Egy szakképzett munkás óvatosan rakja le a téglákat, habarcsot simít az egyes darabok közé, miközben a nap lenyugszik, meleg fényt vetve az építkezésre. A precizitás kiemeli a kézműves munkát.
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 11:29

Tóth Andi énekesnő egy TikTokra feltöltött videóban mutatta meg, hogy hogy áll jelenleg az épülő háza.

Mint mondta, azért is tart ilyen hosszú ideig az építkezés – annak ellenére, hogy könnyűszerkezetes házról van szó – mert történt egy kivitelezőcsere is. Hozzátette, hogy mindezzel sok időt és pénzt veszített.

Arról is beszélt, hogy bár egy építkezés, egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés, amiben nem volt része gyerekként, továbbá az elmúlt 12 évben az is megnehezítette az életét, hogy folyamatosan albérletből albérletbe kellett költöznie.

Mindezek után a videóban megmutatta, hogy jelenleg hogy áll az építkezés.

Címlapkép: Getty Images
