Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből

Budapest lakossága fogy, mégis egyre kevesebb háziorvos dolgozik a fővárosban: hat év alatt mintegy hét százalékkal nőtt az egy háziorvosra jutó lakosok száma - írja a G7.

A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban. 2024-re mintegy 100 fővel több lakos jutott egy háziorvosra, mint hat évvel korábban, jóllehet eközben Budapest népessége is csökkent.

A számok magukért beszélnek: 2018-ban még 911 háziorvos és 290 házi gyermekorvos dolgozott Budapesten, 2024-re viszont már csak 830, illetve 265. A főváros lakossága ugyanezen időszakban 1,723 millióról 1,686 millióra csökkent, az orvoshiány tehát nem magyarázható népességnövekedéssel.

A probléma nem kizárólag fővárosi jelenség. Országosan is romló tendencia figyelhető meg: 2014 és 2023 között 96-ról 92,7 százalékra csökkent a háziorvosi körzetbe bejelentkezettek aránya, aminek egyik fő oka a tartós, országos háziorvoshiány.

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA