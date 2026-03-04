2026. március 4. szerda Kázmér
Debrecen, 2017. január 5.Deményi Zsolt háziorvos vizsgál egy hajléktalan nõt az otthontalanokat segítõ Refomix Nonprofit Kft. Dobozi utcai nappali melegedõ és éjjeli menedékhelyén lévõ orvosi rendelõben, Debrecenben 2017. január 5-én
Egészség

Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből

Pénzcentrum
2026. március 4. 18:15

Budapest lakossága fogy, mégis egyre kevesebb háziorvos dolgozik a fővárosban: hat év alatt mintegy hét százalékkal nőtt az egy háziorvosra jutó lakosok száma - írja a G7.

A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban. 2024-re mintegy 100 fővel több lakos jutott egy háziorvosra, mint hat évvel korábban, jóllehet eközben Budapest népessége is csökkent.

A számok magukért beszélnek: 2018-ban még 911 háziorvos és 290 házi gyermekorvos dolgozott Budapesten, 2024-re viszont már csak 830, illetve 265. A főváros lakossága ugyanezen időszakban 1,723 millióról 1,686 millióra csökkent, az orvoshiány tehát nem magyarázható népességnövekedéssel.

A probléma nem kizárólag fővárosi jelenség. Országosan is romló tendencia figyelhető meg: 2014 és 2023 között 96-ról 92,7 százalékra csökkent a háziorvosi körzetbe bejelentkezettek aránya, aminek egyik fő oka a tartós, országos háziorvoshiány.

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#egészség #orvos #Budapest #egészségügy #magyarország #demográfia #jelentés #főváros #lakosság #orvosok #egészségügyi ellátórendszer

