Red carpet event at night with rope barriers.
Szórakozás

Emmy 2025: átadták a díjakat, itt a nyertesek listája

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 08:21

Véget ért az Emmy-díj 2025-ös átadó gálája, tarolt a Seth Rogen főszereplésével készült szatirikus Hollywood-feldolgozás, a The Studio és a magyar közönség körében is népszerű Kamaszok (Adolescence) című Netflix-sorozat - írta a The Guardian. Az este - magyar idő szerint hétfő hajnal - folyamán az HBO-s Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) legyűrte a Különválást (Severance).

A Seth Rogen fémjelezte The Studio lett a legtöbb díjat nyert vígjátéksorozat, amiből csak egyetlen évad jött ki. Összesen 13 díjat nyert, köztük a legjobb vígjátéksorozat kategóriát, míg a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) lett a legjobb drámasorozat. A minisorozatok közül a Kamaszok (Adolescence) bizonyult a legjobbnak. 

A színészi kategóriákban Noah Wyle a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat drámasorozat kategóriában. Stephen Graham a Kamaszok című sorozatban nyújtott teljesítményéért nyerte el a legjobb férfi főszereplő díját minisorozat kategóriában. A női főszereplők között Cristin Milioti az HBO-s Pingvin (The Penguin) című sorozatban nyújtott alakítását ismerték el a minisorozat kategóriában, míg Erin Doherty a Kamaszokban nyújtott mellékszerepéért kapott díjat.

A vígjáték kategóriában Seth Rogen a The Studio című sorozatban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb férfi főszereplő díját, és a sorozat forgatókönyvírói csapata is elismerésben részesült. Jean Smart a Hacks - A pénz beszél című sorozatban nyújtott teljesítményéért nyerte el a legjobb női főszereplő díját vígjáték kategóriában.

A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést. A forgatókönyvírók között Dan Gilroy az Andor és Jack Thorne és Stephen Graham ugyancsak a Kamaszok című sorozatokért vehettek át díjat.

Emmy 2025-ös nyertesek listája

A díjakat az átadás sorrendjében listáztuk; a kategóriákon belül a jelöltek közül a nyerteseket kiemeltük:

Legjobb drámasorozat

  • Andor
  • A diplomata (The Diplomat)
  • The Last of Us
  • Paradise
  • Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt)
  • Különválás (Severance)
  • Utolsó befutók (Slow Horses)
  • A fehér lótusz (The White Lotus)

Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat)

  • Sterling K Brown – Paradise
  • Gary Oldman – Utolsó befutók (Slow Horses)
  • Pedro Pascal – The Last of Us
  • Adam Scott – Különválás (Severance)
  • Noah Wyle – The Pitt

Legjobb vígjátéksorozat

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • Shrinking
  • The Studio
  • What We Do in the Shadows

Legjobb mini- vagy antológiasorozat

  • Adolescence
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • The Penguin

Legjobb férfi főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Colin Farrell – The Penguin
  • Stephen Graham – Adolescence
  • Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent
  • Bryan Tyree Henry – Dope Thief
  • Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Legjobb női főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Cate Blanchett – Disclaimer
  • Meghann Fahy – Sirens
  • Rashida Jones – Black Mirror
  • Cristin Milioti – The Penguin
  • Michelle Williams – Dying for Sex

Legjobb női mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Erin Doherty – Adolescence
  • Ruth Negga – Presumed Innocent
  • Deirdre O’Connell – The Penguin
  • Chloë Sevigny – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • Jenny Slate – Dying for Sex
  • Christine Tremarco – Adolescence

Legjobb forgatókönyv vígjáték kategóriában

  • Quinta Brunson – Abbott Elementary
  • Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky – Hacks
  • Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton and Eric Notarnicola – The Rehearsal
  • Hannah Bos, Paul Thureen and Bridget Everett – Somebody Somewhere
  • Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory and Frida Perez – The Studio
  • Sam Johnson, Sarah Naftalis and Paul Simms – What We Do in the Shadows

Legjobb forgatókönyv (mini- vagy antológiasorozat)

  • Jack Thorne and Stephen Graham – Adolescence
  • Charlie Brooker and Bisha K Ali – Black Mirror
  • Kim Rosenstock and Elizabeth Meriwether – Dying for Sex
  • Lauren LeFranc – The Penguin
  • Joshua Zetumer – Say Nothing

Legjobb férfi mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

  • Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
  • Bill Camp – Presumed Innocent
  • Owen Cooper – Adolescence
  • Rob Delaney – Dying For Sex
  • Peter Sarsgaard – Presumed Innocent
  • Ashley Walters – Adolescence

Legjobb forgatókönyv (drámasorozat)

  • Dan Gilroy – Andor
  • Joe Sachs – The Pitt
  • R Scott Gemmill – The Pitt
  • Dan Erickson – Severance
  • Will Smith – Slow Horses
  • Mike White – The White Lotus

Legjobb rendező (drámasorozat)

  • Janus Metz – Andor
  • Amanda Marsalis – The Pitt
  • John Wells – The Pitt
  • Jessica Lee – Severance
  • Ben Stiller – Severance
  • Adam Randall – Slow Horses
  • Mike White – The White Lotus

Legjobb rendező (mini- vagy antológiasorozat)

  • Philip Barantini – Adolescence
  • Shannon Murphy – Dying for Sex
  • Helen Shaver – The Penguin
  • Jennifer Getzinger – The Penguin
  • Nicole Kassell – Sirens
  • Leslie Linka Glatter – Zero Day

Legjobb rendező (vígjátéksorozat)

  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Lucia Aniello – Hacks
  • James Burrows – Mid-Century Modern
  • Nathan Fielder – The Rehearsal
  • Seth Rogen – The Studio

Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)

  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Colman Domingo – The Four Seasons
  • Harrison Ford – Shrinking
  • Jeff Hiller – Somebody Somewhere
  • Ebon Moss-Bachrach – The Bear
  • Michael Urie – Shrinking
  • Bowen Yang – Saturday Night Live

Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)

  • Liza Colón-Zayas – The Bear
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Kathryn Hahn – The Studio
  • Janelle James – Abbott Elementary
  • Catherine O’Hara – The Studio
  • Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary
  • Jessica Williams – Shrinking

Legjobb női főszereplő (drámasorozat)

  • Kathy Bates – Matlock
  • Sharon Horgan – Bad Sisters
  • Britt Lower – Severance
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Russell – The Diplomat

Legjobb férfi mellékszereplő (drámasorozat)

  • Zach Cherry – Severance
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Jason Isaacs – The White Lotus
  • James Marsden – Paradise
  • Sam Rockwell – The White Lotus
  • Tramell Tillman – Severance 
  • John Turturro – Severance

Legjobb női mellékszereplő (drámasorozat)

  • Patricia Arquette – Severance
  • Carrie Coon – The White Lotus
  • Katherine LaNasa – The Pitt
  • Julianne Nicholson – Paradise
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Natasha Rothwell – The White Lotus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat)

  • Uzo Aduba – The Residence
  • Kristen Bell – Nobody Wants This
  • Quinta Brunson – Abbott Elementary
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Jean Smart – Hacks

Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat)

  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Seth Rogen – The Studio
  • Jason Segel – Shrinking
  • Martin Short – Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White – The Bear

 
Címlapkép: Getty Images
#díj #sorozat #szórakozás

