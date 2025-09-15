Emmy 2025: átadták a díjakat, itt a nyertesek listája

Véget ért az Emmy-díj 2025-ös átadó gálája, tarolt a Seth Rogen főszereplésével készült szatirikus Hollywood-feldolgozás, a The Studio és a magyar közönség körében is népszerű Kamaszok (Adolescence) című Netflix-sorozat - írta a The Guardian. Az este - magyar idő szerint hétfő hajnal - folyamán az HBO-s Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) legyűrte a Különválást (Severance).

A Seth Rogen fémjelezte The Studio lett a legtöbb díjat nyert vígjátéksorozat, amiből csak egyetlen évad jött ki. Összesen 13 díjat nyert, köztük a legjobb vígjátéksorozat kategóriát, míg a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) lett a legjobb drámasorozat. A minisorozatok közül a Kamaszok (Adolescence) bizonyult a legjobbnak.

A színészi kategóriákban Noah Wyle a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat drámasorozat kategóriában. Stephen Graham a Kamaszok című sorozatban nyújtott teljesítményéért nyerte el a legjobb férfi főszereplő díját minisorozat kategóriában. A női főszereplők között Cristin Milioti az HBO-s Pingvin (The Penguin) című sorozatban nyújtott alakítását ismerték el a minisorozat kategóriában, míg Erin Doherty a Kamaszokban nyújtott mellékszerepéért kapott díjat.

A vígjáték kategóriában Seth Rogen a The Studio című sorozatban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb férfi főszereplő díját, és a sorozat forgatókönyvírói csapata is elismerésben részesült. Jean Smart a Hacks - A pénz beszél című sorozatban nyújtott teljesítményéért nyerte el a legjobb női főszereplő díját vígjáték kategóriában.

A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést. A forgatókönyvírók között Dan Gilroy az Andor és Jack Thorne és Stephen Graham ugyancsak a Kamaszok című sorozatokért vehettek át díjat.

Emmy 2025-ös nyertesek listája

A díjakat az átadás sorrendjében listáztuk; a kategóriákon belül a jelöltek közül a nyerteseket kiemeltük:

Legjobb drámasorozat

Andor

A diplomata (The Diplomat)

The Last of Us

Paradise

Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt)

Különválás (Severance)

Utolsó befutók (Slow Horses)

A fehér lótusz (The White Lotus)

Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat)

Sterling K Brown – Paradise

Gary Oldman – Utolsó befutók (Slow Horses)

Pedro Pascal – The Last of Us

Adam Scott – Különválás (Severance)

Noah Wyle – The Pitt

Legjobb vígjátéksorozat

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Legjobb mini- vagy antológiasorozat

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Legjobb férfi főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

Colin Farrell – The Penguin

Stephen Graham – Adolescence

Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent

Bryan Tyree Henry – Dope Thief

Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Legjobb női főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

Cate Blanchett – Disclaimer

Meghann Fahy – Sirens

Rashida Jones – Black Mirror

Cristin Milioti – The Penguin

Michelle Williams – Dying for Sex

Legjobb női mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

Erin Doherty – Adolescence

Ruth Negga – Presumed Innocent

Deirdre O’Connell – The Penguin

Chloë Sevigny – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Jenny Slate – Dying for Sex

Christine Tremarco – Adolescence

Legjobb forgatókönyv vígjáték kategóriában

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky – Hacks

Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton and Eric Notarnicola – The Rehearsal

Hannah Bos, Paul Thureen and Bridget Everett – Somebody Somewhere

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory and Frida Perez – The Studio

Sam Johnson, Sarah Naftalis and Paul Simms – What We Do in the Shadows

Legjobb forgatókönyv (mini- vagy antológiasorozat)

Jack Thorne and Stephen Graham – Adolescence

Charlie Brooker and Bisha K Ali – Black Mirror

Kim Rosenstock and Elizabeth Meriwether – Dying for Sex

Lauren LeFranc – The Penguin

Joshua Zetumer – Say Nothing

Legjobb férfi mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)

Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Bill Camp – Presumed Innocent

Owen Cooper – Adolescence

Rob Delaney – Dying For Sex

Peter Sarsgaard – Presumed Innocent

Ashley Walters – Adolescence

Legjobb forgatókönyv (drámasorozat)

Dan Gilroy – Andor

Joe Sachs – The Pitt

R Scott Gemmill – The Pitt

Dan Erickson – Severance

Will Smith – Slow Horses

Mike White – The White Lotus

Legjobb rendező (drámasorozat)

Janus Metz – Andor

Amanda Marsalis – The Pitt

John Wells – The Pitt

Jessica Lee – Severance

Ben Stiller – Severance

Adam Randall – Slow Horses

Mike White – The White Lotus

Legjobb rendező (mini- vagy antológiasorozat)

Philip Barantini – Adolescence

Shannon Murphy – Dying for Sex

Helen Shaver – The Penguin

Jennifer Getzinger – The Penguin

Nicole Kassell – Sirens

Leslie Linka Glatter – Zero Day

Legjobb rendező (vígjátéksorozat)

Ayo Edebiri – The Bear

Lucia Aniello – Hacks

James Burrows – Mid-Century Modern

Nathan Fielder – The Rehearsal

Seth Rogen – The Studio

Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)

Ike Barinholtz – The Studio

Colman Domingo – The Four Seasons

Harrison Ford – Shrinking

Jeff Hiller – Somebody Somewhere

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Michael Urie – Shrinking

Bowen Yang – Saturday Night Live

Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)

Liza Colón-Zayas – The Bear

Hannah Einbinder – Hacks

Kathryn Hahn – The Studio

Janelle James – Abbott Elementary

Catherine O’Hara – The Studio

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary

Jessica Williams – Shrinking

Legjobb női főszereplő (drámasorozat)

Kathy Bates – Matlock

Sharon Horgan – Bad Sisters

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Legjobb férfi mellékszereplő (drámasorozat)

Zach Cherry – Severance

Walton Goggins – The White Lotus

Jason Isaacs – The White Lotus

James Marsden – Paradise

Sam Rockwell – The White Lotus

Tramell Tillman – Severance

John Turturro – Severance

Legjobb női mellékszereplő (drámasorozat)

Patricia Arquette – Severance

Carrie Coon – The White Lotus

Katherine LaNasa – The Pitt

Julianne Nicholson – Paradise

Parker Posey – The White Lotus

Natasha Rothwell – The White Lotus

Aimee Lou Wood – The White Lotus

Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat)

Uzo Aduba – The Residence

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Jean Smart – Hacks

Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat)