Az elérhető legnagyobb nyereményért, 120 millió euróért, vagyis bruttó 47,1 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Eurojackpoton.
Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten: elképesztő, ami a sorsoláson történt
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/38. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin. Így a következő héten (39.) 222 millió forint lesz a tét majd a Skandináv lottón.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 37 heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 38. héten 2025-ben:
1; 9; 11; 13; 15; 18; 19.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 38. héten 2025-ben:
2; 5; 6; 10; 17; 18; 25.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény. Így a 39. játékhéten 222 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.
További nyeremények a Skandináv lottón a 38. héten:
- 6 találat: egyenként 280 480 forint
- 5 találat: egyenként 7 070 forint
- 4 találat: egyenként 2 430 forint
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/37. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
