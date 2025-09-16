Három nap alatt csoda történt: 10 millió forintot kapott rajongóitól Laár András

Laár András, a KFT egykori zenésze, anyagi nehézségei miatt közösségi oldalán kért segítséget, amire rajongói három nap alatt 10 millió forinttal válaszoltak - írja a 24.hu.

A story.hu beszámolója szerint Laár András a múlt héten a közösségi médiában fordult támogatásért követőihez, miután pénzügyi helyzete kritikussá vált. A zenész teljesen eladósodott, még üzemanyagra sem tudott költeni, és 130 ezer forintos nyugdíjához sem jutott hozzá.

A portál információi alapján a rajongók rendkívül gyorsan reagáltak: mindössze három nap leforgása alatt 10 millió forintot gyűjtöttek össze a művész megsegítésére. Erről maga Laár a Tények Plusz műsorában beszélt, ahol többször is elérzékenyült.

Nagyon meghatott engem ez

– nyilatkozta a zenész, aki elmondta, hogy nem nagy összegű felajánlásokból, hanem számos kisebb adományból jött össze a jelentős támogatás. "Kiderült, hogy engem szeretnek… Akik úgy érzik, hogy hálásak nekem, azok hálásak értem. A kis pénzükből még egy ezrest odaadnak…" – fogalmazott könnyek között a művész.

A story.hu cikke szerint Laár családi kapcsolatai megromlottak az utóbbi időben. Gyermekei állítólag megszakították vele a kapcsolatot, és csak akkor hajlandók újra kommunikálni vele, ha kezelteti feltételezett alkohol- és kábítószer-függőségét. A zenész azonban tagadja ezeket a problémákat, és állítja, hogy soha nem fogyasztott alkoholt vagy drogokat. Ennek ellenére gyermekei ragaszkodnak ahhoz, hogy rehabilitációs kezelésen vegyen részt, amit ő elutasít.