebezhetők a lassú, mocsaras útszakasz miatt.

A kikötői dolgozók egyre gyakrabban válnak a maffia célpontjaivá. Le Havre-ban 2020-ban egy dokkmunkást halálra vertek, Marseille-ben pedig egy darukezelő családját ejtették túszul. A nagy hajózási cégek már biztonsági programokat vezettek be, a német Hapag-Lloyd például megtiltotta munkatársainak, hogy cégük logóját viseljék nyilvánosan.

A vámhatóságok technológiai fejlesztésekkel és mesterséges intelligencia-alapú kockázatelemzéssel próbálnak lépést tartani. A mobil szkennerek néhány perc alatt képesek átvizsgálni egy konténert, de a teljes rakomány átvizsgálása napokig tarthat. A nagy fogások többnyire tipp alapján születnek, mint 2024 júliusában Marseille-ben, ahol 180 konténerből kettőben találtak 138 kilogramm kokaint.

A hatóságok szerint a küzdelem hosszú távon csak a hajózási társaságokkal való szoros együttműködéssel lehet eredményes. A cél nem a teljes felszámolás, hanem hogy Európa kikötői ne váljanak a kábítószer-kereskedelem gyenge láncszemévé. A tengerentúlról érkező "fehér cunami" megállítása ma már nemcsak bűnügyi, hanem gazdasági és nemzetbiztonsági kérdés is.