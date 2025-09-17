2025. szeptember 18. csütörtök Diána
Norvégia zászlaja vörös színű, a zászló szélein fehérrel szegélyezett indigókék skandináv kereszttel. A zászlót 1821. július 13-án fogadták el.
Szórakozás

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten: elképesztő, ami a sorsoláson történt

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 21:20

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/38. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin. Így a következő héten (39.) 222 millió forint lesz a tét majd a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 37 heti nyerőszámokat és a nyereményeket is - GÖRGESS LEJJEBB!

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 38. héten 2025-ben:

1; 9; 11; 13; 15; 18; 19.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 38. héten 2025-ben:

2; 5; 6; 10; 17; 18; 25.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény. Így a 39. játékhéten 222 millió forint keresi gazdáját majd a Skandináv lottón.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

További nyeremények a Skandináv lottón a 38. héten:

  • 6 találat: egyenként 280 480 forint
  • 5 találat: egyenként 7 070 forint
  • 4 találat: egyenként 2 430 forint

Címlapkép: Getty Images
