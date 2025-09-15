Emmy 2025: átadták a díjakat, itt a nyertesek listája

A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Véget ért az Emmy-díj 2025-ös átadó gálája, tarolt a Seth Rogen főszereplésével készült szatirikus Hollywood-feldolgozás, a The Studio és a magyar közönség körében is népszerű Kamaszok (Adolescence) című Netflix-sorozat - írta a The Guardian. Az este - magyar idő szerint hétfő hajnal - folyamán az HBO-s Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) legyűrte a Különválást (Severance).
A Seth Rogen fémjelezte The Studio lett a legtöbb díjat nyert vígjátéksorozat, amiből csak egyetlen évad jött ki. Összesen 13 díjat nyert, köztük a legjobb vígjátéksorozat kategóriát, míg a Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt) lett a legjobb drámasorozat. A minisorozatok közül a Kamaszok (Adolescence) bizonyult a legjobbnak.
A színészi kategóriákban Noah Wyle a Vészhelyzet Pittsburghben című sorozatban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat drámasorozat kategóriában. Stephen Graham a Kamaszok című sorozatban nyújtott teljesítményéért nyerte el a legjobb férfi főszereplő díját minisorozat kategóriában. A női főszereplők között Cristin Milioti az HBO-s Pingvin (The Penguin) című sorozatban nyújtott alakítását ismerték el a minisorozat kategóriában, míg Erin Doherty a Kamaszokban nyújtott mellékszerepéért kapott díjat.
A vígjáték kategóriában Seth Rogen a The Studio című sorozatban nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb férfi főszereplő díját, és a sorozat forgatókönyvírói csapata is elismerésben részesült. Jean Smart a Hacks - A pénz beszél című sorozatban nyújtott teljesítményéért nyerte el a legjobb női főszereplő díját vígjáték kategóriában.
A rendezői kategóriákban Adam Randall az Utolsó befutók (Slow Horses) és Philip Barantini a Kamaszok című sorozatokért kaptak elismerést. A forgatókönyvírók között Dan Gilroy az Andor és Jack Thorne és Stephen Graham ugyancsak a Kamaszok című sorozatokért vehettek át díjat.
Emmy 2025-ös nyertesek listája
A díjakat az átadás sorrendjében listáztuk; a kategóriákon belül a jelöltek közül a nyerteseket kiemeltük:
Legjobb drámasorozat
- Andor
- A diplomata (The Diplomat)
- The Last of Us
- Paradise
- Vészhelyzet Pittsburghben (The Pitt)
- Különválás (Severance)
- Utolsó befutók (Slow Horses)
- A fehér lótusz (The White Lotus)
Legjobb férfi főszereplő (drámasorozat)
- Sterling K Brown – Paradise
- Gary Oldman – Utolsó befutók (Slow Horses)
- Pedro Pascal – The Last of Us
- Adam Scott – Különválás (Severance)
- Noah Wyle – The Pitt
Legjobb vígjátéksorozat
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Legjobb mini- vagy antológiasorozat
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Legjobb férfi főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
- Colin Farrell – The Penguin
- Stephen Graham – Adolescence
- Jake Gyllenhaal – Presumed Innocent
- Bryan Tyree Henry – Dope Thief
- Cooper Koch – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Legjobb női főszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
- Cate Blanchett – Disclaimer
- Meghann Fahy – Sirens
- Rashida Jones – Black Mirror
- Cristin Milioti – The Penguin
- Michelle Williams – Dying for Sex
Legjobb női mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
- Erin Doherty – Adolescence
- Ruth Negga – Presumed Innocent
- Deirdre O’Connell – The Penguin
- Chloë Sevigny – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Jenny Slate – Dying for Sex
- Christine Tremarco – Adolescence
Legjobb forgatókönyv vígjáték kategóriában
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Lucia Aniello, Paul W Downs and Jen Statsky – Hacks
- Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton and Eric Notarnicola – The Rehearsal
- Hannah Bos, Paul Thureen and Bridget Everett – Somebody Somewhere
- Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory and Frida Perez – The Studio
- Sam Johnson, Sarah Naftalis and Paul Simms – What We Do in the Shadows
Legjobb forgatókönyv (mini- vagy antológiasorozat)
- Jack Thorne and Stephen Graham – Adolescence
- Charlie Brooker and Bisha K Ali – Black Mirror
- Kim Rosenstock and Elizabeth Meriwether – Dying for Sex
- Lauren LeFranc – The Penguin
- Joshua Zetumer – Say Nothing
Legjobb férfi mellékszereplő (mini- vagy antológiasorozat)
- Javier Bardem – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Bill Camp – Presumed Innocent
- Owen Cooper – Adolescence
- Rob Delaney – Dying For Sex
- Peter Sarsgaard – Presumed Innocent
- Ashley Walters – Adolescence
Legjobb forgatókönyv (drámasorozat)
- Dan Gilroy – Andor
- Joe Sachs – The Pitt
- R Scott Gemmill – The Pitt
- Dan Erickson – Severance
- Will Smith – Slow Horses
- Mike White – The White Lotus
Legjobb rendező (drámasorozat)
- Janus Metz – Andor
- Amanda Marsalis – The Pitt
- John Wells – The Pitt
- Jessica Lee – Severance
- Ben Stiller – Severance
- Adam Randall – Slow Horses
- Mike White – The White Lotus
Legjobb rendező (mini- vagy antológiasorozat)
- Philip Barantini – Adolescence
- Shannon Murphy – Dying for Sex
- Helen Shaver – The Penguin
- Jennifer Getzinger – The Penguin
- Nicole Kassell – Sirens
- Leslie Linka Glatter – Zero Day
Legjobb rendező (vígjátéksorozat)
- Ayo Edebiri – The Bear
- Lucia Aniello – Hacks
- James Burrows – Mid-Century Modern
- Nathan Fielder – The Rehearsal
- Seth Rogen – The Studio
Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)
- Ike Barinholtz – The Studio
- Colman Domingo – The Four Seasons
- Harrison Ford – Shrinking
- Jeff Hiller – Somebody Somewhere
- Ebon Moss-Bachrach – The Bear
- Michael Urie – Shrinking
- Bowen Yang – Saturday Night Live
Legjobb férfi mellékszereplő (vígjátéksorozat)
- Liza Colón-Zayas – The Bear
- Hannah Einbinder – Hacks
- Kathryn Hahn – The Studio
- Janelle James – Abbott Elementary
- Catherine O’Hara – The Studio
- Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary
- Jessica Williams – Shrinking
Legjobb női főszereplő (drámasorozat)
- Kathy Bates – Matlock
- Sharon Horgan – Bad Sisters
- Britt Lower – Severance
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – The Diplomat
Legjobb férfi mellékszereplő (drámasorozat)
- Zach Cherry – Severance
- Walton Goggins – The White Lotus
- Jason Isaacs – The White Lotus
- James Marsden – Paradise
- Sam Rockwell – The White Lotus
- Tramell Tillman – Severance
- John Turturro – Severance
Legjobb női mellékszereplő (drámasorozat)
- Patricia Arquette – Severance
- Carrie Coon – The White Lotus
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradise
- Parker Posey – The White Lotus
- Natasha Rothwell – The White Lotus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Legjobb női főszereplő (vígjátéksorozat)
- Uzo Aduba – The Residence
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Jean Smart – Hacks
Legjobb férfi főszereplő (vígjátéksorozat)
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Seth Rogen – The Studio
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White – The Bear
