Fiatal nő egy Lotto üzletben játszik lottószelvényt nyerni a szerencsével, ő tölti ki a szelvényt egy tollal
Szórakozás

Nem indult jól a hétvége a magyaroknak: csak 12 ezren örülhetnek, és ők sem soknak

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 09:00

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/38. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat ezúttal sem született.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 38. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 38. játékhéten, pénteken:

9, 37, 40, 41, 46; 1, 12.

A legmagasabb magyar nyeremény az V. nyerőosztályban született: 6 hazai játékos kb. 200 000 forintot vihet haza a 4+1 találatos szelvényükkel. A még alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további 12 231 magyar játékos nyert kissebb-nagyobb összegeket. Mivel telitalálat nem volt,

a következő, 39. heti sorsoláson, kedden már 120 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 46,7 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 289 sorsolás óta! Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
