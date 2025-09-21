Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott

Tóth Andi énekesnő egy TikTokra feltöltött videóban mutatta meg, hogy hogy áll jelenleg az épülő háza.

Mint mondta, azért is tart ilyen hosszú ideig az építkezés – annak ellenére, hogy könnyűszerkezetes házról van szó – mert történt egy kivitelezőcsere is. Hozzátette, hogy mindezzel sok időt és pénzt veszített.

Arról is beszélt, hogy bár egy építkezés, egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés, amiben nem volt része gyerekként, továbbá az elmúlt 12 évben az is megnehezítette az életét, hogy folyamatosan albérletből albérletbe kellett költöznie.

Mindezek után a videóban megmutatta, hogy jelenleg hogy áll az építkezés.