Két női kéz tartja az okostelefonját, kapcsolatot teremtve a közösségi médiával, kommenteket hagyva, üzeneteket küldve és fotókat megosztva. Az embereket összekötő technológia.
Szórakozás

Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába

Jeki Gabriella
2025. szeptember 3. 19:00

Ma már szinte mindenkinek van legalább egy közösségi média profilja – sokaknak pedig akár hét is. A CHART by Pénzcentrum friss epizódja bemutatja, hogyan váltak ezek a platformok a mindennapi élet szerves részévé. Kiderül az is, mire használjuk őket a legtöbbet, és miért nem csak szórakozásról van szó.

Ma már elképzelhetetlen az élet közösségi média nélkül, pedig alig három évtizede még nem is létezett. A Facebook, a YouTube, az Instagram vagy a TikTok mára nemcsak szórakozási felületté váltak, hanem globális kommunikációs terekké is, amelyek formálják a társadalmi kapcsolatainkat, vásárlási szokásainkat és információfogyasztásunkat. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb epizódjában azt vizsgáljuk meg, hogyan jutottunk el idáig – és mire használják ma leginkább az emberek ezeket a platformokat.

Egy átlagos internetező jelenleg világszinten hét különböző közösségi média platformra regisztrált. Bár nem mindegyiket használja aktívan, ez is jól mutatja, mennyire beépült a digitális élet a hétköznapjainkba. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint az emberek naponta átlagosan több mint 2,5 órát töltenek közösségi médiával. Ez az idő nemcsak kikapcsolódásra megy el: sokan tanulásra, munkára, kapcsolattartásra és hírfogyasztásra is használják a különböző felületeket. Magyarországon ez az idő napi két óra körül alakul – ezzel a középmezőnyben vagyunk globálisan.

A különböző platformok szerepe mára jelentősen eltér egymástól. A Facebook továbbra is a legelterjedtebb közösségi oldal, különösen az idősebb korosztály körében, és sokak számára elsődleges hírforrásként szolgál. A YouTube a legnagyobb videómegosztóként nemcsak szórakoztat, hanem oktatási és információs funkciót is betölt. Az Instagram elsősorban vizuális tartalmakra és influencerekre épül, míg a TikTok rövid videóival a fiatalabb generációkat szólítja meg, és a leggyorsabban növekvő platformként tartják számon világszerte.

És hogy konkrétan mire használjuk a közösségi médiát? Egyre inkább univerzális eszközként szolgál: kapcsolattartásra, hírfogyasztásra, de gazdasági célokra – például hirdetésre vagy online kereskedelemre – is. A hatása pedig már messze túlmutat az online tér határain: alakítja a gondolkodásunkat, szokásainkat és döntéseinket is. Nem véletlenül merült már fel, hogy a kiskorúaknál korlátozni kell a hozzáférést, részben emiatt tiltották ki a mobilokat az iskolákból Magyarországon.

Meglepő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
